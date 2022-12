La obsesión con el ROI va en aumento: el 84% de los marketeros cree que será todavía más importante

¿Va a pasarse en algún momento la obsesión con el ROI de los marketeros? Parece poco probable, al menos en lo que al futuro inmediato se refiere. El retorno de la inversión marca las conversaciones, quita el sueño a los marketeros y amenaza su posición en las compañías. Y, por supuesto, en medio de un contexto como el actual se está convirtiendo en un elemento cuya importancia no decrece sino que va, más bien, en aumento.

De hecho, si se pregunta a los propios marketeros, estos tienen muy claro que la obsesión con el ROI tiene todavía mucho recorrido. La mayoría cree que subirá en los próximos tiempos. Así, el 84% de los marketeros asegura que el ROI se va a convertir en todavía más importante en el futuro inmediato a medida que los presupuestos se vuelven más ajustados, como apunta un estudio de Optimizely.

Esto es, si todos se están apretando el cinturón, saber qué logra el dinero que sí se invierte se asienta como una potencial obsesión al alza. El estudio se hizo, además, preguntando a marketeros in-house, con lo que su visión de qué esperan las empresas y qué retos asumirán las marcas se encuentra más cercana a donde se toman las decisiones.

Además, este estudio no es el único ni el primero que apunta en esa dirección. En el mercado parece cada vez más claro que el ROI es un elemento decisivo, pero también que las empresas exigirán a sus marketeros que lo muestren de forma rápida y clara. “El contexto económico está presionando más al ROI en ciclos cortos”, explica en una entrevista a PuroMarketing el director senior de LinkedIn Marketing Solutions para EMEA y LATAM, Tom Pepper, señalando que, si bien el ROI siempre fue una cuestión clave, ahora la presión sobre los presupuestos ha crecido.

La crisis está llevando a que la obsesión por las cifras y por justificar que lo que se invierte se gasta con sentido y con beneficio suba.

A pesar de todo, creativos

Volviendo al estudio de Optimizely, curiosamente y por mucho que sus empresas estén obsesionadas con el retorno de la inversión, los propios marketeros parecen mucho más dispuestos a arriesgarse y a hacer cosas diferentes. La mitad de los encuestados apunta que, de cara al nuevo año, está más dispuesta a tomar riesgos. En 2023 se puede esperar, entonces, que hagan cosas más diferentes y que prueben con elementos de nuevo cuño. Incluso, serán mucho más creativos. Un 63% de los marketeros asegura que quiere ser mucho más creativo.

Aun así, sus intenciones y la realidad pueden acabar chocando, porque como señala el 70% de los marketeros encuestados —una muestra británica— el contexto económico que se avecina y en el que ya se está puede hacer que experimentar sea más complicado. La crisis les corta las alas.

De todos modos, no pierden la esperanza, o al menos no tiran la toalla. Un 91% de los encuestados asegura que es importante dedicar más dinero al marketing en tiempos de crisis y un 76% apunta que la experiencia de cliente es “esencial” para lograr buenos resultados. Es algo que la industria no para de repetir, esperando que quienes toman decisiones —los CEOs y los máximos responsables de finanzas— escuchen. Al fin y al cabo, los recortes que se hagan ahora no solo se notarán en la estrategia de marketing de hoy, sino también en los resultados que se tendrán en el futuro.