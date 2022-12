Podcasts y Audiomarketing: ¿Se puede humanizar la marca a través del sonido?

El consumo de contenido digital, redes sociales o incluso apps ha experimentado una evolución vertiginosa que nadie puede negar. Algunas de las tendencias que van ganando adeptos es, por ejemplo, el audiomarketing, una técnica que se basa en el uso del audio para potenciar las marcas, que ha visto impulsado su uso con el crecimiento de los podcasts como un soporte que cada vez integran más empresas en su estrategia de marketing. Prueba de ello son los más de 2 millones de podcasts que existen según un estudio de Edison Research Infinite realizado en 2019.

De hecho, otros estudios realizados por PwC’s Global Entertainment & Media Outlook y por Kantar Media, venían advirtiendo desde hace años del crecimiento en los ingresos publicitarios de los podcasts. Tanto es así, que han surgido varias compañías que se dedican a ofrecer un servicio de producción personalizado de podcasts y proyectos sonoros para empresas privadas, como Telefónica, Mapfre o Siemens.

Según Miguel Ángel Rodríguez, experto en comunicación y CEO de la agencia 3AW que “las marcas son conscientes del potencial de los podcasts para obtener un mayor engagement. Sin embargo, hacer un podcast no se trata estrictamente de publicitarse, sino que es necesario ofrecer información y crear historias que conecten con la audiencia de una manera más humana y emocional. E, incluso, en muchos casos, utilizarlo como una herramienta más de comunicación interna con los propios empleados”.

En la práctica, han sido muchas las organizaciones que han tratado de formar parte de esta nueva fórmula de comunicación, digitalizándose progresivamente. Aun así, el método para hacerlo ha sido desarrollado con prácticas tradicionales que se centran mayormente en los productos de una empresa y no tanto en el contenido, algo que no se adapta del todo a las nuevas estrategias de marketing marcadas por la tecnología y las redes sociales.

El audiomarketing es una técnica de marketing que se basa en el uso del sonido para promocionar una empresa o una marca. Algunas de las ventajas de utilizar el audiomarketing son:

El sonido es una herramienta muy poderosa para llamar la atención y captar la atención de los consumidores, lo que puede ayudar a aumentar el interés por un producto o servicio.

El audiomarketing permite crear una experiencia personalizada y emocional para los consumidores, lo que puede mejorar la imagen de la empresa y fidelizar a los clientes.

Al utilizar el audiomarketing, las empresas pueden llegar a un público más amplio, ya que el sonido es una forma de comunicación universal que puede ser entendida por personas de diferentes edades, idiomas y culturas.

El audiomarketing también puede ser utilizado para proporcionar información importante de manera rápida y efectiva, como instrucciones de uso de un producto o información de contacto de la empresa.

Por último, el audiomarketing puede ser una forma más económica y eficiente de llegar a los consumidores, ya que permite crear mensajes publicitarios que pueden ser reproducidos muchas veces sin tener que invertir en publicidad visual costosa.

Humanizar la marca a través del sonido

Hace no mucho, la estrategia de las empresas tenía como objetivo aparecer en medios impresos o audiovisuales porque era la forma de llegar a las masas de una forma directa. No obstante, en muchas ocasiones, al dirigirse a un público tan amplio, el mensaje no conseguía ser del todo efectivo por ser demasiado general y no tan personalizado.

Ante este escenario, los podcasts pueden ser una alternativa para comunicar los ideales de una marca de forma eficaz en una sociedad permanentemente conectada. En este sentido, según explica Miguel Ángel Rodríguez “ahora las personas necesitan estímulos constantes e instantáneos con los que han aprendido a vivir. Por ello, los podcasts son una buena herramienta para ofrecer a los consumidores información y entretenimiento de forma simultánea, llevando a cabo un contenido mucho más rico, personalizado y profundo con el objetivo de conseguir una mayor fidelización con la marca”.

Los podcasts corporativos se han convertido en una gran baza para que las marcas logren posicionarse y llegar de manera efectiva a un público objetivo cada más acostumbrado a consumir este tipo de formato. Ahora bien, la manera en que sean utilizados marcará su impacto de una forma positiva o negativa. Es decir, las organizaciones que mejor se adapten a esta nueva fórmula serán las que consigan ‘alzar su voz’ por encima del resto.

Ventajas de los podcast para las empresas y marcas