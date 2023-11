9 de cada 10 consumidores no comprará a marcas que recurran a la publicidad con anuncios "intrusivos"

Según los resultados de una exhaustiva investigación realizada por Wunderkind, una influyente plataforma de marketing de rendimiento especializada en escalabilidad de mensajes personalizados para minoristas y marcas, se ha revelado un fenómeno significativo en el mundo de la publicidad digital. La investigación, incluida en el informe titulado 'Kindness in Advertising', se llevó a cabo entre 1,000 compradores activos en el entorno digital y arrojó resultados contundentes: el 91% de los compradores afirmaron que no comprarán productos de marcas que publiquen anuncios considerados "intrusivos".

Los anuncios intrusivos, aquellos que irrumpen de manera disruptiva en las experiencias de navegación de los consumidores y en sus procesos de compra en línea, no solo provocan molestias a los usuarios, sino que también ponen en riesgo la capacidad de las marcas para convertir y vender sus productos. El informe destaca que el 70% de los encuestados siente que los anunciantes no respetan su experiencia digital, mientras que el 95% afirma que su consumo de contenido se ve perturbado por estos anuncios considerados molestos. Además, el 92% de los compradores perciben que los anuncios se están volviendo cada vez más intrusivos, lo que subraya una tendencia preocupante en la industria publicitaria en línea.

Estas experiencias publicitarias interrumpidas no solo diluyen la calidad de la experiencia del usuario, sino que también afectan negativamente la participación de los consumidores y reducen drásticamente las tasas de conversión. Como resultado, los anuncios intrusivos disminuyen la efectividad de las campañas de marketing y tienen un impacto adverso en el retorno de inversión (ROI) y el retorno de inversión publicitaria (ROAS).

El impacto de la publicidad intrusiva va más allá de la percepción de los consumidores. Un estudio independiente llevado a cabo por Bulbshare encontró que el 99% de los consumidores de la Generación Z a menudo omiten anuncios disruptivos, y el 63% de los compradores en línea recurren a bloqueadores de anuncios para evitar por completo los anuncios en línea. Estas cifras son un claro indicativo de la insatisfacción generalizada con los anuncios intrusivos y su capacidad para alejar a los consumidores.

Además, una investigación adicional realizada por Wunderkind, incluida en su informe 'CMO State of the Union 2023', destaca las preocupaciones de los ejecutivos de marketing. Según el informe, el 50% de los altos ejecutivos de marketing encuestados expresaron que los anuncios digitales no estaban fortaleciendo la lealtad a la marca, y el 44% consideró que sus anuncios en línea no estaban generando niveles suficientes de ventas. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de abordar la problemática de la publicidad intrusiva desde la perspectiva de las marcas.

La investigación de Wunderkind también arrojó luz sobre las preferencias de los consumidores en relación con la publicidad en línea. Más del 68% de los encuestados manifestaron su disposición a interactuar con anuncios una vez que se han desconectado del contenido en línea, y el 60% preferiría ver anuncios después de haber finalizado su interacción con un sitio web. Estos hallazgos sugieren que, si se presentan de manera oportuna y relevante, los anuncios pueden ser bien recibidos por los consumidores y pueden generar una participación significativa.

En palabras de Amy Pearce, directora de publicidad de Wunderkind International, "Los anuncios no son inherentemente malos; la clave radica en mostrarlos en el momento adecuado, al usuario adecuado y de la manera correcta. Cuando se logra esto, los consumidores están dispuestos a participar de manera significativa. Al igual que los minoristas y las marcas se esfuerzan por personalizar la experiencia de compra, deben considerar cómo y cuándo presentar anuncios a los consumidores para crear experiencias publicitarias que pongan al usuario en el centro y fomenten la participación y las conversiones, lo que a su vez generará un retorno de inversión satisfactorio".