Los jóvenes españoles están perdiendo el interés en LaLiga: La cruda realidad del fútbol de pago que ya es un lujo para la mayoría de consumidores

A medida que nos acercamos al final de 2023, se hace evidente que el costo de seguir el fútbol televisado en España, especialmente LaLiga y la Champions, ha alcanzado niveles considerables. A día de hoy, Orange ofrece la opción más asequible con una tarifa mensual de 105 euros, mientras que Movistar eleva esta cifra a 113,9 euros. Estos precios incluyen suscripciones a canales como Movistar LaLiga y Movistar Champions, junto con ofertas adicionales como tarifas móviles y servicios de fibra óptica.

Esta escalada de precios plantea la pregunta: ¿las suscripciones para ver el fútbol en TV se han convertido en un lujo para los consumidores? Más allá de ser un entretenimiento, el fútbol se ha convertido en una inversión significativa para los aficionados, que ya desembolsan grandes sumas en entradas, camisetas y merchandising. En este contexto, las suscripciones a los canales de fútbol representan una parte más de la inversión que los apasionados seguidores hacen en su deporte favorito.

Sin embargo, surge una preocupación válida al considerar el salario medio mensual en España, que ronda los 1.700 euros. Con este ingreso, afrontar una suscripción de 105 euros al mes se vuelve una tarea difícil para la mayoría de los consumidores. En este sentido, se plantea la necesidad de opciones más asequibles por parte de los operadores de televisión.

Caída de las audiencias

La disminución de la audiencia en los últimos años sugiere que los aficionados podrían estar perdiendo interés en el fútbol televisado debido a los altos precios. La audiencia media de los partidos de LaLiga en televisión ha experimentado una caída del 10% en los últimos cinco años en España. Esta tendencia negativa se atribuye a factores como el aumento del precio de las suscripciones, la competencia de otras fuentes de transmisión, como las plataformas de streaming, y los cambios en los hábitos de consumo.

Los operadores de televisión podrían revertir esta situación ofreciendo paquetes más asequibles, como partidos seleccionados a precios más bajos o la posibilidad de ver los encuentros en diferido. Estas medidas podrían garantizar que el fútbol televisado siga siendo accesible para un público más amplio. Sin embargo, la razón de estos altos precios se deben, en gran medida, a la adquisición de los derechos audiovisuales. Estos derechos son los que permiten a las operadoras retransmitir los partidos de fútbol en televisión. Las operadoras pagan a las ligas y a los clubes por estos derechos, y el precio de los derechos ha ido aumentando en los últimos años.

Desde una perspectiva económica, la gestión de Tebas en LaLiga ha sido un éxito. Bajo su mandato, la liga ha multiplicado sus ingresos por seis, alcanzando los 4.900 millones de euros en la temporada 2022/23 debido en gran parte, a la venta centralizada de los derechos audiovisuales. Sin embargo, desde una perspectiva deportiva, pagar para ver el fútbol se está convirtiendo en más que un lujo al alcance de pocos consumidores.

Desde una perspectiva social, la creciente comercialización del fútbol y la escalada de precios pueden tener un impacto negativo en la diversidad de la base de aficionados. La exclusión de aquellos que no pueden permitirse las costosas suscripciones de televisión podría resultar en una pérdida de la esencia democrática y de integración social que históricamente ha caracterizado al fútbol. Además, la visión de LaLiga como una empresa privada también plantea interrogantes sobre la responsabilidad social y la obligación de asegurar que el deporte siga siendo accesible para un público más amplio. ¿En qué medida LaLiga está comprometida con el bienestar de la sociedad, especialmente cuando los altos precios excluyen a una parte significativa de la población? Si bien es innegable que LaLiga es un negocio y debe generar ingresos, es fundamental equilibrar las prioridades económicas con la integridad deportiva y el acceso para todos.

Los elevados costos asociados con las suscripciones para acceder a contenido de fútbol de pago están generando un aumento notable en la demanda de servicios de piratería e IPTV.

