El auge de las Marcas Blancas: de "baratas" a favoritas de los Consumidores

Las marcas blancas de los supermercados están experimentando un auge impresionante en España y en toda Europa, convirtiéndose en la preferencia indiscutible de los consumidores. Nombres como Bosque Verde, Hacendado, Deliplus, Bonté, Milbona, GutBio o Auchan, que están vinculados a cadenas líderes como Mercadona, Dia, Aldi y Carrefour, se han ganado el reconocimiento y la confianza de los compradores.

Durante el año 2022, estas marcas de distribuidor lograron una cuota de mercado del 46% en las compras realizadas en supermercados, hipermercados y en línea, marcando un impresionante crecimiento del 16% en comparación con el año anterior, según el informe de NielsenIQ titulado "Tendencias recientes del gran consumo". Es importante destacar que este fenómeno no se limita a España, sino que es una tendencia que se extiende por toda Europa.

Una de las razones detrás de este imparable ascenso de las marcas blancas es la creciente inflación y el aumento de los precios de los productos básicos.

La inflación ha impactado tanto en las marcas comerciales como en las marcas de distribuidor, pero estas últimas representan una opción más económica y asequible para los compradores. Según Juan Carlos Gázquez Abad, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "Es posible que algunos consumidores hayan observado cómo los precios de las marcas nacionales que solían comprar han aumentado considerablemente, lo que los ha llevado a probar otras opciones más económicas, como las marcas blancas".

No obstante, el éxito de las marcas blancas no solo beneficia a los consumidores. Para las grandes cadenas de supermercados, estas marcas se han convertido en un símbolo de ventas y comercialización, y su crecimiento no muestra signos de desaceleración. Por ejemplo, marcas como Hacendado, Bosque Verde, Deliplus, Compy y BabySmile ahora representan el 72% de las ventas totales de Mercadona, superando el 68% registrado en 2021. En el caso de Lidl, la tercera cadena con mayor cuota de mercado en España, las ventas de sus marcas blancas alcanzaron el 79% en 2022, superando el 76% del año anterior y consolidándose como la cadena con mayor peso en marcas propias. Esta tendencia se replica en otras grandes cadenas, como Aldi (70% de las ventas), Dia (58%), Consum (32%) y Carrefour (28%).

El crecimiento de la marca de distribuidor en España se debe en parte al aumento de la cuota de mercado de cadenas como Mercadona y Lidl, que han priorizado sus propias marcas en su surtido.

Esto, en última instancia, conduce a una mayor fidelización de los clientes, mayores ganancias y una gestión de inventario más eficiente. Según el profesor Gázquez Abad, "Si una cadena fideliza al cliente a su marca blanca, se asegura de que este continuará comprando allí, ya que no encontrará la misma marca blanca en otros establecimientos. Sin embargo, si el cliente está leal a una marca de fabricante, la cadena no puede garantizar su fidelidad, ya que esa marca se vende en otras cadenas".

Además de la fidelización de los clientes, las marcas blancas suelen generar márgenes de beneficio más elevados en comparación con las marcas de fabricante.

También simplifican la gestión de inventario, ya que la cadena de supermercados tiene un control total sobre la fabricación y comercialización de la marca. Esto ha tenido un impacto económico significativo, con los españoles gastando un total de 105.000 millones de euros en productos de consumo masivo en 2022, lo que representa un aumento del 9,1% en comparación con el año anterior.

Según el experto Gázquez Abad, la mejora en la calidad de las marcas blancas, su relación calidad-precio y la selección de proveedores de alta calidad han contribuido en gran medida a su éxito. Estas marcas ya no son vistas simplemente como opciones "económicas", sino como alternativas sólidas y atractivas en el mercado. Algunos productos de marca blanca incluso han alcanzado la fama en las ventas y las redes sociales, como la crema Green Caviar de Deliplus, el SOS Serum, los pintalabios Mystic Shine y las lacas de uñas en seis colores, o la crema Gold, entre otros.

A pesar del éxito de las marcas blancas, la posibilidad de que un supermercado ofrezca exclusivamente sus propias marcas se considera inviable en la actualidad. Aunque cadenas como Mercadona han ampliado su presencia de marca propia, aún mantienen espacio para las marcas nacionales en sus estantes. Los supermercados de descuento como Lidl o Aldi también están expandiendo sus operaciones para incluir más categorías de productos y brindar mayor variedad y valor a los consumidores. En definitiva, las marcas blancas han transformado el panorama de las compras en supermercados y seguirán desempeñando un papel importante en la elección de los consumidores en el futuro.