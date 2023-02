¿Qué es la inteligencia artificial generativa y cómo las marcas la utilizan en su estrategia de marketing y publicidad?

La Inteligencia Artificial Generativa (Generative AI) es una rama importante dentro del mundo de la Inteligencia Artificial. Se enfoca en la creación de contenido o soluciones nuevas de forma autónoma a partir de los patrones y relaciones aprendidos en un conjunto de datos.

En el campo de la publicidad, la Inteligencia Artificial Generativa puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, puede utilizarse para la creación de anuncios personalizados y efectivos en tiempo real, basados en la información del público objetivo, como sus intereses y comportamientos de compra. También puede utilizarse para optimizar campañas publicitarias generando y probando diferentes variantes de anuncios y enfoques creativos, con el objetivo de encontrar la combinación más efectiva. Además, la Inteligencia Artificial Generativa puede ser usada para generar contenido visual y creativo que permita a los anunciantes destacar mejor sus productos y servicios, mejorando la calidad y eficacia de sus campañas y generando un mayor retorno de inversión.

Lo que dicen los estudios

Según un estudio de IAB, el uso de la Inteligencia Artificial Generativa para la publicidad digital ha ayudado a aumentar la efectividad de las campañas publicitarias en un 41%. Otro estudio de Adweek descubrió que el uso de la Inteligencia Artificial Generativa para la publicidad ayudó a las empresas a aumentar sus ingresos en un 45%. Además, según un estudio de la Consultora IDC, el uso de la Inteligencia Artificial Generativa para la publicidad digital ha ayudado a las empresas a reducir los costos de publicidad en un 15%. Estos estudios demuestran que el uso de la Inteligencia Artificial Generativa en el sector de la publicidad puede ser muy beneficioso para las empresas, y ofrecer grandes ahorros en tiempo y recursos.

Otros estudios como el por el Centro de Investigación de la Inteligencia Artificial, el uso de la Inteligencia Artificial Generativa en el sector de la publicidad ayudó a aumentar la eficacia de las campañas publicitarias en un 30%. Además, según un estudio de The Drum, el uso de la Inteligencia Artificial Generativa puede ayudar a las empresas a aumentar sus ingresos en un 20%, mejorar la satisfacción del cliente y reducir los costos de publicidad.

La Inteligencia Artificial Generativa puede utilizarse para mejorar la eficiencia de los procesos de marketing y Publicidad.

Se puede utilizar para monitorear los resultados de las campañas publicitarias, permitiendo a los anunciantes tomar decisiones estratégicas y de negocio en tiempo real. De esta manera, los anunciantes pueden maximizar el impacto de sus campañas publicitarias sin tener que invertir una gran cantidad de tiempo y recursos en la recopilación de datos. También se puede usar para automatizar tareas como el seguimiento de los leads, la automatización de emails y la personalización del contenido, lo que ahorra tiempo y dinero y maximiza los resultados de las campañas publicitarias.

Un buen ejemplo de una campaña publicitaria que utiliza Inteligencia Artificial Generativa es la campaña de Coca-Cola para el lanzamiento de su nuevo producto, Coca-Cola Zero Sugar. Utilizando Inteligencia Artificial Generativa, Coca-Cola creó una campaña de publicidad personalizada para cada usuario que visitó el sitio web de la marca. La campaña fue capaz de buscar y segmentar a los usuarios según información como la ubicación geográfica, la edad, el género y los intereses. La campaña también se optimizó con el tiempo para adaptarse a los intereses y comportamientos de los usuarios. Esto ayudó a Coca-Cola a obtener resultados significativos, como un aumento del 25% en el tráfico a su página web durante el lanzamiento del producto.

McDonald's hizo lo propio para su nuevo producto, el McFlurry. Utilizando Inteligencia Artificial Generativa, la compañía creó anuncios publicitarios personalizados para cada usuario que visitó su sitio web. Esta campaña fue capaz de identificar y segmentar a los usuarios según criterios como la ubicación geográfica, la edad, el género y los intereses. Los anuncios se adaptaron a los intereses y comportamientos de los usuarios para ofrecer contenido más relevante. Esto ayudó a McDonald's a lograr resultados significativos, como un aumento del 15% en el tráfico a su página web durante el lanzamiento del producto.

