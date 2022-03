   Así celebró la APCP su cuarta edición de las Jornadas de Producción de Cine Publicitario en el Festival de Málaga

La Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP) ha celebrado el pasado miércoles 23 de marzo su cuarta edición de las Jornadas de Producción de Cine Publicitario en el Festival de Málaga.

Este encuentro en Málaga es un avance de las jornadas de APCP, el evento más importante de la asociación que este año celebra su X edición y que tendrá grandes cambios con respecto a las ediciones anteriores.

El martes 22 de marzo, de la mano de Málaga Film Office y el Festival de Málaga las productoras de APCP asistieron a un scouting por diferentes localizaciones de Málaga con el fin de que los productores/as conocieran las posibilidades que ofrece la ciudad como escenario de rodajes publicitarios.

Visitaron el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, dieron un paseo en bus por el Parque Tecnológico de Málaga y el Hotel Castillo de Santa Catalina.

Durante el tour, además de visitar los anteriores lugares, la responsable de Málaga Film Office fue explicando cómo es la agilidad en cuanto a permisos de rodajes y que facilidades pone la ciudad para rodar allí.

El miércoles 23, a las 10:00h en el Cine Albéniz, con el aforo completo de la sala, dio comienzo la inauguración de las IV Jornadas de Producción de Cine Publicitario. La apertura del evento estuvo a cargo de Juan Antonio Vigar, Director del Festival de Málaga, Director de Málaga Film Office y Gerente de la Sociedad Municipal Teatro Cervantes de Málaga e iniciativas audiovisuales (Málaga Procultura) y Belén Carrasco de las Heras, de Málaga Film Office.

Juan Antonio Vigar, tuvo unas palabras muy amables para la APCP y para el cine publicitario, señaló que Málaga siempre acogerá a las productoras de cine publicitario, ya que son una parte fundamental del tejido industrial.

Belén Carrasco de las Heras concluyó la inauguración agradeciendo a la asociación un año más la celebración de las jornadas y la invitación. Nombró algunas de las producciones más potentes de cine publicitario y ficción que han sido rodadas en la ciudad, destacando que 2021 Málaga Film Office acogió 630 rodajes y señalaba que la publicidad ha sido otro año más la rama de producciones que más beneficio ha generado.

Manuel García, fundador y productor ejecutivo de The Brownie Film Co y miembro de la junta de APCP, dio la bienvenida a todos los asistentes y agradeció a los patrocinadores y colaboradores su apoyo en esta edición.

Después dio paso a la primera conferencia sobre ¿cuáles son las novedades en materiales técnicos?

Manuel García, fundador y productor ejecutivo de The Brownie Film Co, presentó a Roberto Sacristán, director general de Aluzine y presidente en ALÍA

Aluzine está en medio de su transición para ser más verdes, para ello trajeron una presentación de los sistemas de iluminación más sostenible del mercado, el Cine Reflect Lighting System de The LightBridge.

Tras la presentación de Roberto dio paso a Raquel Sacristán directora de fotografía, que fue la encargada de dar la explicación de esta novedad en iluminación.

Esta técnica consiste en reflejar una luz por todo el set utilizando paneles que brindan más o menos difusión y otras cualidades de luz únicas, según el panel que utilices.

Reflectores CRLS: The Light Bridge (Cine Reflective Light System) es un conjunto único e innovador de reflectores desarrollado por Jakob Ballinger, jefe de iluminación y el director de fotografía Christian Berger.

Este sistema permite reflejar todo tipo de fuentes de luz, recuperando así las cualidades intrínsecas de la luz natural con una pérdida de tan solo el 3% de la luminosidad; sin alterar su tinte y color. Este sistema proporciona control de la dirección, intensidad, enfoque y distribución de la luz; permitiéndole ser esculpido como el creador desea.

El control de precisión de brillo y sombras que ofrece este método de iluminación se puede utilizar en todos los géneros cinematográficos, recreando la impresión de luz natural.

Esto permite prescindir de mucha parte del equipamiento habitual, favoreciendo no sólo un importante ahorro, sino sobre todo una ganancia de tiempo y eficiencia por su facilidad de uso.

