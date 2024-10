¿Están realmente los consumidores satisfechos con el retail online?

En el marco del 39º Congreso AECOC de Gran Consumo, que desde ayer reúne en Madrid a más de 1.200 directivos del sector, el CEO de Isdin, Juan Naya, ha subrayado, en el marco de intervención, el esfuerzo de la compañía por preservar el entorno natural, destacando su proyecto Bluewave Alliance, una red colaborativa que agrupa a “expertos, soñadores y empresas con propósito”. Este proyecto tiene como objetivo proteger el mar Mediterráneo, pasando del 1% de conservación de su superficie al 30% para 2030, porcentaje que se considera suficiente para que el ecosistema se regenere. “Hemos limpiado 65 toneladas de plástico del Mediterraneo y este año tenemos el objetivo de llegar a las 200 toneladas”, ha afirmado el CEO de ISDIN.Juan Naya ha destacado el papel de la diferenciación como un elemento esencial para la compañía. “Competimos con empresas 70-80 veces más grandes que nosotros, por eso tenemos que diferenciarnos”. Ha señalado que la internacionalización es un proceso difícil, pero que la Marca España aún no está completamente explotada. “Nos quieren más fuera de lo que nos queremos dentro”, ha afirmado. “Animaría a las empresas a salir fuera y vender la Marca España, porque es sinónimo de calidad”.Por su parte, Tim Steiner, cofundador y CEO de Ocado Group, durante su ponencia “Innovando en una nueva era para la compra online de gran consumo” ha explicado las oportunidades que ofrece el ecommerce como vector de crecimiento y mayor rentabilidad para los retailers. “Actualmente, Ocado Group es la compañía de alimentación minorista de mayor crecimiento en el Reino Unido y líder en la industria en fidelidad y satisfacción de los clientes. El negocio tecnológico de Ocado Group, que actualmente integra más de un millón de clientes activos, aprovecha el poder de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización para resolver las demandas de los supermercados que operan online. Márgenes reducidos, cambios en la cesta de la compra del consumidor, una mayor demanda en el canal digital… son solo algunos de los retos que afrontan los comercios minoristas. Por este motivo, en España, Alcampo y Bonpreu ya están aplicando nuestras soluciones para optimizar su negocio y responder a las necesidades de los compradores. ”, ha subrayado Tim Steiner.Asimismo, el cofundador y CEO de Ocado Group, ha compartido los datos que avalan la necesidad de optimizar los servicios de los comercios minoristas. “Según nuestros estudios, el 45% de los consumidores españoles que adquieren sus productos online no están “muy satisfechos” con los servicios que se ofrecen en ese canal. Por lo tanto, disponer de más opciones y una mayor personalización en la experiencia de compra son las actuales prioridades de los clientes. Asimismo, es probable que el 44% de los consumidores online cambie de distribuidor en busca de mejores precios y mayor valor en este canal. Por último, el 87% de los compradores online prefiere la entrega a domicilio siempre o en algunas ocasiones, aunque admiten que los costes de entrega y la escasa disponibilidad de franjas horarias son una frustración para ellos”.En la primera ponencia de la segunda jornada de 39º Congreso AECOC de Gran Consumo, Carme Artigas, co-presidenta del Cuerpo Asesor de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, en su ponencia “Tecnologías disruptivas: oportunidades en los negocios y en la economía”, ha declarado que "estamos en una época de hiper disrupción tecnológica que implica una revolución sin precedentes en la humanidad”. Carme Artigas, ha apuntado también que “la clave en el devenir de la IA va a ser la confianza, de que me fio y de que no. Esto tiene especial relevancia si tenemos en cuenta que, la IA, es la única tecnología que puede seguir evolucionando sin la intervención humana”.En el ámbito empresarial, Carme Artigas ha destacado el hecho de que, la UE, está a la cola en adopción de la IA “ mientras el 70% de las empresas en China y el 50% de las estadounidenses ya han adoptado de forma masiva la IA, en la UE, solo el 25% de las compañías lo están haciendo. Ante estos datos, creo que, en un futuro, el valor diferencial o por lo que el consumidor estará dispuesto a pagar, es por el trato y las relaciones humanas. ”Finalmente, la experta, ha señalado que es “necesario ponerse de acuerdo a nivel mundial sobre qué queremos hacer con la IA y dónde establecemos los límites. A día de hoy tenemos un problema de gobernanza y es necesario regularizar este campo”.