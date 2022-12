Qué hace que no borremos una app: el gran reto del marketero es que su aplicación de marca no sucumba a la falta de memoria

Cada vez que el smartphone avisa de que se está quedando sin espacio – y es un problema muy común en la vida moderna – toca el momento de hacer purga. Es el de preguntarse qué es básico, a qué no se quiere renunciar y qué puede caer en la necesidad de tener más espacio.

Y en esa purga suelen caer las apps de marca: el historial de cada quien en la app store de turno es casi un cementerio de aplicaciones que alguna empresa nos ha convencido para que descargásemos en algún momento y que luego acabamos borrando. Cierto es que todos tenemos nuestras apps de marca que son sagradas, pero muchas otras que han ido desapareciendo de nuestros dispositivos en busca de lo que nos parecía un bien mayor.

Pero ¿qué lleva a sacrificar aplicaciones y, sobre todo, qué es lo que mantiene a una aplicación móvil de forma permanente en nuestros dispositivos? A nadie se le ocurriría, de entrada, borrar WhatsApp, porque es el punto de conexión que se mantiene con familiares, contactos, amigos y hasta personas con las que se necesita hablar por trabajo o marcas y empresas. Sin embargo, muchos han borrado ya otras apps de la misma compañía detrás de WhatsApp: puede que tengas la app de mensajería, pero quizás, si tienes ciertas edades, hace mucho tiempo ya que has sacrificado la de Facebook. Total, es la reflexión, para lo que la usaba.

Comprender qué mantiene – y qué no – a las apps móviles es importante, porque, a pesar de todo, las marcas y las empresas las siguen usando como pieza crucial de su estrategia de marketing digital. Usan las apps de todos y aspiran – el gran sueño – a que los consumidores se descarguen la propia y no la borren.

Algunas las convierten en pieza básica en el acceso a sus servicios – ahí están las compañías aéreas, con sus apps en las que mostrar la tarjeta de embarque – o vía para acceder a grandes ofertas – lo hacen servicios como Booking – para mantenerse en los smartphones de los consumidores.

La razón: el uso

La clave para que las apps no desaparezcan del móvil del usuario está en que se sienta que sirven para realmente algo. Según los datos del estudio Annual Survey 2022, elaborado por Showroomprive, los consumidores no las borran porque las usan, resultan necesarias o tienen con ellas un vínculo un tanto emocional. El estudio ha preguntado qué es lo que lleva a que no se borre una app del móvil: el primer argumento, el que escogen el 29,72% de los encuestados, es “por necesidad”. No se borra porque es una aplicación que se usa cada día.

Por detrás vienen “por gusto”, un 20,85% mantiene aquellas apps que considera sus favoritas; por su usabilidad, con un 20,85% que señala que la guarda porque es una “app muy intuitiva y fácil de usar”; o por sus beneficios, que es lo que dice un 19,30%. Estos últimos señalan que lo que les lleva a mantenerla en su terminal son “las ventajas, ofertas, servicios y promociones que me ofrece la app a través de su club de fidelidad”.

En resumidas cuentas, solo si el consumidor siente que le está aportando algo la mantendrá en su dispositivo. Las apps, para triunfar, no tienen más remedio que estar orientadas a algo y que dar unos servicios que los usuarios valoren. Si no, serán sacrificadas sin mucho problema cuando se necesite hacer hueco para lo que de verdad importa.

De hecho, quienes no borran nunca nada son una minoría. Solo un 9,30% de los encuestados asegura que no borra nada de lo que se instala en su smartphone. Una vez que instala algo se queda allí para siempre.