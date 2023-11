Se reducen los presupuestos de publicidad destinados a campañas de instalación de aplicaciones móviles debido a la recesión económica

AppsFlyer lanzó la 16° edición de su Performance Index, clasificando las principales fuentes de medios en publicidad móvil desde 2015, en 11 regiones y 22 categorías de aplicaciones. La última versión del índice, encontró que la recesión económica tuvo un impacto significativo en la inversión publicitaria de aplicaciones móviles a lo largo de 2023, ya que casi todas las principales fuentes de medios experimentaron disminuciones y los presupuestos destinados a campañas de adquisición se redujeron en un 20% en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022.

"A medida que el mundo continúa recuperándose, tras períodos de incertidumbre económica, los profesionales del marketing y los propietarios de medios no pueden permitirse tomar decisiones equivocadas, especialmente cuando se trata de la asignación de presupuestos para fuentes de medios", dijo Guillermo Álvarez, Managing Director SP Latam en AppsFlyer.

“Solo cuatro de los 20 principales actores de fuentes de medios vieron aumentos en los presupuestos, los medios siguen fluctuando sus costos y canales como CTV (Televisión Conectada) están obligando a los actores del ecosistema a adaptarse rápidamente y pensar de manera innovadora para llegar a los consumidores. Para los profesionales del marketing, la selección de los mejores socios de medios es particularmente importante en iOS debido a su audiencia de alta calidad. Sin embargo, la fragmentación impulsada por la privacidad en la medición solo ha creado más incertidumbre, aumentando la necesidad de clasificaciones de rendimiento precisas para la plataforma", comentó Álvarez.

Apple Search Ads y Meta lideran en iOS en la vertical de gaming y non-gaming

La mejor manera de representar adecuadamente el estado del mercado de medios en iOS es observando una única fuente de verdad (SSOT, por sus siglas en inglés). El índice de iOS de AppsFlyer, la primera fuente de verdad de iOS, combina SKAdNetwork (la Red de Atribución de Apple) y atribución tradicional, y elimina con precisión las duplicaciones entre las dos fuentes de datos.

Apple Search Ads (ASA) es la fuente de medios número uno para aplicaciones de juegos y categorías no relacionadas con gaming en iOS, ocupando el primer lugar en casi todas las clasificaciones en todas las regiones y categorías con alta calidad y escala, especialmente en las categorías no relacionadas con juegos. La supremacía de ASA en las categorías no relacionadas con juegos es aún más destacada que en las categorías de juegos, ocupando el primer lugar en todas las clasificaciones en todas las categorías y regiones, excepto en América Latina, con una escala incomparable y alta calidad.

Aunque todavía está lejos de su posición dominante en iOS antes de iOS 14.5, los anuncios de Meta continúan adaptándose en la era posterior a iOS 14.5, ocupando el segundo lugar en las clasificaciones de poder y volumen (las clasificaciones de poder combinan métricas de calidad y cantidad, mientras que la clasificación de volumen solo abarca la cantidad). El rendimiento de la red social se impulsa principalmente en aplicaciones no relacionadas con juegos en SKAdNetwork, la interfaz de atribución centrada en la privacidad de Apple, donde genera la mayor cantidad de instalaciones, muy por encima de la competencia.

Google Ads ocupó el tercer lugar en las clasificaciones gracias a su escala entre las aplicaciones no relacionadas con juegos. Cabe señalar que para Google, iOS es secundario en comparación con Android, especialmente en comparación con su negocio web.

Para las aplicaciones de juegos, Applovin ocupó el quinto lugar en la clasificación global de potencia, impulsado por el éxito en juegos casuales e hipercasuales, seguido por Unity Ads en el sexto lugar, gracias al cuarto puesto en juegos casuales e hipercasuales. ironSource ocupó el segundo lugar a nivel mundial en casinos sociales y el segundo lugar en juegos hipercasuales en Europa Occidental, el subcontinente indio, América Latina y el Medio Oriente.

En las aplicaciones no relacionadas con juegos, los anuncios de Meta ocuparon el segundo lugar en la clasificación global de poder, impulsados por su desempeño en aplicaciones de Lifestyle y Cultura, donde ocuparon el segundo lugar, mientras que Google alcanzó el quinto lugar (tercero en la clasificación de volumen) gracias a su segundo puesto en la clasificación de poder en finanzas. Snapchat y Moloco ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente, gracias a su calidad excepcional.

Google y Meta dominan en la vertical de gaming y non-gaming de Android

Google Ads sigue dominando tanto en juegos como en aplicaciones no relacionadas con juegos en Android, ampliando aún más la brecha en la clasificación de poder con Unity, que ocupa el segundo lugar. De hecho, se posiciona en el primer lugar en la clasificación de poder y volumen en todas las categorías de juegos de Android, con la excepción de los juegos hipercasuales, donde ocupa el segundo lugar.

Unity Ads mantuvo su posición global de clasificación de poder en el puesto número dos, pero descendió un puesto en la clasificación de volumen al quinto lugar. Su éxito se debe en gran parte a los juegos del género Match, donde se clasificó en segundo lugar, así como en aplicaciones de juegos de rompecabezas, puntería y juegos de mesa, donde se ubicó en el tercer lugar a nivel mundial. IronSource avanzó en las clasificaciones globales, ocupando el puesto tres en la clasificación de poder y el puesto cuarto en la clasificación de volumen, lo que representa un impresionante avance de tres lugares en comparación con la edición anterior del índice.

Los anuncios de Meta siguen manteniendo su posición, ocupando el puesto cuatro en la clasificación global de poder, lo que representa un avance de un puesto en comparación con 2022, gracias a su primer lugar en la categoría de casino, así como a su presencia en los juegos de género midcore (RPG, puntería, estrategia), rompecabezas y deportes y carreras, donde se ubica en el puesto número dos. Cabe señalar que las brechas en las clasificaciones de poder entre Unity, ironSource y Meta son menores.

Meta supera a Google en la clasificación de remarketing para compras

La clasificación de remarketing en Android encuentra a Google y Meta, y en cierta medida a TikTok For Business, dominando la cuota de mercado. Google Ads, que es el jugador número uno en la mayoría de las clasificaciones de remarketing, quedó en la segunda posición en comparación con Meta Ads en la categoría más importante: las compras. Los anuncios de Meta pudieron reducir la brecha con Google en la clasificación global de poder gracias a su éxito en compras, donde superó a Google para posicionarse en la cima.

TikTok For Business ocupó la tercera posición en la clasificación global de poder, impulsado por su escala significativa, especialmente en aplicaciones de compras. Liftoff ocupó el cuarto lugar gracias a su calidad, mientras que los especialistas en remarketing Adikteev y Remerge le siguieron con una clasificación cinco y seis, respectivamente. El éxito mencionado anteriormente se debió en gran medida a las aplicaciones de Lifestyle y Cultura, donde ocupó el puesto número tres gracias a su gran calidad, mientras que Remerge se destacó como el mejor jugador en juegos de casino, donde obtuvo el primer lugar en la clasificación de poder.