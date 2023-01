¿Por qué el diseño web móvil es más importante que nunca para los negocios y el sector del marketing?

Los sitios web compatibles con dispositivos móviles son cada vez más importantes debido a un aumento en el uso de dispositivos móviles para navegar por Internet. Según estadísticas, el tráfico móvil superó al tráfico de escritorio en 2016 y ha continuado creciendo desde entonces. Esto significa que cada vez más personas están utilizando sus teléfonos y tabletas para acceder a Internet en lugar de utilizar una computadora de escritorio o portátil.

Además de esto, el alcance de los dispositivos móviles ha aumentado significativamente. Muchas personas usan sus dispositivos móviles para realizar búsquedas en línea, comprar en línea, y acceder a redes sociales, lo que significa que un sitio web no optimizado para dispositivos móviles puede estar perdiendo un gran número de visitas y posibles clientes potenciales.

Google también ha hecho cambios en su algoritmo de búsqueda para dar prioridad a los sitios web compatibles con dispositivos móviles. Los sitios web que no están optimizados para dispositivos móviles pueden tener una clasificación más baja en los resultados de búsqueda, lo que significa que son menos visibles para los usuarios.

En este sentido, dentro de un mundo globalizado cada vez más competitivo para los negocios y empresas, disponer de un sitio web adaptado a dispositivos móviles es absolutamente esencial para que una empresa tenga éxito.

Aunque los sitios web adaptados a dispositivos móviles no son nada nuevo, su valor es más importante que nunca.

En el actual entorno empresarial digital, en el que las empresas y las marcas se esfuerzan continuamente por conseguir más clientes y la gente busca en Internet con más frecuencia, a través de sus teléfonos inteligentes y tabletas, es esencial crear un sitio web optimizado para el uso móvil. Esto implica algo más que asegurarse de que el sitio web funciona correctamente en un dispositivo móvil; también hay que centrarse en la accesibilidad, la velocidad del sitio web, la experiencia del usuario y la interacción. Un sitio web que no esté adaptado al uso móvil no podrá ofrecer la misma experiencia de usuario que uno que sí lo esté.

El diseño web móvil es más importante que nunca dentro del marketing debido a diferentes razones. En primer lugar, el aumento del uso de dispositivos móviles ha llevado a un aumento en el número de personas que acceden a Internet a través de teléfonos móviles y tabletas. De hecho, se estima que el uso de dispositivos móviles supera al uso de computadoras de escritorio. Esto significa que es esencial que los sitios web estén optimizados para dispositivos móviles para proporcionar una experiencia de usuario satisfactoria.

En segundo lugar, el diseño web móvil es importante para mejorar la accesibilidad y la navegabilidad del sitio. Un sitio web optimizado para dispositivos móviles es más fácil de navegar y proporciona una experiencia de usuario más fluida, lo que puede mejorar la tasa de conversión y el tiempo de permanencia en el sitio.

En tercer lugar, el diseño web móvil es importante para mejorar el SEO (Search Engine Optimization) de un sitio. Los motores de búsqueda como Google tienen en cuenta la optimización para dispositivos móviles al calificar los sitios web en los resultados de búsqueda, lo que puede mejorar la visibilidad y el tráfico del sitio.

Por último, el diseño web móvil es importante para proporcionar una mejor experiencia de usuario personalizada. Los dispositivos móviles permiten a los usuarios interactuar con el contenido de una manera diferente a como lo harían en una computadora de escritorio. El diseño web móvil adaptativo permite adaptar el contenido y la experiencia de usuario a las características del dispositivo, así como al contexto de uso.

Dispositivos móviles ante el auge de las compras online y el eCommerce

El diseño web móvil es especialmente importante en el eCommerce debido a varias razones. En primer lugar, el comercio móvil ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, con un gran número de personas utilizando dispositivos móviles para comprar en línea. De hecho, se estima que más del 50% de las compras en línea se realizan a través de dispositivos móviles.

En este sentido, Lauren Davies de bOnline dice, “los consumidores y clientes usan sus dispositivos móviles y tabletas más que nunca. Por lo tanto, las empresas y los negocios deberían más que nunca hacer todo lo posible para garantizar que sus sitios web y negocios puedan atraer a los usuarios móviles. Cuando las personas usan un dispositivo sobre la marcha, su capacidad de atención es notablemente más corta que cuando navegan en el escritorio. Esto significa que los sitios web optimizados para dispositivos móviles son clave”. Por lo tanto, es esencial que los sitios web de comercio electrónico estén optimizados para dispositivos móviles para aprovechar esta oportunidad de negocio.

De igual forma, el diseño web móvil es importante para mejorar la experiencia de usuario en el eCommerce. Un sitio web de comercio electrónico optimizado para dispositivos móviles es más fácil de navegar y proporciona una experiencia de usuario más fluida, lo que puede mejorar la tasa de conversión y el tiempo de permanencia en el sitio. Esto es especialmente importante en el comercio móvil, ya que los usuarios a menudo tienen menos paciencia y atención en dispositivos móviles. Es por ello que el diseño web móvil es importante para mejorar el proceso de compra en el eCommerce. Un diseño móvil adaptativo permite adaptar el proceso de compra a las características técnicas del dispositivo y al contexto de uso, mejorando la usabilidad y la experiencia del usuario.

