Juan Pablo Tejela: “Este 2024 la competencia en los contenidos cada vez será más elevada y los creadores y las marcas se profesionalizan cada vez más”

En 2023 las redes sociales experimentaron una transformación que impactó directamente en el uso que de ellas hacían tanto los usuarios como las empresas. Cambios de algoritmo, proliferación de una gran cantidad de formatos, “disminución del alcance orgánico y subida de los precios de la publicidad” y una larga lista de etcéteras hizo que herramientas como Metricool, que ayuda, entre otras cosas, a usuarios y marcas a gestionar sus perfiles en redes sociales se volviese aun más imprescindible.

Hablamos con Juan Pablo Tejela, CEO de Metricool, sobre tendencias en redes sociales para el 2024, nuevas plataformas, redes en decadencia, creadores de contenido, Inteligencia Artificial y nuevos proyectos.

P: Hoy en día parece que, si no tienes redes sociales, si no tienes presencia en la red, no existes. El porcentaje de usuarios que utilizan estas plataformas es impresionante. ¿Crees que es una tendencia al alza?

R: Totalmente. Hoy en día nadie discute que los negocios de cualquier tamaño tienen que estar presentes y de forma activa en redes sociales. ¿Recuerdas cuando se discutía sobre si un negocio necesitaba página web? Hoy en día es impensable siquiera el debate de igual manera con las redes sociales. Existen múltiples razones para estar presente: genera confianza, te permite comunicarte y que se comuniquen contigo y te permite escuchar lo que se dice de tu marca, de tu sector o de tus competidores.Por otro lado, sí hay muchos matices sobre en qué redes sociales hay que estar y con qué grado de actividad. Por ejemplo, no todos los negocios necesitan estar en redes especializadas como LinkedIn, Pinterest o Twitch, pero si es totalmente necesario estar presente en Instagram para cualquier negocio o en Google Business Profile para aparecer en Google Maps si tienes un negocio local o físico.

P: Haciendo un análisis retrospectivo del 2023. ¿Qué destacarías favorablemente de las redes sociales? ¿Y de forma negativa?

R: 2023 ha sido un año interesante de consolidación tras la fuerte irrupción de TikTok durante la pandemia. Hemos visto cómo el formato de TikTok (vídeos verticales) y el algoritmo que permite viralizar contenidos, se han extendido por otras plataformas y se han consolidado muy bien, como es el caso de los Reels de Instagram o los Shorts de YouTube.

De forma positiva, he visto cómo TikTok ha madurado como plataforma para incluirnos a todos. Creo que existe mucho más control sobre el tipo de contenido, menos infantilizado y sexualizado. Creo que eran unos problemas muy importantes de los que ya no se habla desde hace muchos meses.

En el lado negativo, también relacionado con la madurez, se ha reducido el alcance orgánico y han subido los precios de la publicidad. Esto se traduce en una reducción de las oportunidades para los negocios. Pero se debe a la competencia, ya que hay mucho más contenido para repartir entre los mismos usuarios. Como aclaración, también han crecido los usuarios, pero el contenido y los negocios activos han crecido mucho más rápido.

P: En vuestro sector existe una competencia vibrante, cada día más, motivo por el que entiendo es imprescindible estar a la última. En vuestro caso, ¿es fundamental que mantengáis una comunicación directa con Google, Tiktok, Meta… para poder implementar las funcionalidades más demandadas? Cuéntame un poco cómo trabajáis con estas plataformas.

R: Totalmente, es una de las principales ventajas que hemos observado al ganar tamaño. Hemos conseguido estrechar la relación con Google, Meta, TikTok o Pinterest, por ejemplo. Además, esto se traduce en ventajas para nuestros usuarios porque la principal vía de colaboración es que nos permiten participar en las Alphas y Betas de producto. Es decir, cuando Instagram o TikTok quieren lanzar una nueva funcionalidad, cuentan con nosotros para ayudarles en algunas partes del desarrollo y especialmente haciendo pruebas. Escuchan nuestro feedback y, por tanto, las funcionalidades terminan llegando mejor adaptadas para nuestro tipo de usuario y, lo mejor de todo, es que están disponibles en Metricool de forma muy temprana.

P: Quizá, derivada de esta competencia continua entre plataformas, se crea Threads, una nueva red social creada por el equipo de Instagram para, en principio, publicar mensajes cortos. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene futuro? ¿Cómo una marca le podría sacar partido?

R: Creo que Threads terminará haciéndose un hueco porque el respaldo de Instagram es enorme. Los que ya hemos entrado en Threads ya partimos de seguir y ser seguidos por las mismas cuentas de Instagram. Esa inercia le dará un empujón fuerte. Así que X (Twitter) ya tiene un competidor directo que aprovechará cualquier problema en Twitter para ganar posiciones.

Las marcas, de momento, tienen que ir tomando su lugar en Threads. Entiendo que incorporarse a una nueva red social es costoso, pero no se parte de cero en este caso. Las marcas tienen sus comunidades de Instagram replicadas en Threads y pueden reciclar el contenido de Twitter con mucha facilidad. De esta manera, las marcas estarán posicionadas de cara a una posible bajada de actividad en Twitter y una migración de los usuarios a Threads.

P: Hablábamos de una nueva red social que puede ser el reemplazo de X (Twitter)… ¿Consideras que hay algunas redes sociales saturadas o ya en decadencia? ¿Este 2024 dejarán de tener presencia algunas de las plataformas que todos conocemos?

