6.2 mil millones de dólares en publicidad móvil desperdiciados por tráfico no válido 

El tráfico no válido (IVT) en publicidad móvil se ha convertido en un problema significativo para la industria. En el primer trimestre de 2024, casi una cuarta parte del gasto en publicidad móvil global, estimado en 6.2 mil millones de dólares, se desperdició debido a este fenómeno, de acuerdo con un estudio sobre el análisis de tráfico global inválido realizado por Pixalate.

Asimismo, el reporte indica que, en dicho periodo, la tasa global de tráfico inválido en el mercado de publicidad programática abierta dentro de las aplicaciones móviles alcanzó un 23%. Esta alta tasa de tráfico inválido se traduce en una pérdida estimada de 1.4 mil millones de dólares en gastos publicitarios debido al fraude publicitario y al IVT. Esta cifra representa un aumento del 15% en el IVT año tras año, subrayando un desafío creciente para los anunciantes.

"El crecimiento del fraude en la publicidad móvil tiene un impacto devastador en el sector", comenta Raquel Murcia, Product Lead de SKUDO. "Estos datos reflejan la necesidad urgente de que las marcas y agencias inviertan en soluciones tecnológicas avanzadas que no solo hagan frente al fraude, sino que también proporcionen una transparencia total en el rendimiento de las campañas publicitarias."

Por otra parte, la diferencia entre las plataformas también es significativa: las aplicaciones en Google Play presentaron una tasa de IVT un 18% mayor que las de la App Store de Apple. Además, las aplicaciones móviles sin un archivo app-ads.txt tuvieron una tasa de IVT un 78% mayor en comparación con las que sí lo tienen, lo que demuestra la importancia de esta medida de seguridad.

¿Cómo pueden los anunciantes prevenir el tráfico inválido en apps?

Ante el desafío del tráfico inválido en la publicidad móvil, los anunciantes pueden tomar medidas proactivas para proteger sus inversiones y garantizar la eficacia de sus campañas:

Implementación del archivo app-ads.txt

Esta herramienta permite a las marcas verificar qué proveedores están autorizados para vender su inventario publicitario en aplicaciones móviles. “Al incluir este archivo en el servidor, se limita la exposición al fraude y se aseguran transacciones publicitarias más seguras y transparentes”.

Utilización de soluciones de monitoreo y análisis de tráfico

La adopción de plataformas de verificación de tráfico que puedan identificar y filtrar patrones sospechosos de actividad fraudulenta es crucial. “Estas soluciones se enfocan en garantizar la autenticidad del tráfico, asegurando que los anunciantes solo paguen por clientes reales. Además, ofrecen protección in-app y utilizan tecnología avanzada de CPA para eliminar la presencia de bots y otros tipos de actividad fraudulenta”, explica la especialista de SKUDO.

Verificación de la autenticidad de los socios de publicidad

Se recomienda llevar a cabo una investigación sobre los proveedores de tráfico con los que se colabora. Asegurarse de trabajar solo con aquellos que cumplan con los estándares de transparencia y calidad ayuda a mantener la integridad de las campañas publicitarias.

Prevención contra los “Known crawlers”

Estos programas están diseñados para acceder automáticamente a contenido de las aplicaciones móviles y pueden generar tráfico no válido si no se detectan y filtran adecuadamente. Para prevenir su fraude, los anunciantes pueden utilizar listas de bot conocidas proporcionadas por organizaciones como la IAB y analizar patrones de comportamiento para identificar y bloquear este tipo de tráfico no humano.