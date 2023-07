La publicidad en Televisión Conectada lidera el camino hacia el futuro sin cookies

Para 2024, las Third-party cookies dejarán de existir definitivamente con su eliminación en los navegadores Chrome, esta noticia causó revuelo en la industria del marketing y la publicidad debido a que, tanto anunciantes como marcas, usan la data y métricas obtenidas de estos códigos para identificar comportamientos y targetizar sus publicaciones.

En este contexto, la publicidad digital tiene que evolucionar y para esto la innovación y el desarrollo de soluciones viables es el camino por seguir, sin embargo, para lograr el desarrollo óptimo de herramientas que permitan obtener la data, se requiere invertir tiempo y recursos. La alternativa para una solución pronta y efectiva es voltear a ver las nuevas tecnologías que ya existen y que, inclusive, funcionan sin cookies.

Una alternativa es la publicidad en Televisión Conectada o CTV (por sus siglas en inglés), la cual brinda un ecosistema publicitario donde todas las plataformas de contenidos (TV lineal tradicional, de paga o abierta, streaming, APPs de servicios, consolas de juegos, entre otras) y consumidores de todas las generaciones, géneros coexisten.

“Ahora, a medida que se acerca el fin de las cookies de terceros se está volteando a ver nuevos medios o plataformas que no se tenían considerados y, especialmente la Televisión Conectada, está gozando de un momento privilegiado ya que nació siendo cookieless, a diferencia de tantos negocios que en este momento están buscando la manera en que se adaptarán a la nueva realidad” declaró, Essio Floridi, Senior Director of Sales and Operations de Samsung Ads Latinoamérica. “Nos sentimos cómodos en un mundo sin cookies ya que respetamos la privacidad de los usuarios y lideramos la data y segmentaciones programáticas en un entorno digital, gracias a la generación de datos propios”

En la CTV, a través de la segmentación de datos de comportamiento de visualización, los anunciantes y marcas pueden enviar mensajes precisos y adaptados a grupos específicos de espectadores. Esta personalización mejora significativamente la relevancia y personalización de los anuncios y aumenta las posibilidades de que los consumidores se sientan atraídos por el contenido, pues es bien sabido que la publicidad en CTV es considerada menos intrusiva.

“Gracias a la tecnología ACR (Automatic Content Recognition), tenemos la capacidad de generar experiencias relevantes al consumidor, conectando con el público adecuado en el momento oportuno y de forma controlada, ya que conocemos en detalle qué géneros prefieren, en qué horarios los sintonizan, cuántas horas al día dedican a ver contenidos y en qué plataformas, cuántas aplicaciones utilizan, qué lenguaje selecciona, entre otros detalles que nos permiten entender muy bien los comportamientos y preferencias de los consumidores de contenido”, comentó Essio; además, agregó que “la recolección de data se hace a nivel dispositivo, sin violar ninguna restricción de privacidad logrando así conectar a cada marca con su consumidor”.

También se analiza el contenido y la forma en que este se consume, por ejemplo, al conocer qué, cuándo y cómo consumen contenidos los usuarios, los anunciantes evitan lanzar impactos sin dirección, haciendo más efectiva la colocación de los anuncios. Al cuidar este punto, el valor agregado es que los consumidores también se ven beneficiados ya que están recibiendo contenidos personalizados con base en sus gustos e intereses de consumo. Una verdadera relación ganar – ganar.

Con esto, vemos que no es necesario tener cookies para lograr llegar al público objetivo o para construir verdaderas conexiones entre las marcas, anunciantes y consumidores, siempre y cuando se ofrezcan experiencias y contenidos relevantes y se potencialicen con soluciones tecnológicas adecuadas con formatos de alta visibilidad pensados para cada marca, con base en sus necesidades.

Las marcas que quieren conectar con el consumidor de hoy tienen que repensar sus estrategias y estar presentes en donde el consumo ocurre. La CTV es el único espacio en donde marcas, consumidores, servicios y contenidos se encuentran, y la publicidad en CTV es el camino que las llevará a crear conexiones reales. Las marcas que todavía no forman parte de este mundo están dejando de lado un mercado de millones de consumidores, tomando en cuenta que el consumo de plataformas ha cambiado drásticamente. Ahora es el mejor momento de dar un paso en este ecosistema, de innovar y de probar las nuevas soluciones confiables, efectivas y escalables que la CTV ofrece.