R: Lo cierto es que sí, se trata de un entorno muy competitivo y complicado. Ya vimos un ejemplo con Google+ que consiguió bastante relevancia, pero no pudo mantenerlo. Y ahora lo estamos viendo con Facebook. Meta como compañía no deja de crecer, pero Facebook como plataforma cada vez tiene menos actividad propia. Casi todos los contenidos que encuentras en Facebook son réplicas del contenido de Instagram. Esto también lo observamos desde Metricool, casi todo el contenido que se publica en Facebook desde Metricool es contenido reciclado de Instagram y en nuestro último estudio se observa una caída importante de alcance e interacciones.

P: ¿Cómo afecta a Metricool que existan tantas plataformas con un contenido tan diverso y una cantidad de formatos tan elevada (post, reels, stories, shorts...)?

R: Lo cierto es que esta fragmentación en plataformas y formatos es lo que da razón de ser a Metricool. Es donde Metricool consigue aportar más valor a los usuarios profesionales. No hay duda de que cuantas más cuentas y contenidos gestionas, más tiempo te ahorra Metricool. Por otro lado, tenemos el reto de proporcionar la mejor experiencia posible a nuestros usuarios, que cada vez es más complicado por la cantidad de opciones que debemos incluir.

P: Últimamente, vemos que son muchas las redes sociales que ya ofrecen sus propias herramientas de programación etc. ¿Cómo estáis gestionando esto?

R: Para Metricool no es un problema porque donde aporta más valor es en la gestión de múltiples plataformas y formatos desde un único sitio. En realidad, si solo gestionas una cuenta de Instagram, lo más rápido sería usar únicamente la aplicación móvil de Instagram o el Business Manager de Facebook. Sin embargo, si gestionas varias cuentas de Instagram y de otras plataformas, Metricool se vuelve mucho más cómodo y multiplica tu productividad.

P: Nuevas tendencias en las principales redes sociales. ¿Qué nos depara este 2024?

R: Es complicado no hablar de IA en una pregunta sobre tendencias, pero voy a hacer el esfuerzo. Las tendencias que vemos nosotros desde Metricool son:

TikTok se consolida como la referencia en redes sociales. TikTok ya está marcando el paso a otras plataformas siendo la primera en proporcionar nuevas funcionalidades a los usuarios que luego replican otras redes.

El auge del vídeo debido a la adopción que ha tenido en las marcas y creadores. Hace poco tiempo, las marcas eran reacias a generar contenido en vídeo. Había muchas excusas como el coste elevado o la baja interacción, pero TikTok nos ha enseñado a todos a hacer vídeos con poco presupuesto y nos ha quitado el miedo a ponernos delante de la cámara.

La adaptación de los creadores al algoritmo está creciendo enormemente. Vemos que la competencia en los contenidos cada vez es más elevada y los creadores y las marcas se profesionalizan cada vez más estudiando el comportamiento del algoritmo, las preferencias de sus comunidades y las analíticas.

La autenticidad tendrá recompensa. En un entorno tan competido, lo único que (no) se puede copiar es tu personalidad y autenticidad. La IA (vaya, al final lo mencioné) nos está igualando a todos proporcionando una base o plantilla de contenido con bastante calidad. Por tanto, todo lo que puedas aportar por encima de ese nivel, tendrá recompensa.

P: Si las redes sociales están en auge, no hablemos de la Inteligencia Artificial… ¿Cómo afectará la IA a las redes sociales en el futuro? ¿Estáis notando ya algún cambio?

R: Pues sí, la IA va a modificar todos los procesos creativos en los próximos años, pero las redes sociales ya estaban usando algoritmos de IA desde hace años. Desde el algoritmo de reconocimiento facial de Facebook, hasta los filtros de TikTok que modifican nuestro aspecto, pasando por el aprendizaje de los algoritmos en nuestras preferencias.

Pero ahora la IA ha llegado al usuario que puede utilizarla para ayudarle a crear contenido. Con herramientas basadas en IA seremos más productivos y eficaces a la hora de crear contenido de texto, de imagen o de vídeo. Esto ha empezado ya, pero de forma masiva solo se ve en el texto. Poco a poco iremos viéndolo en otros formatos como imagen o vídeo.

P: Los influencers creados con Inteligencia Artificia son un hecho… Shudu, Imma Gram, Aitana López, entre otros, ya cuentan con miles de seguidores. ¿Triunfarán en este 2024 o nos decantaremos por las historias reales?

R: No hay duda de que tendrán su espacio. Al final la gente busca entretenimiento. Pero estamos seguros de que todo lo que sea auténtico también tendrá su espacio. Será más complicado diferenciarse porque habrá que hacer cosas muy bien hechas o que sean muy interesantes para las personas, pero seguro que la autenticidad funcionará bien en 2024 y 2025.

P: ¿Qué propósitos tenéis en Metricool para este 2024? ¿Nuevos horizontes a experimentar?

R: En Metricool tenemos la vocación de ayudar al mayor número de personas posibles. Somos especialistas en hacer producto software y lo que más nos gusta es que nuestra herramienta sea utilizada por el mayor número de personas posible. Por el momento, estamos consiguiendo duplicar nuestras métricas de negocio cada año y en 2024 volvemos a proponernos este objetivo. Ahora mismo, donde más crecemos es en Estados Unidos y queremos seguir empujando en 2024 en esta dirección. Pero también queremos que Alemania o Italia se conviertan en países relevantes y empecemos a ser más conocidos en estos países. Y para ello, no perdemos de vista el producto. Intentamos proporcionar nuevas funcionalidades todos los meses para dar lo máximo a nuestros usuarios.

P: ¿Por qué las marcas creadoras de contenido deberían apostar por Metricool en este nuevo año?

R: Metricool es la herramienta que más crece entre nuestros competidores y tenemos la vocación de ayudar mucho a nuestros usuarios. Para lograrlo, intentamos que nuestros usuarios sean los primeros en disfrutar de las nuevas funcionalidades y que sean los que están más contentos con la experiencia completa, que incluye el producto y el servicio de atención al usuario.