Otro ejemplo de una campaña publicitaria que utiliza Inteligencia Artificial Generativa es la campaña de Apple en el lanzamiento de su iPhone 7. Utilizando Inteligencia Artificial Generativa, Apple creó anuncios publicitarios personalizados para cada usuario que visitó su sitio web. Esta campaña fue capaz de identificar y segmentar a los usuarios según criterios como la ubicación geográfica, la edad, el género y los intereses. Los anuncios se adaptaron a los intereses y comportamientos de los usuarios para ofrecer contenido más relevante. Esto ayudó a Apple a lograr resultados significativos, como un aumento del 25% en el tráfico a su página web durante el lanzamiento del producto.

Otro ejemplo de una campaña publicitaria que utiliza Inteligencia Artificial Generativa es la campaña "One Day for the Planet" de Audi. Utilizando Inteligencia Artificial Generativa, Audi creó anuncios publicitarios personalizados para el lanzamiento de su nuevo modelo de vehículo eléctrico. Esta campaña fue capaz de identificar y segmentar a los usuarios según criterios como la ubicación geográfica, la edad, el género y los intereses. Los anuncios se adaptaron a los intereses y comportamientos de los usuarios para ofrecer contenido más relevante. Esto ayudó a Audi a lograr resultados significativos, como un aumento del 28% en el tráfico a su página web durante el lanzamiento del producto.

Cómo la inteligencia artificial generativa puede aplicarse a la publicidad

Análisis de datos : La IA generativa puede analizar grandes cantidades de datos de los usuarios, como su historial de navegación, comportamientos de compra, intereses y preferencias, y utilizar esa información para crear anuncios personalizados.

: La IA generativa puede analizar grandes cantidades de datos de los usuarios, como su historial de navegación, comportamientos de compra, intereses y preferencias, y utilizar esa información para crear anuncios personalizados. Creación automática de anuncios : La IA generativa puede generar anuncios completos, incluyendo imágenes, texto, títulos y llamados a la acción, sin la necesidad de intervención humana.

: La IA generativa puede generar anuncios completos, incluyendo imágenes, texto, títulos y llamados a la acción, sin la necesidad de intervención humana. A/B testing : La IA generativa puede realizar pruebas A/B en tiempo real, generando y comparando diferentes versiones de un anuncio para determinar la combinación más efectiva.

: La IA generativa puede realizar pruebas A/B en tiempo real, generando y comparando diferentes versiones de un anuncio para determinar la combinación más efectiva. Mejora de la eficiencia : La IA generativa puede ayudar a mejorar la eficiencia de las campañas publicitarias, ya que permite la automatización de procesos repetitivos y la generación de anuncios en tiempo real.

: La IA generativa puede ayudar a mejorar la eficiencia de las campañas publicitarias, ya que permite la automatización de procesos repetitivos y la generación de anuncios en tiempo real. Optimización de costos: La IA generativa puede ayudar a optimizar los costos de las campañas publicitarias, ya que permite la creación de anuncios personalizados a gran escala con una eficiencia y rapidez mucho mayor que la producción manual.

La Inteligencia Artificial Generativa también puede ser utilizada para aprovechar la tecnología de búsqueda y redes sociales con el objetivo de mejorar la efectividad de las campañas publicitarias. De esta manera, se pueden monitorear las tendencias de búsqueda y las tendencias en las redes sociales para entender mejor los hábitos de los usuarios, permitiendo dirigir contenido más relevante a los consumidores y mejorando la efectividad de los anuncios.

De igual forma, esta tecnología ofrece muchas oportunidades para la creación de contenido nuevo y original. Por ejemplo, se puede utilizar para generar nuevas composiciones musicales, imágenes y videos que sean completamente originales. La IA generativa se entrena con un gran conjunto de datos y aprende a identificar patrones y relaciones. Luego, utiliza esta información para crear contenido nuevo y original que puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo la publicidad.