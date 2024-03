Los secretos del comportamiento del consumidor: claves para entender cómo funciona el inconsciente cuando compramos

Los patrones de consumo están configurados por diversos elementos que operan en el ámbito inconsciente. Estos abarcan influencias ambientales, procesos cognitivos automáticos e impactos culturales.

El proceso del inconsciente en el contexto de las compras es un tema complejo que ha sido explorado por diversas teorías psicológicas y de marketing. Algunas de estas teorías sugieren que las compras pueden ser impulsadas por deseos o necesidades reprimidas en el inconsciente. Los productos o servicios que satisfacen estas necesidades pueden atraer a los consumidores de manera inconsciente. Entendido esto, en el acto de comprar, el inconsciente desempeña un papel al influir en nuestras decisiones a través de emociones, experiencias pasadas y deseos subconscientes. Aspectos como la disposición del punto de venta, la exposición a estímulos previos y la presencia de otras personas pueden influenciar las decisiones de compra. Asimismo, las emociones desempeñan un papel crucial en los procesos cognitivos inconscientes que orientan las elecciones del consumidor.

Por ejemplo, las influencias culturales, como valores, normas sociales y estilos de vida, desempeñan un papel significativo en la formación de hábitos de consumo. Estas creencias culturales pueden afectar la percepción de los productos y marcas, mientras que las normas sociales pueden influir en la elección de productos "socialmente aceptables". Asimismo, los diferentes estilos de vida influyen en las necesidades y preferencias del consumidor.

Sin embargo, en esta compleja trama del comportamiento del consumidor, existen muchos más aspectos que influyen casi siempre de forma inconsciente y por ello, el marketing y la publicidad, utilizan diversas estrategias para aprovechar estos aspectos. Por ejemplo, Los colores se revelan como arquitectos maestros de nuestras elecciones de compra. Datos y cifras revelan que el 80% de los consumidores considera el color como un factor crucial en su decisión de compra. Detrás de este fenómeno, el rojo, por ejemplo, no solo es un tono llamativo, sino que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, incitando potencialmente a la compra impulsiva. En contraste, el azul transmite confianza y seguridad, ideal para productos financieros o tecnológicos, mientras que el verde evoca tranquilidad, siendo perfecto para productos ecológicos o de salud.

El empaque o packaging, ese primer contacto táctil con un producto, también se revela como una fuerza silenciosa que guía nuestras elecciones. Impulsado por cifras que revelan que el 70% de los consumidores considera que el empaque influye en su decisión de compra, y el 40% está dispuesto a pagar más por un empaque atractivo, este elemento se incrusta de manera inconsciente en nuestras preferencias. Asimismo, el 60% de los consumidores sostiene que es más probable recordar una marca con un empaque único, subrayando la importancia de este aspecto en la construcción de la lealtad del consumidor.

La escasez, estrategia que opera en las sombras de nuestras decisiones, despliega su impacto con datos que revelan que el 68% de los consumidores es más propenso a comprar un producto si tiene una oferta limitada. Esta urgencia de poseer algo único se manifiesta aún más en el hecho de que el 80% de los consumidores se sentiría decepcionado si se perdiera una oferta por tiempo limitado. Incluso el 30% admite que compraría un producto que no necesita si se le ofrece a un precio con descuento por tiempo limitado, ilustrando cómo la escasez se cuela sutilmente en nuestras decisiones impulsándonos hacia oportunidades únicas.

El "efecto manada", otro aspecto que esculpe nuestros hábitos de consumo, se manifiesta en cifras contundentes. El 62% de los consumidores señala que es más probable que compre un producto si lo ve recomendado por amigos o familiares, mientras que el 90% confía en las opiniones de otros consumidores. Asimismo, el 70% sostiene que es más probable que elija un producto con muchas reseñas positivas, revelando cómo las experiencias compartidas influencian nuestra toma de decisiones.

La música, envuelta en su capacidad para modular el estado de ánimo, revela su poder en cifras elocuentes. El 80% de los consumidores afirma que la música ambiental influye en su estado de ánimo durante las compras, el 65% sostiene que puede hacer que una tienda sea más atractiva, y el 70% indica que es más probable que compre en una tienda con música que le gusta. Estos números subrayan cómo la música, de manera casi imperceptible, se convierte en una herramienta estratégica que moldea nuestras experiencias de compra.

El "cebo", táctica hábil en el arsenal del marketing, revela su influencia con el 90% de los consumidores admitiendo que es más probable que compre un producto "premium" si se le ofrece junto a un producto similar más barato. Además, el 60% confiesa que compraría un producto que no necesita si se le ofrece a un precio con descuento como parte de un paquete, mientras que el 40% se siente engañado si no se le ofrece la opción de comprar un producto "premium" por un precio ligeramente superior. Aquí, el "cebo" se convierte en una danza sutil entre el deseo de calidad y el atractivo de la oferta.

Los olores y aromas, delicados y evocadores, influyen en nuestras decisiones de compra de manera casi subliminal. Con un 80% de los consumidores declarando que el aroma puede influir en su estado de ánimo y comportamiento de compra, el 70% afirmando que es más probable que recuerden una marca con un aroma distintivo, y el 60% indicando que es más probable que compren en una tienda con un aroma agradable, estos datos ilustran cómo los aromas se entrelazan en nuestras experiencias de compra, dejando una huella sensorial duradera.

El "anclaje", fenómeno psicológico sutil, encuentra su expresión en cifras reveladoras. El 70% de los consumidores utiliza el primer precio que ve como referencia para evaluar si un producto es una buena oferta o no, mientras que el 50% es más propenso a comprar un producto si se le ofrece a un precio con descuento en comparación con su precio original. Además, el 30% sostiene que no compraría un producto si su precio no le parece justo, incluso si es una buena oferta. Estos datos subrayan cómo el "anclaje" establece un punto de partida inconsciente que influye directamente en nuestra percepción del valor.

La "reciprocidad", manifestada en gestos generosos por parte del vendedor, se convierte en una fuerza motriz poderosa. Con el 90% de los consumidores admitiendo que se siente más inclinado a comprar a un vendedor que les ofrece algo gratis, como una muestra o un descuento, el 70% indicando que es más probable que recomiende una marca si le han dado algo gratis, y el 60% afirmando que es más probable que vuelva a comprar a un vendedor que le ha brindado un buen servicio al cliente, la "reciprocidad" se manifiesta como un lazo invisible pero poderoso que conecta al consumidor con la marca.

El poder de la nostalgia, elemento que teje conexiones emocionales profundas, emerge con datos reveladores. El 70% de los consumidores siente una conexión emocional con productos que evocan recuerdos de su infancia. Además, el 80% indica que es más probable que compre un producto que evoca recuerdos positivos, y el 50% estaría dispuesto a pagar más por un producto que despierta su nostalgia. Aquí, la nostalgia se erige como un catalizador imperceptible que impulsa nuestras decisiones de compra hacia productos que despiertan sentimientos arraigados en nuestras experiencias pasadas.

Todo estos elementos, respaldados por datos y cifras reveladores, emergen como arquitectos silenciosos de nuestras decisiones de compra. Todos ellos se entrelazan en un ballet invisible que se ejecuta en el escenario de nuestro subconsciente, definiendo nuestras preferencias y hábitos como consumidores.