¿Quién sigue escuchando la radio? Cómo la pandemia ha cambiado a este medio tradicional

Una de las cosas que te decían cuando empezabas a estudiar Periodismo hace unos cuantos años era la de que la radio "se estaba muriendo". El medio había sido uno de los grandes hitos del siglo XX y había marcado los hábitos de consumo de medios durante décadas, hasta que la popularización de la televisión la había eclipsado asumiendo su relevancia. El problema, explicaban entonces en clase, era que la radio contaba, al arranque del siglo XXI, con una audiencia demasiado envejecida y con una falta de recambio generacional entre los oyentes.

Una profesional de la radio que trabajó en el medio durante muchos años de ese mismo inicio del siglo XXI me explicaba, años después a esa introducción en la universidad al medio, que la idea de la muerte de la radio le parecía una tontería. No tiene audiencias millonarias pero sí tiene una audiencia estable, defiende. Una amiga profesora de instituto, sin embargo, nos confesaba no hace mucho que a sus adolescentes alumnos les sorprendía que escuchase la radio y se preguntaban quién era la gente que seguía haciéndolo.

Así pues, como les ocurre a los adolescentes, habría que preguntarse: ¿quién escucha ahora mismo la radio? ¿Y cómo ha impactado la pandemia y los meses de quedarse en casa a la escucha de contenidos en el medio? Los meses de la pandemia han hecho que algunas emisoras suban (es lo que aseguraba la SER las pasadas Navidades que les había pasado leyendo las oleadas del EGM) pero los datos han sido variados.

El último EGM es el de la tercera ola de 2020 y apunta que el consumo de radio en general ha caído frente a la primera ola de 2020, pero ha subido el de la radio generalista. Algo más de 22 millones de oyentes escuchan la radio en España, repartiéndose entre los cerca de 11 y medio que lo hacen con la generalista y los más de 12 y medio que lo hacen con la temática.

El perfil del oyente en España de radio es el de una mujer de unos 45 a 54 años, la demografía con más peso. Así, el 51,9% de las personas que escuchan la radio son mujeres (57,6 en la generalista y 48,4 en la temática) frente al 48,1% que son hombres (42,4 en la generalista y 51,6 en la temática).

Por edades, quienes más escuchan la radio son quienes tienen entre 45 y 54 años, que son el 21,4% de los oyentes, seguidos por quienes tienen más de 65 (19,7%) y por quienes están entre los 35 y los 44 años (19,4). Después van los 55 a 64 (16,8%), los de 25 a 34 (12,4), los de 14 a 19 (5,4) y los de 20 a 24 (4,8).

El impacto de la pandemia

La crisis del coronavirus no ha cambiado mucho cuándo se escucha la radio en España, como demuestra un estudio de YouGov. El pico de audiencia sigue estando entre las 8 y las 11 de la mañana. Era cuando más se escuchaba en diciembre de 2019 y es también cuando más se seguía haciendo este mes de enero.

Lo único que ha cambiado es el momento de pico de consumo de radio por internet, tanto en directo como streaming (podcasts), que ahora están entre las 10 y las 13 y entre las 16 a 19 y 19 a 24. La franja de noche ya era la favorita para esta escucha antes, pero ahora ha ganado peso la de la mañana y la de la tarde. Desde YouGov creen que es un cambio vinculado a cómo ha cambiado nuestra vida durante la pandemia. El trabajo desde casa permite tener esos contenidos online de fondo.

Este punto también lo apunta un estudio británico, que parte de los patrones de consumo de contenidos en ese país. Según los datos de Radiocentre, el teletrabajo ha permitido crear una nueva atmósfera de oyentes: los trabajadores remotos tienen la radio puesta como sonido de fondo. Un 50% de esos teletrabajadores que escuchan la radio mientras trabajan están escuchándola mucho más tiempo del que lo hacían antes de la pandemia.

Aún así, la pandemia sí ha hecho que se refuerce el consumo de audio, aunque no sea únicamente en términos de radio tradicional. Los podcasts han vivido un bombazo durante este año, así como lo han hecho otros formatos de contenido, como los audiolibros. Hay quienes hablan de una nueva era del audio, en la que los consumidores acceden a más y más contenidos sonoros y de más y más maneras (Spotify, los audios de WhatsApp, los podcasts de moda, etc.).