Google SERP Features: Las nuevas reglas del juego que redefinen las estrategias SEO y el posicionamiento web de marcas y empresas

Las SERP features de Google han emergido como un elemento crucial que redefine las estrategias de posicionamiento en buscadores. Estas características, que incluyen fragmentos destacados, imágenes, vídeos, Knowledge Panels y más, han experimentado un aumento significativo en su prevalencia a lo largo de los años. Según un estudio de Jumpshot, el porcentaje de búsquedas que exhiben al menos una SERP feature ha escalado del 20% en 2017 al 40% en 2023, evidenciando un cambio notorio en el panorama de los resultados de búsqueda.

Las marcas, atentas a esta evolución, están dirigiendo su mirada hacia las SERP features de Google por diversas razones estratégicas. En primer lugar, estas características pueden impulsar la visibilidad de una marca en los resultados de búsqueda, proporcionando una oportunidad única para destacarse entre la competencia. En segundo lugar, permiten a las marcas ofrecer información más relevante y útil a los usuarios, elevando la calidad de la interacción. Es evidente que estas características no solo transforman la manera en que los usuarios consumen información en línea, sino que también presentan una oportunidad para que las marcas mejoren su presencia digital.

Un estudio realizado por Moz revela que las SERP features constituyen ahora el 25% de todos los resultados de búsqueda de Google. Entre estas, los fragmentos destacados destacan, abarcando el 15% de los resultados. Sin embargo, no podemos pasar por alto la presencia de otras características como imágenes, vídeos y Knowledge Panels, que también ocupan un espacio significativo en las SERP. Estos datos sugieren que las marcas que deseen mantenerse relevantes en la era digital deben entender y adaptarse a la creciente importancia de estas características en la experiencia de búsqueda.

Las marcas están intensificando su enfoque en las SERP features como una estrategia para llegar a una audiencia más amplia.

Los usuarios españoles, cada vez más inclinados a utilizar los resultados de búsqueda de Google para informarse sobre productos y servicios, están marcando una pauta clara. Según un estudio de Google, el 85% de los usuarios españoles utilizan los resultados de búsqueda para este propósito, mientras que el 70% considera estos resultados como su principal fuente de información sobre productos y servicios. Estas tendencias señalan que las SERP features se convertirán en un componente esencial para las marcas que buscan establecer una conexión significativa con el público español en el futuro cercano.

El impacto de las SERP features en el SEO no puede ser subestimado. Estas características no solo aumentan la visibilidad de los sitios web en los resultados de búsqueda, sino que también ofrecen a los usuarios información más relevante y útil. Un análisis de Ahrefs destaca que las SERP features tienen un impacto significativo en el CTR (Click Through Rate), pudiendo aumentar el mismo en un 30% o más. Esto subraya la importancia de comprender y capitalizar estas características para optimizar la presencia en línea.

Las implicaciones de las SERP features en el SEO se extienden a diversas áreas, desde el CTR hasta la competencia y la calidad del contenido. Estas características suelen aparecer en la parte superior de los resultados de búsqueda, otorgando una mayor visibilidad a los sitios web. Además, al proporcionar información más relevante y útil, aumentan las posibilidades de que los usuarios hagan clic en un enlace, impactando directamente en el CTR y en la experiencia general del usuario.

En términos de competencia, las SERP features ofrecen a las marcas la oportunidad de destacarse.

Sin embargo, también plantean un desafío, ya que estas características son limitadas y es más probable que los usuarios vean la SERP feature de un sitio web que tenga una competencia significativa. Esto resalta la importancia de una estrategia de contenido bien planificada y centrada en las necesidades de los usuarios para sobresalir en este espacio competitivo. Además, las SERP features actúan como un catalizador para mejorar la calidad del contenido en línea. Dado que estas características se basan en la relevancia y utilidad del contenido, los sitios web deben esforzarse por crear material que satisfaga las expectativas de los usuarios. En última instancia, las marcas que deseen capitalizar las SERP features deben concentrarse en la creación de contenido relevante, útil y de alta calidad.

Las empresas y marcas que deseen optimizar sus estrategias para aprovechar las SERP features pueden seguir algunos consejos prácticos. En primer lugar, crear contenido relevante y útil es esencial, ya que estas características se basan en estos dos principios fundamentales. La elección de las palabras clave adecuadas también es crucial, ya que las SERP features a menudo se muestran para búsquedas específicas. La calidad del contenido es un aspecto no negociable, y las marcas deben asegurarse de que su contenido sea bien escrito, organizado y fácil de leer. Además, en un mundo cada vez más móvil, optimizar los sitios web para dispositivos móviles se convierte en una necesidad para llegar a una audiencia más amplia.

Para cada tipo de SERP feature, existen estrategias específicas que las marcas pueden implementar.

Para los fragmentos destacados, por ejemplo, utilizar la etiqueta de encabezado H1 para resaltar la información más importante de una página web es una táctica efectiva. En el caso de imágenes, la optimización se logra a través de etiquetas de título y descripciones relevantes. Los vídeos, como otra forma de SERP feature, pueden beneficiarse de etiquetas de título y descripciones específicas. Por último, los Knowledge Panels, bloques informativos en los resultados de búsqueda, se optimizan mediante la creación de contenido completo y relevante para las consultas de los usuarios.