Daniel Ortiz-Entrambasaguas, Productor de Danidogfilms presentó la segunda mesa "Más que publicidad" en la que Iván Fernandez, productor ejecutivo de Lee Films, y Mario Forniés, fundador y productor ejecutivo de Blur, explicaron dos premiados proyectos.

Arrancó Iván exponiendo el proyecto que ha coproducido Lee Films junto con el productor asociado Daniel Feito "La Inquilina", un cortometraje dirigido por Lucas Paulino y Ángel Torres, socios y responsables creativos del Ruso de Rocky.

Es una pieza de 7 minutos, pero se podría decir que tiene un poco de trampa, está hecho a propósito, la intención era trabajar en una estructura tipo tráiler para después llevarla a un formato de largometraje.

El corto fue estrenado en el Festival de Sitges. En esta edición del festival, Belen Rueda, protagonista de "La Inquilina", recibió el Premio Honorífico.

Unos de los requisitos de la pieza es que si salía adelante se tenía que hacer en España y con el equipo de aquí.

"La inquilina", ha recibido numerosos premios y ha estado en diferentes selecciones oficiales como en el Festival Fantasía de Montreal, en el Festival de Sitges, Festival de Horror y Fantasía de San Sebastián, Fantastic Fest (Austin, Texas), entre otros.

Después le tomó la palabra Mario Forniés, para hacer su exposición del premiado spot "Una amistad improbable" producido por Blur para Amazon y la agencia CYW.

Tras proyectar el spot que consiguió que una hiena nos robará el corazón, Mario entró en profundidad de cómo se llegó a este resultado.

La dirección estuvo a cargo de Chris Balmond. En este proyecto una parte muy importante está en la empresa de postproducción encargada de hacer la hiena Hatty. Era un 3D muy realista y difícil de hacer. Finalmente, tras un reñido pitch la postproductora encargada fue The Mill.

Hatty, fue un reto porque no era solo un elemento en 3D sino que era un personaje y por tanto tenía que adoptar una serie de comportamientos que transmitieran emociones.

Para llevar a cabo este proyecto se reunió a un equipo de más de 120 personas, tanto nacionales como internacionales, donde se destacó la participación del director de fotografía Rob Hardy.

En cuanto a la localización el spot fue rodado en Madrid, en el parque de atracciones y en el parque Warner entre otras.

Para terminar los asistentes pudieron ver el making of de la pieza y así entender el gran trabajo que hay detrás de las cámaras de este fantástico spot.

La tercera mesa, ya viene siendo indispensable en las jornadas de Málaga y es la mesa dedicada a las mujeres de la industria.

Montse Ogalla, Productora y directora de producción. Av2Media Films/SchoolTraining. Miembro del colectivo Mujeres en V.O, fue la encargada de presentar la mesa "Mujeres que dejan huella".

Las participantes fueron: Concha Wert, periodista y directora del c de c hasta el pasado octubre, Ana Méndez Márquez, Cofundadora de Mrs. Greenfilm e Inés Segura, productora ejecutiva de Primo y en el papel de moderadora Luna Esquerdo, fundadora de Bambina.

Esta mesa debate se abrió viendo unos gráficos que muestran cómo claramente en los cargos superiores hay brecha entre mujeres y hombres.

Las ponentes contestaron a la pregunta de si les ha supuesto alguna dificultad el hecho de ser mujer para llegar a donde están.

Inés Segura, habló de sacrificio más que de dificultad, la diferencia la encuentra en la maternidad. Ella personalmente nunca se ha encontrado en esta situación y destacó que no siempre pasa.

Concha Wert, reflexiona sobre cómo las mujeres han sentido desde hace años un complejo de inferioridad. Ella misma en sus comienzos lo sintió y tardó tiempo en darse cuenta de esa exclusión. Explicaba que en otros sectores si noto esa desigualdad y mucho menos cuando trabajo en publicidad, aunque ella personalmente ha visto que esto sí sucede y que poco a poco va cambiando.

Todas coincidieron en que se trata de un problema cultural y de educación. Hay una gran parte de las mujeres que hemos heredado una especie culpabilidad y eso hay que dejarlo atrás, no solo las mujeres sino toda la sociedad.

