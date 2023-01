Inteligencia Artificial, Live Commerce y la consolidación del ‘as a service’, las tendencias clave en el año de la incertidumbre

La resiliencia, la capacidad de adaptación y la innovación serán cualidades indispensables para las empresas durante este 2023.

La agencia Evercom, acaba de hacer público su informe anual de tendencias. En él la agencia ha analizado cuáles serán las más destacadas este 2023 y cómo las empresas deberán adaptarse a ellas para dar respuesta a unos consumidores cada vez más informados que buscan la innovación y la practicidad en cada una de sus interacciones.

En el que ya se conoce como el año de la incertidumbre, las empresas deberán rediseñar sus estrategias de negocio para adaptarse a entornos cada vez más cambiantes y a consumidores hiperconectados, multiimpactados y cada vez más exigentes.

En el ámbito de la Comunicación, cabría destacar dos tendencias que, si bien ya comenzaron a desarrollarse en 2022, a lo largo de este ejercicio terminarán por afianzarse llegando a convertirse en elementos diferenciadores para muchas marcas: el contenido y los discursos. Analizando en profundidad el primero se pueden apreciar varias diferencias con respecto a lo que se venía realizando en años anteriores. En 2023 seguirá importando el cómo, pero sobre todo el qué. Esta realidad se materializará en mensajes más pulidos y centrados en la información relevante para los consumidores dejando al margen adornos adicionales o elementos que puedan suponer una distracción.

Esta nueva manera de realizar contenido se apoyará en formatos en proceso de consolidación como el video marketing y otros nuevos como las experiencias inmersivas o la realidad aumentada. La clave estará en no perder el foco y saber adaptarse a los nuevos canales y formatos que consumen, sobre todo, las generaciones más jóvenes.

El marketing de influencers, por su parte, seguirá apostando por la transparencia y la cercanía, pero con un claro enfoque en campañas performance-based. El objetivo seguirá siendo conectar con la audiencia pero, a partir de este momento, haciéndoles partícipes de historias más reales y menos guionizadas.

La sostenibilidad y la creatividad protagonistas del nuevo modelo de consumo

La forma de consumir también cambiará a medida que las necesidades de los consumidores lo sigan haciendo. Las marcas deberán apostar por experiencias únicas y modelos de venta disruptivos que les permitan llamar la atención de sus potenciales clientes y colocarles en el centro de todas las acciones que realicen. Entre estos nuevos modelos y plataformas de venta destacamos dos que serán clave: el live commerce y el advergaming (con especial foco en el formato In-Game Advertising). La publicidad no sólo irrumpirá en el mundo de los videojuegos, sino que también podrá hacerlo en transmisiones en vivo y eventos digitales. De esta manera, los entornos on y off volverán a entrelazarse para ofrecer una experiencia más completa y actualizada.

Al mismo tiempo, las empresas comenzarán a implementar soluciones como las ya ofrecidas por las plataformas audiovisuales (Netfix, HBO, Spotify...) que permiten a sus suscriptores realizar pagos periódicos en lugar de hacer compras puntuales y evitar así el sobreconsumo. Esta tendencia se trasladará a productos y servicios físicos como la ropa, la comida o la tecnología donde empresas como Grover o eDreams Prime ya han dado el paso. El modelo ‘as a service’ terminará, por tanto, de imponerse.

En el terreno de la creatividad aún queda mucho por explorar y desarrollar. En 2023 se producirá la reconciliación definitiva con la inteligencia artificial pasando a convertirse en una herramienta más en el día a día de los departamentos creativos. A esta herramienta se sumarán otras como la realidad aumentada, el 3D o las tecnologías inmersivas que abrirán a las marcas un universo infinito de posibilidades.

Todo esto hará que las organizaciones pongan su atención en el fenómeno conocido como “la gran renuncia” y la elevada rotación en determinados sectores, tratando de desarrollar estrategias que permitan retener el talento. Fomentar el sentimiento de pertenencia, reforzar la propuesta de valor y potenciar y mejorar la comunicación interna se encuentran entre las estrategias más efectivas para conseguirlo. Los propios empleados se convertirán en los líderes de opinión de las compañías y en los encargados de difundir la imagen corporativa y los valores de las mismas, sobre todo en temas de interés general como es el caso de la sostenibilidad tecnológica.

Transparencia, innovación y personalización serán las claves fundamentales para las agencias de creatividad, comunicación y marketing que busquen seguir creciendo y adaptándose en 2023.