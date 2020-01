PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

¿Cómo y para qué empleamos nuestros móviles y cómo cambia esto la estrategia de las empresas? Esas son algunas de las cuestiones que los responsables de las compañías necesitan resolver para ajustar de forma eficiente qué hacen y cómo.

Según los datos del último estudio The State of Mobile in 2020, que ha elaborado App Annie con carácter global, no solo nos estamos descargando muchas apps móviles, sino que también les dedicamos cada vez más tiempo y lo hacemos, especialmente, en ciertas aplicaciones concretas. En general, los consumidores se descargaron durante 2019 204.000 millones de apps. Esta cantidad de descargas supone una cifra máxima nueva en balances anuales.

Una vez que los consumidores se hacen con las apps, pasan bastante tiempo en ellas. De media, cada día estamos unas 3 horas y 40 minutos viendo los contenidos disponibles en nuestros móviles, según las medias globales del estudio. Esto supone un 10% más que el tiempo que destinábamos a esos contenidos en 2018 pero un 35% más que el que invertíamos en 2017.

Las apps más populares en todo el mundo

¿Cuáles son las apps que usamos de forma más recurrente a nivel global? La lista la encabeza Whatsapp. Esa es la aplicación con más usuarios activos mensuales en todo el mundo, seguida por Facebook y por el Messenger de esa red social (que, no olvidemos, Facebook obliga a sus usuarios a instalar como app exenta frente a la de la red social). El top cinco se completa con Wechat y con Instagram.

Los primeros puestos del ranking son buenas noticias para Facebook, que ocupa así una posición de dominio - gracias a sus diferentes servicios - en el entorno móvil.

Tras ellas, se posicionan apps con un mercado mucho más concreto en términos geográficos. La sexta aplicación es la emergente TikTok (según los datos de App Annie su uso creció en un 210% interanual), pero el top 10 se cierra con Alipay, QQ, Taobao y Baidu, apps chinas con mucho tirón en ese mercado.

Publicidad, marketing y estrategia

Todos estos datos suponen no solo la curiosidad de los rankings y de las posiciones, sino también significativos cambios en estrategia de negocio y en la de marketing y de publicidad. El hecho de que los consumidores pasen tanto tiempo en dispositivos móviles implica, como recuerdan en las conclusiones del estudio, que aquellas empresas que están posicionando al móvil como epicentro de su inversión y de su estrategia están viéndose beneficiadas. Han dado un paso en positivo muy importante.

Pero además las empresas también llegan a los consumidores vía móvil de un modo indirecto, modo, eso sí, que tiene que enfrentarse a ciertos riesgos y a ciertos potenciales problemas. Por un lado, la publicidad móvil está viviendo una época de oro. Las conclusiones del estudio hablan de un "año masivo" y de que "las marcas continúan abrazando el alcance sin precedentes y el valor del móvil".

Según las estimaciones de App Annie, la inversión en publicidad móvil será en 2020 de 240.000 millones de dólares, lo que supondrá un crecimiento del 26% frente a cómo se cerró 2019. 2019 se cerró con una inversión en publicidad de 190.000 millones de dólares.

Por otro lado, sin embargo, el móvil está viendo un crecimiento de acceso a contenidos en escenarios que están cerrados a las marcas y a los anunciantes, al menos desde el punto de vista tradicional.

El 95% del gasto en apps de los consumidores en 2019 estuvo destinado a modelos de suscripción (algo que suele llevar aparejado el no tener anuncios ni invasiones 'tradicionales' de las marcas). Entre las apps que protagonizaron el gasto in app de 2019, las líderes del listado - excluyendo gaming -son Tinder, Netflix y Tencent Video.

Al mismo tiempo, el mercado ha visto como las 'guerras del streaming' se calentaban. Los consumidores pasan mucho tiempo consumiendo contenidos en las apps de servicios como Netflix y los diferentes players de ese mercado - incluidos los nuevos, como Disney + - luchan por hacerse con más y más tiempo. Son entornos, no olvidemos, sin publicidad.

Y no hay que olvidar que la app más usada a nivel global es la de Whatsapp, que, a pesar de todos los anuncios sobre cómo va a dar entrada a las empresas, todavía no tiene publicidad.

El peso del móvil en el consumo

El peso del móvil es cada vez mayor en el día a día de los consumidores, que no solo lo emplean para acceder a contenidos sino también para muchos más elementos 'sensibles', como puede ser el de servicios financieros. En consumo, los datos son también muy claros.

Según las conclusiones de App Annie, el tiempo que se dedica a las apps de compras es cada vez mayor, no solo porque más usuarios la emplean sino también porque el engagement es superior. Las descargas crecieron en un 20%, por ejemplo. Los consumidores emplean cada vez más los dispositivos móviles como epicentro de su consumo, tanto en investigación de productos como en compra, comparaciones o programas de fidelidad.

Para comprender cómo ha crecido el consumo desde el móvil, App Annie remite a las estadísticas de los días de compras más poderosos del año. En el Singles Day de 2019 el móvil movió en todo el mundo compras por valor de 38.400 millones de dólares. Y en la campaña del Black Friday las horas dedicadas al consumo vía móvil subieron en un 40% interanual.