¿Es realmente viable la conciliación teniendo en cuenta las exigencias del sector?

La dificultad está en que todas las partes implicadas remen en la misma dirección.

Ana Menéndez, explicó que estamos en una revolución verde dentro de la industria, pero que también hay que apuntar una revolución social.

Mrs Greenfilms trabajan con las productoras para conseguir unos beneficios sociales, en productoras de ficción ya se están implementando algunos cambios y espacios de conciliación.

En publicidad parece que es más complicado, pero Ana apunta que no es imposible. Es importante ir de la mano de las administraciones en esta situación, que premien aquellas productoras que apuestan por estos cambios en beneficio de la conciliación personal.

La productora ejecutiva de Primo veía esta opción en publicidad un poco diferente, ella no cree que se lleguen a reducir las jornadas, porque en muchos proyectos es inviable porque son 2 o 3 días de rodaje de media.

Respecto a si los cargos tienen género, la respuesta general fue que se está viendo un cambio. Que ya hay mujeres en todos los departamentos, pero aún hay mucho camino que recorrer.

Coincidieron en la importancia del cambio generacional. Hay muchas limitaciones que han sido impuestas y eso ya está cambiando. No hay profesión en la que las mujeres sientan que no puedan acceder, en los cargos es diferente, va a llevar más tiempo, pero ocurrirá.

¿Nos estamos excediendo con la discriminación positiva?

Por un lado, llevamos muchos años sufriendo esta discriminación porque recibamos este tipo de ayudas un poco más de tiempo no pasa nada. Pero en muchas ocasiones es cierto que se puede generar una injusticia.

A veces parece que favoreciendo la igualdad se favorece la desigualdad. Cualquier acción o medida que se ponga para resolver este problema está para ayudar, obviamente hay que pensar en estas acciones como algo temporal y que llegue el momento en que no sean necesarias.

Hacían hincapié en que los datos y la situación de la mujer está mejorando, pero aún queda mucho recorrido y si imponer ciertas acciones a favor de la paridad laboral es la mejor manera entonces está bien.

Finalizaban reflexionando sobre qué es importante tener este tipo de debates, ya que es una forma de educar en el cambio y concienciar. Entre el público había muchos estudiantes que participaron y expresaron que les había resultado muy motivador escuchar a estas grandes profesionales del sector.

Para terminar, la cuarta mesa fue "Impulsando el sector audiovisual", este encuentro institucional fue presentado por María Jesús Horcajuelo, fundadora y productora ejecutiva de Only 925 y vicepresidenta de APCP.

Los participantes fueron: Germán Traver, Head of PR and Senior Location Manager de Palma Pictures, Cristina Morales, Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Teresa Udaondo, Subdirectora General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Javier Yraola, Director de Proyectos en ICEX - Invest In Spain. La moderación estuvo a cargo de Adriana Piquet, Directora General de APCP.

German fue el que comenzó con la primera intervención explicando qué es una productora de service y como hoy Palma Pictures es 100% internacional, no hace proyectos para nacionales, para conseguir esto en ficción ha sido gracias a ser antes una productora de services de publicidad.

Definió a las productoras dentro del mundo audiovisual como los ejecutores de la idea creativa. Habló de cómo está siendo el crecimiento exagerado en estos momentos y de las enormes peticiones de proyectos que están llegando.

El incentivo fiscal para el sector audiovisual nos ha puesto en primer plano a nivel internacional y es necesario tomar alguna que otra determinación para gestionar esta demanda que ahora mismo se ve repercutida por la falta de técnicos.

La evolución en 5 años es increíble, el volumen de trabajo es altísimo y con unos presupuestos que hace unos años serían impensables.

Cristina Morales, en junio del año pasado anunció en la tercera edición de las jornadas que se acababa de aprobar el plan para impulsar el sector audiovisual.

Explicó como es el diálogo constante con todas las asociaciones del audiovisual y cómo con este plan han conseguido que el sector se internacionalice y se venga a rodar a España.

Hace un par de semanas se lanzó el portal del Hub Audiovisual, que tiene como objetivo ser el punto de información centralizado del sector.

