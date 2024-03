Un nuevo estudio pone de manifiesto la importancia de la marca en el mercado bursátil

El 76% de los analistas y periodistas financieros afirman que la estrategia de marca tiene un impacto moderado y alto en los cambios de la ratio PER (Price Earning Ratio, por sus siglas en inglés).

La consultora global de marca Interbrand publica hoy un nuevo estudio que confirma la relación existente entre la marca y la valoración bursátil de una compañía. How Brand Impacts Share Price, elaborado en colaboración con NewtonX y Brodeur Partners, se centra en la valoración de las empresas del S&P 500 y en las percepciones de la comunidad inversora.

“Este estudio supone un antes y un después en la definición del papel y el valor de la marca, que trasciende el ámbito del marketing tradicional para convertirse en una palanca importante utilizada por CEOs y CFOs para aumentar el precio de las acciones”, señaló el Director Global de Brand Economics de Interbrand, Greg Silverman.

“Existe una oportunidad estratégica para que las compañías reevalúen su estrategia y comunicaciones de marca de cara a los inversores, obteniendo así una ventaja fundamental en su valoración bursátil”, añadió.

La marca en el contexto de la comunidad inversora

El informe explora las percepciones y opiniones de la comunidad de inversores sobre la marca en el cálculo de la ratio PER y el precio de las acciones. En este sentido: Según los resultados, un notable 76% de los encuestados señaló que la estrategia de marca ejerce un impacto considerable en dichos cálculos. De hecho, la estrategia de marca se posicionó como el segundo factor más relevante, con un 19.8%, al momento de evaluar las perspectivas de una empresa, quedando únicamente detrás de las previsiones financieras, las cuales obtuvieron un 29.1% de consideración.

Es importante destacar que la marca adquiere una mayor relevancia en estas decisiones en comparación con otros elementos como las amenazas competitivas, los factores macroeconómicos o incluso la reputación de la alta dirección, los cuales obtuvieron porcentajes menores del 18.6%, 17.9% y 14.7% respectivamente.

No obstante, resulta llamativo que solo un reducido 10% de los miembros de la comunidad inversora afirme tener un profundo entendimiento de la estrategia de marca de las empresas que analizan, lo cual obstaculiza una valoración más precisa de estas.

A pesar de que un considerable 39% de los encuestados indica recibir con frecuencia sesiones informativas por parte de las empresas que evalúan, un considerable 64% manifiesta el deseo de recibir esta información con mayor regularidad.

Marca y valor bursátil

El análisis de datos cubrió 51 sectores, proporcionando información relevante sobre la valoración bursátil por mercados. Los resultados muestran que el 67% de las empresas de la muestra no gozan de un alto y constante rendimiento, lo que implica que sus acciones están infravaloradas o que el precio por acción es más volátil que su desempeño subyacente.

"En el contexto dinámico de la valoración corporativa, este informe arroja una poderosa verdad: el valor entendido de una marca es un contribuyente vital al precio de las acciones de una empresa. Con estas revelaciones, los ejecutivos de la alta dirección están facultados para fortalecer sus narrativas corporativas con el objetivo de comunicarse de manera más efectiva con la comunidad de inversores," dijo el Chief Growth Officer de Interbrand, Andrew Miller.

El informe How Brand Impacts Share Price incluye una encuesta cualitativa y cuantitativa a 241 analistas, periodistas financieros y profesionales de la relación con inversores. Aparte, se desarrolló un estudio para un periodo de cinco años sobre las compañías estadounidenses cotizadas del S&P 500 y las firmas presentes en el ranking Best Global Brands. Con ello, se categorizaron 532 empresas pertenecientes a 51 sectores en grupos distintos, atendiendo a su ratio PER y a la volatilidad del precio de sus acciones.

La ratio PER se promedió para obtener un rango de -200 a 200. Los 51 sectores presentes en este estudio fueron determinados por las asignaciones sectoriales de Best Global Brands 2023 y las definiciones de Yahoo Finance.