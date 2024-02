Las empresas que priorizaron la mejora de las experiencias del cliente experimentan un aumento significativo en sus ingresos

Los grandes ejecutivos y responsables de marketing, saben que clave del éxito no solo reside en la capacidad de persuadir a los compradores potenciales sobre las bondades de los productos y servicios, sino también en comprender a fondo a los clientes una vez que han tomado la decisión de compra. La importancia de un enfoque centrado en el cliente no puede ser subestimada, ya que va más allá de la mera transacción comercial y se convierte en un factor determinante para el crecimiento sostenible de las organizaciones.

Centrarse en el cliente no solo implica ofrecer un excelente servicio postventa, sino también educar a los clientes sobre las ventajas continuas de los productos y servicios.

Este enfoque estratégico no solo contribuye a la retención de clientes, sino que también genera lealtad a la marca y establece una ventaja competitiva duradera. Las empresas que adoptan este enfoque no solo experimentan un crecimiento más rápido en sus ingresos, sino que también logran mayores ganancias en comparación con aquellas centradas exclusivamente en el producto.

Según un estudio exhaustivo elaborado por Dimension Data, que abarcó más de 1300 organizaciones y empresas de 80 países, se reveló que el 84% de las empresas que priorizaron la mejora de las experiencias del cliente experimentaron un aumento significativo en sus ingresos. Además, el 79% informó de ahorros de costos significativos. Este fenómeno se explica en parte por el hecho de que adquirir y mantener clientes habituales resulta menos costoso que atraer nuevos. La retención de clientes no solo reduce los costos, sino que también se traduce en un aumento de ingresos, ya que una mejora del 2% en la retención equivale a las ganancias generadas al reducir los costos en un 10%.

Los beneficios de un enfoque centrado en el cliente no se limitan simplemente a los aspectos financieros. La confianza, la satisfacción y la lealtad del cliente son elementos fundamentales que se fortalecen cuando las empresas adoptan esta filosofía.

Las experiencias positivas de servicio al cliente son responsables de más del 66% de la lealtad del cliente, superando la lealtad impulsada por la percepción de la marca y el precio combinados. Según un estudio de Gallup Workplace, las empresas centradas en el cliente experimentaron un aumento del 25% en la lealtad del cliente y un aumento del 20% en la confianza del cliente.

Adoptar un enfoque centrado en el cliente se vuelve esencial

El 81% de los clientes expresan el deseo de ser conocidos por las marcas, y el 66% está dispuesto a compartir sus datos personales para recibir una experiencia más personalizada. Es evidente que los compradores buscan relaciones con las marcas más que nunca. Al abrazar este enfoque, las empresas pueden ofrecer a sus clientes relaciones personalizadas y experiencias de calidad, no solo generando mayores ganancias, sino también garantizando un crecimiento sostenible a largo plazo.

La investigación respalda la importancia de un enfoque centrado en el cliente para proporcionar una experiencia positiva con la marca y construir relaciones a largo plazo que evolucionen hacia la lealtad y la defensa del cliente. En este sentido, Mary Ann O'Brien, fundadora y directora ejecutiva de OBI Creative y autora de "Ask & Deliver: Discover the Heart of Your Business By Listening to the Voice of Your Customer", sostiene que poner al cliente en primer lugar implica seguir una secuencia clara: preguntarle qué quiere, escucharlo y luego entregar su experiencia deseada.

Este enfoque resulta particularmente valioso cuando surgen problemas, ya que la solución se presenta después de que el cliente ha compartido sus ideas. La perspectiva de Mary Ann O'Brien, destaca la importancia crucial de la investigación de clientes en el mundo del marketing. Aunque la investigación de mercado puede considerarse costosa, debe ser considerada como una inversión esencial que proporciona información valiosa sobre las motivaciones y preocupaciones de los clientes. En lugar de depender únicamente del "instinto" en las estrategias de marketing, es necesario basarse en el conocimiento derivado de la investigación de clientes, ya que esto las hace considerablemente más efectivas.

Mary Ann O'Brien, fundadora y directora ejecutiva de OBI Creative

Para O'Brien, la clave para aumentar las ventas radica no solo en la promoción efectiva de productos y servicios, sino en la comprensión profunda de lo que motiva a los clientes y lo que les molesta, es decir, en la investigación de clientes. Con este conocimiento, las marcas pueden adaptar sus productos y servicios a las necesidades, deseos y preferencias de sus clientes. O'Brien sostiene además que la investigación del cliente no solo es esencial para comprender las realidades de los clientes, sino que también impulsa el deleite del cliente. Los especialistas en marketing deben conocer la vida de sus clientes y las operaciones internas de sus empresas para identificar lo que realmente quieren y necesitan. Además, destaca la importancia de alinear las operaciones, incluyendo ventas y marketing, para deleitar a los clientes.

La experta en marketing defiende un enfoque hacia el deleite del cliente en lugar de depender exclusivamente de la lealtad a la marca como estrategia para el crecimiento de las ventas. Además, aboga por un enfoque basado en la fórmula del marketing de atracción, que implica atraer a consumidores comprendiendo sus valores, preferencias y necesidades.

Si bien la rentabilidad es esencial para la supervivencia de las empresas, queda claro que desarrollar relaciones duraderas con los clientes es una forma comprobada de lograr crecimiento y éxito financiero a largo plazo. En lugar de obsesionarse con la venta de productos o el aumento de la participación de mercado, las organizaciones deben centrarse en cuidar de las personas que eligen sus productos y servicios. Es por ello que la priorización de los clientes se perfila como el camino más seguro y directo hacia un marketing exitoso y la longevidad de la marca.