APCP trabaja mano a mano con Teresa Udaondo para explicar cuál es el timing de trabajo de nuestro sector. Somos un mundo que se mueve muy rápido, extranjería siempre va a suponer un obstáculo señalaba, y por eso contaba que en este último tiempo han querido ser soluciones y no ser un obstáculo y sumarse al audiovisual.

Para conseguir estos cambios destacan que es imprescindible los datos económicos ofrecidos por los informes presentados por la APCP, donde demuestran el impacto económico de nuestra actividad.

Uno de los cambios más significativos que se ha logrado es que los profesionales del audiovisual que vengan a trabajar a España hasta 90 días seguidos lo puedan hacer sin visado y esto mismo para sus familias.

Desde la administración intentan que las acciones que se lleven a cabo sean lo más a medida posible y beneficiosas al sector. Aún quedan elementos que mejorar, pero siguen trabajando para seguir en ello y con otros agentes que intervienen.

Desde ICEX apuntaron que, gracias al sector audiovisual y al plan de impulso, se está trabajando a un nivel más técnico y se está trabajando de una manera más coordinada de forma interministerial.

En el ICEX, se ha creado un departamento para el audiovisual que tiene dos caras, una para impulsar la internacionalización y por el otro apoyando la atracción de los rodajes y a la industria junto con otras administraciones a ese flujo de personas que vienen a rodar aquí.

Con el incentivo fiscal para el audiovisual se impulsa una ventanilla única, para poder tratar cualquier asunto del sector.

En exclusiva en las jornadas anunciaron que el ICEX y APCP van a ir juntos por primera vez en Cannes Lions y además va a ser el primer año que la industria española tenga un meeting point en el festival.

Uno de los temas más candentes estos últimos meses ha sido la reforma laboral, al ser un sector en el que se trabaja mucho por proyectos la reforma suponía ciertas trabas.

Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.

German desde la parte de las productoras reflexionaba sobre como antes éramos un sector que no estaba tan profesionalizado como ahora, en todos los aspectos, tanto a nivel legal, como a nivel técnico hemos tenido que adaptarnos a esos procesos.

Desde la administración, ahora ya entiende que esto es una industria, y que tienen que facilitar nuestros procesos, como es el caso de las migraciones.

Adriana apuntaba que en nuestra industria también se necesitan ayudas, no solo para la ficción, también para la publicidad.

Hablando sobre incentivos fiscales, si se hace un proceso de desculturización y ya se entiende como industria, hay una oportunidad de que la publicidad sea entendida como dentro de esta industria.

Con la reforma laboral y el nuevo estatuto del artista ahora vigente, hay que remar hacía la misma dirección de entender a las personas que trabajan en el sector como profesionales que decidan a la industria audiovisual.

Hay que entender todo como una única industria audiovisual y trabajar con otras administraciones que aún no están ese punto de entender el audiovisual como una gran industria y para ello es necesario saber leer las cifras para poder seguir mejorando las condiciones y las negociaciones, y para ello es fundamental trabajar en conjunto.

Se expuso que las ayudas no deben tener siempre forma de subvención, sino cualquier trámite que ayude a facilitar una producción audiovisual es una gran ayuda por parte de la administración.

Para terminar, se habló del NIE, que es uno de los elementos que se está trabajando en este momento y respecto a este asunto Javier explicó que es un problema que afecta a muchos sectores y es de carácter estructural. Se puede abrir una ventana de oportunidad gracias al sector audiovisual y muchos otros se pueden beneficiar gracias a nosotros.

Para resumir, es muy importante la relación vista en esta mesa entre la asociación de productoras de cine publicitario y las administraciones públicas. La forma más clara de ver esta buena relación entre ellas es el fruto de los grandes cambios y mejoras que se están produciendo en el sector del cine publicitario.

Un año más la APCP muestra su gratitud al Festival de Málaga y a la Málaga Film Office por ser unos grandes anfitriones, también a sus patrocinadores y colaboradores: Aluzine, EPC, Travel Producers Bestours, School Training, Deli Fresh Go y Mrs Greenfilms; y a todos sus asistentes.

Muy pronto la asociación desvelará más información sobre la X edición de las Jornadas de Producción de Cine Publicitario y más eventos que están preparando.