El Club de Creativos rediseña su evento por completo y combina el online y lo presencial.

No sabemos aún cómo será el mundo postpandemia, pero ya sabemos que hay mucho por hacer y que lo mejor es ponerse manos a la obra. Por eso, el 8, 9 y 10 de octubre llegan los Días C 2020, la demostración de que la industria sigue viva y activa, y en esta edición, además, una prueba de cómo podemos relacionarnos en condiciones adversas.

No va a ser una réplica de las ediciones anteriores, porque los protocolos de seguridad hacían inviable los tres días presenciales. Esta será una edición muy especial, con una parte online y una parte, el sábado 10 de octubre, presencial. En este día, además de una mañana de conferencias, se podrá asistir a la Gala de entrega de los Premios Nacionales de Creatividad y del c de c de Honor y el premio JMM al talento joven. Todo ocurrirá en la ciudad de San Sebastián, en Kursaal, en un evento que el c de c coorganiza con Facebook, con el apoyo de: el Ayuntamiento de San Sebastián, Donostia San Sebastián Turismoa, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Kursaal, Correos, Spotify, Bankia, Yoigo, Exterior Plus, Smart y Cheil.

El programa buceará en el fondo y la forma de las Nuevas conversaciones, entendidas no solo como narrativas, sino como relaciones -- interpersonales, colectivas e incluso de los individuos con las empresas y las marcas, y de estas con los individuos. Nuevas conversaciones o cómo ha cambiado el marco, las narrativas y los cauces por los que discurre la relación entre las marcas y las personas. Cambios que se venían fraguando y que, pese a que no han sido fruto directo del COVID, éste lo ha acelerado y consolidado.

Para dibujar el marco, contamos con un filósofo y politólogo, Daniel Innerarity, que hablará de cómo acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y qué cambios va a comportar el hacerlo; con una escritora y periodista, Marta García Aller, autora de "El fin del mundo tal y como lo conocemos" o "Lo imprevisible", que completará el marco con referencias concretas a los cambios, y con un consultor, Genís Roca, que hablará de las relaciones que pretenden construir las marcas. Este marco general se enriquece con un panel donde intervienen Álex Pallete, fundador de Picnic; David Alayón, fundador de Innuba, y la socióloga Cristina Santamarina.

Para conocer nuevos formatos y canales, escucharemos a Ricardo Motti, responsable de soluciones creativas de Spotify; Beatriz Medina, directora de Freeda Media; Óscar Testón, fundador de OTU Cinema, o el consultor Gustavo Entrala, fundador, entre otras, de la agencia 101. También podremos escuchar cómo se ha transformado el audiovisual con una mesa en la que participarán: Albert Soler, fundador de Mamma Team y presidente de la APCP; Alba Barneda, directora de producción de Canada, y Miguel Escribano. Y, por supuesto, contaremos con artistas, creativos o diseñadores de la talla de Albert Folch y Rafa Martínez, fundadores de Folch Estudio; la artista Coco Dávez, o el director creativo mundial de BBH, Joakim Borgstrom.

Junto a estas intervenciones, en Los Días C habrá espacios para la interacción de los delegados y con una serie de concursos que, aunque virtuales, permitirán desvirtualizar las relaciones despersonalizadas a las que nos ha obligado el COVID.