La piratería de fútbol implica la visualización o distribución no autorizada de contenido protegido por derechos de autor relacionado con este deporte. Por otro lado, la IPTV, una tecnología que permite la transmisión de televisión a través de Internet, se ha convertido en una alternativa popular para los usuarios que buscan evitar los gastos asociados con las suscripciones a canales de televisión de pago. Ambas opciones proporcionan a los aficionados al fútbol una manera de disfrutar del deporte sin incurrir en los altos costos asociados con las suscripciones tradicionales. Esta realidad ha resultado atractiva para aquellos aficionados que encuentran prohibitivos los precios de las suscripciones convencionales o que buscan opciones más flexibles.

Según un estudio realizado por la consultora Deloitte, se revela que el 30% de los aficionados al fútbol en España han recurrido a servicios de piratería o IPTV para acceder a partidos. Este porcentaje experimentó un aumento significativo del 15% en los últimos cinco años, indicando una creciente tendencia hacia estas alternativas. El motivo principal detrás de la elección de servicios de piratería o IPTV, según el mismo estudio, es el aspecto económico. Un 60% de los aficionados que optan por estas opciones lo hacen debido a que no pueden o no desean hacer frente a los elevados precios de las suscripciones convencionales. Tanto Laliga como los clubes de fútbol están tomando medidas para combatir la piratería y los IPTV, pero este remedio no va a cambiar que los consumidores actuales sigan sin poder acceder a este tipo de servicios dado su alto precio.

Los jóvenes españoles están perdiendo el interés en LaLiga

La pérdida de interés de los jóvenes españoles en LaLiga se manifiesta como un fenómeno complejo y multifacético, que va más allá de la simple variación en las preferencias de contenido. El estudio de Deloitte, al revelar que el 34% de los jóvenes entre 18 y 24 años no sigue ningún partido de fútbol, proporciona un punto de partida para analizar las causas subyacentes de este declive.

Uno de los factores clave que contribuyen a esta disminución es la creciente diversificación de contenidos disponibles. Los jóvenes de hoy tienen acceso a una variedad sin precedentes de opciones de entretenimiento, que incluyen series, películas, documentales, videojuegos y contenido generado por usuarios en plataformas como YouTube y TikTok. En este entorno saturado de opciones, el fútbol puede estar perdiendo relevancia en la atención de los jóvenes espectadores, especialmente cuando otras formas de entretenimiento ofrecen experiencias más personalizadas y fácilmente accesibles.

Además, la conciencia de los problemas asociados al fútbol, como la corrupción y la violencia, contribuye al distanciamiento de los jóvenes. Las noticias sobre escándalos y comportamientos indeseados dentro y fuera del campo han impactado negativamente en la percepción que los jóvenes tienen del deporte. La necesidad de abordar estos problemas y restaurar la confianza en la integridad del fútbol se vuelve crucial para recuperar el interés de esta audiencia.

En este contexto, la aparición de alternativas atractivas como la "King League" entre los jóvenes también merece atención. Este fenómeno destaca el éxito de iniciativas innovadoras que han logrado captar la atención de los jóvenes, desafiando así la hegemonía tradicional del fútbol. La "King League", presumiblemente un formato de competición más adaptado a los gustos y preferencias de esta generación, podría indicar que las estructuras y modelos tradicionales de LaLiga pueden estar perdiendo terreno frente a propuestas más modernas y emocionantes.

En un mundo donde la capacidad de consumir contenido de manera inmediata y personalizada es esencial, LaLiga y otras ligas similares deben considerar estrategias para reinventarse y mantenerse relevantes. Esto podría incluir la creación de contenido atractivo para los jóvenes, la exploración de nuevos formatos de competición y la colaboración con plataformas de streaming para adaptarse a los hábitos de consumo cambiantes. Al abordar estas cuestiones, LaLiga puede no solo recuperar la atención de los jóvenes sino también garantizar su posición como una competición emocionante y relevante en el futuro.

LaLiga enfrenta el desafío de adaptarse a esta realidad cambiante. Medidas como ofrecer contenido más atractivo, hacer más asequible el acceso a los partidos y colaborar con plataformas de streaming podrían ser cruciales para atraer a la audiencia joven. En última instancia, LaLiga y los operadores de televisión deben reconocer la necesidad de evolucionar y ajustarse para mantener la relevancia en un mercado cada vez más competitivo y consciente del valor.