Por qué ahora es el momento ideal para empezar la preparación para Single's Day y Black Friday

Se acercan los días de comercio más importantes del año: el 11 del 11, Black Friday y Cyber Monday, que han dejado de ser rebajas de importancia nacional en China o Estados Unidos y se han convertido en eventos comerciales que causan un gran revuelo entre los compradores de todo el mundo. Por lo tanto, son una buena oportunidad para que las tres partes: anunciantes, afiliados y clientes se beneficien.

Este año, los anunciantes intentarán recuperar los ingresos perdidos por la coronacrisis, tomando medidas extra para atraer más clientes. Cabe destacar, que muchos de ellos ya han asignado presupuestos adicionales para asegurar la mayor visibilidad de sus marcas a lo largo de noviembre.

A su vez, los afiliados pueden aprovechar el momento, ofreciendo nuevas formas de interacción con los clientes, con el fin de ganar dinero no solo bajo el modelo coste por acción, sino recibiendo pagos fijos por parte de los anunciantes.

El gráfico basado en los datos de Admitad España del año pasado demuestra, que el ratio de conversión durante las promociones se dispara. Por ello, es importante no perder el momento y utilizar todas las herramientas y técnicas disponibles para aprovechar al máximo los enormes descuentos y la creciente demanda de los clientes. La mayoría de los publishers encuestados por la plataforma de afiliados no solo van a usar las fuentes de tráfico con las que suelen trabajar, sino también están dispuestos a comprar espacios publicitarios adicionales, trabajar con notificaciones push y cooperar con blogueros famosos.

Aunque queda bastante tiempo hasta que empiecen las rebajas, ahora es el momento propicio para empezar la preparación. Cabe mencionar, que durante promociones tan importantes muchos anunciantes grandes alteran el modelo de atribución tradicional de last cookie wins (según el cual la acción se atribuye al canal, cuyo enlace fue el último en el que el usuario hizo clic antes de realizar la acción de conversión) por el first cookie wins, que se aplica desde los primeros días de pre sale. Resulta fundamental tener todo preparado y provocar interés del público antes de la fecha para que los compradores empiecen a agregar productos a la cesta desde el primer día de la preventa, ya que eso supone ganancias de los afiliados.

Según los datos de Admitad, el año pasado servicios cashback, blogs, canales de YouTube, tiendas afiliadas y aplicaciones de mensajería fueron los 5 tipos de tráfico que generaron más ventas para las tiendas online en España.

El valor máximo de un pedido hecho en España registrado por la plataforma fue de 999.49$. Productos de tiendas chinas, reservas de hoteles y billetes, productos electrónicos y electrodomésticos, productos para niños y alquiler de transporte encabezaron la lista de las categorías de productos más populares durante el período mencionado. Aunque este año va a ser diferente, ya que no está claro cómo van a actuar los anunciantes del sector de viajes por la incertidumbre que reina en el mercado turístico.

Para prepararte bien, sigue los siguientes consejos:

Elige con antelación las marcas a promover. Eso te ayudará a preparar materiales promocionales y planificar bien la estrategia promocional. Pero no te olvides de prestar atención a las tiendas pequeñas, que con el fin de atraer nuevos clientes, hacen ofertas más interesantes que las grandes tiendas.

Revisa los materiales publicitarios proporcionados por los anunciantes (banners, cupones, códigos promocionales, páginas landing especiales, etc.). Los anunciantes proporcionan todos los materiales necesarios con anticipación.

Piensa en cómo puedes ayudar a tu público a no perderse en miles de ofertas. Si tienes un sitio web de cupones, crea una página dedicada exclusivamente a las ofertas de Black Friday. Si eres un vlogger, graba algunos videos con los mejores productos y coloca los enlaces de afiliado de varios anunciantes en la descripción, o transmite el proceso de elección de los productos que deseas comprar.

Llama la atención hacia tu canal antes de que empiece la promoción. Esto ayudará a los usuarios a distinguirte de los demás. El rumor en torno a la venta será fuerte y todos los especialistas en marketing perseguirán a los usuarios para incrementar sus ingresos, por lo que contar con una audiencia leal supondrá una ventaja.

Intenta hacer muchas publicaciones, pero no sobrecargues. A nadie le gustará ver cien publicaciones diarias de un canal. Sin embargo, si trabajas con redes sociales y antes del período de venta has prometido a tus seguidores informarles sobre cada descuento, puedes crear muchas publicaciones y eso no los molestará. Asegúrate de que la información esté actualizada y sea confiable.

Sé lo más creativo posible. Durante el período de venta, todos los marketeros y afiliados trabajan duro para atraer clientes, por lo que debes ser distinto. Intenta hacer anuncios o envíos por correo muy llamativos, pero recuerda siempre aprobarlos con el anunciante (si es necesario).

Si trabajas con el tráfico móvil, comprueba que la versión móvil del sitio web del anunciante se cargue de forma rápida y adecuada para que los usuarios sigan comprando después de acceder a su página web por medio de un enlace tuyo. El uso de dispositivos móviles para las compras sigue creciendo cada año, por lo que debes asegurarte de que los usuarios puedan disfrutar del proceso de compra sin problemas.

Si eres propietario de un sitio web, presta atención a que tu sitio web esté listo para la afluencia de clientes. No será una pérdida de tiempo si lo compruebas a través de un servicio especial.

Asigna un mayor presupuesto para hacer publicidad. Es una perfecta oportunidad para que hagas notar tu espacio virtual duplicando (o triplicando) las ventas.

Geo y timing. Si tienes clientes de varios países, asegúrate de que tus ofertas se correspondan con su horario en caso de que quieran empezar a comprar a las 12 de la noche. Además, el Black Friday te da la oportunidad de probar nuevas audiencias y nuevos programas de afiliados, ya que durante la venta es más probable que los consumidores compren productos incluso en sitios web desconocidos.

No olvides que el Cyber Monday viene después del Black Friday, algunos usuarios pueden evitar la locura por el viernes y decidir comprar el lunes. No elimines rápidamente los anuncios de tu sitio web.

Este año el Black Friday tendrá lugar el 27 de noviembre. AliExpress ya ha anunciado que va a empezar el período de warm up del Single's day el 29 de octubre. Así que empieza a elaborar la estrategia para las rebajas más esperadas del año ya.