¿Qué hace que los sitios web sean compatibles con dispositivos móviles?

En el caso de los sitios web, "amigable para móviles" en términos sencillos, sólo significa que se puede acceder al sitio web en dispositivos móviles, pero hay más que eso cuando se trata de hacer que un sitio sea realmente amigable para móviles. El objetivo de cualquier sitio web, en dispositivos móviles, es poder interactuar con los usuarios y permitirles utilizar el sitio web de la manera más práctica y eficiente.

Hugo Anglesford, de la startup fintech Doddler, afirma: "Tener un sitio web adaptado a dispositivos móviles es más esencial que nunca, independientemente de a qué se dedique tu empresa. Tanto si se trata de un servicio, que se esfuerza por conseguir clientes y suscripciones, como de un minorista, que vende productos físicos, tener la página web de su empresa compatible con dispositivos móviles supondrá una variación tanto en el funcionamiento de su sitio web en general como en la cantidad de clientes que podrá atraer".

Adaptabilidad a diferentes dispositivos móviles y tabletas

Las pantallas de los móviles y las tabletas son más pequeñas que las de los ordenadores de sobremesa. Por lo tanto, cualquier sitio web en un móvil debe escalar proporcional y lógicamente. Esto significa que todo, desde el texto y la fuente del sitio web, los menús, las llamadas a la acción e incluso las imágenes, debe ajustarse para que un usuario en un dispositivo móvil o tableta no necesite desplazarse hacia los lados, solo hacia arriba y hacia abajo. Para ello, nos encontramos con la utilización de los populares diseños web adaptativos y diseños responsivos.

Este tipo de diseños, permiten que un sitio web se adapte automáticamente al tamaño y a la resolución de pantalla del dispositivo en el que se está visualizando. Esto significa que el contenido y la disposición del sitio se ajustan automáticamente para proporcionar una experiencia óptima para el usuario en cualquier dispositivo, ya sea una computadora de escritorio, una tableta o un teléfono móvil.

El diseño responsivo se logra mediante el uso de hojas de estilo en cascada (CSS) y JavaScript para detectar el tamaño y la resolución de la pantalla del dispositivo y ajustar automáticamente la disposición y el tamaño del contenido en consecuencia. Esto permite que el contenido sea fácilmente legible y navegable en cualquier dispositivo, sin importar su tamaño de pantalla.

El diseño móvil adaptativo es una evolución del diseño responsivo. El objetivo es crear una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles, donde el contenido se adapta a las características técnicas del dispositivo (como pantalla, conectividad, etc.) y al contexto de uso (como el lugar, el momento, etc.). El diseño móvil adaptativo utiliza el diseño responsivo como base y añade nuevas funciones, como la optimización de imágenes, el uso de iconos, etc.

La velocidad de carga

La velocidad de carga es uno de los elementos clave que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un sitio web, más aún cuando está pensado para uso móvil. Los motores de búsqueda premian los sitios web a los que se puede acceder rápidamente, lo que contribuye a mejorar su rendimiento SEO. Si el sitio web está destinado a ser utilizado en redes móviles, tiene que ser capaz de cargarse a tiempo. Si la velocidad de carga de un sitio web es lenta, la gente lo evitará, independientemente del sector en el que opere. David Soffer, cofundador de GlobMed, afirma: "La velocidad de un sitio web es esencial para asegurarse de que está correctamente optimizado para los motores de búsqueda”.

El y citado David Soffer declaró que la velocidad del sitio web es esencial para el SEO de cualquier página web. Además, si una organización necesita dar detalles esenciales, como en la asistencia sanitaria, debe hacerlo con rapidez, para que no afecte negativamente a la experiencia del usuario haciéndole esperar mucho tiempo a que se cargue la página web.

El click fácil

En la práctica, esto se refiere a la capacidad de los usuarios de hacer click literalmente en los elementos necesarios y relevantes de cualquier página del sitio web en cuestión. La navegación en dispositivos móviles y tabletas requiere la capacidad de poder usar los dedos y los pulgares para navegar y hacer click fácilmente y, por lo tanto, los sitios web que no permiten esto en dispositivos móviles se quedarán cortos.

Samuel Davies, fundador de Kallyss, comentó: “No solo es necesario que se pueda hacer click en un sitio web optimizado para dispositivos móviles, sino que tampoco debe presentar ningún cambio de diseño de contenido CLS (Movimiento inesperado de contenido), algo por lo que Google devalúa activamente los sitios web. Los sitios web que tienen CLS significativo presentan una peor experiencia de usuario que otros. Además, CLS significa que es más difícil hacer click en lo que necesita un usuario”.