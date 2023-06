Anuncios, spam y contenido de baja calidad: el impacto de la IA generativa en internet y la publicidad online

Presupuestos publicitarios de marcas respaldan involuntariamente sitios web con contenido generado por IA poco confiable. Estudio muestra cómo los anuncios de marcas importantes terminan en sitios web de baja calidad generados por IA

El aumento de la inteligencia artificial generativa ha provocado un incremento en los sitios web que producen contenido de baja calidad o falso, y es posible que las principales marcas estén financiando estos sitios a través de sus presupuestos publicitarios.

Internet está saturado no solo de contenido de mala calidad, sino también de información engañosa, errónea y completamente falsa. En los últimos tiempos, las herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT de OpenAI y Bard de Google han contribuido a esta avalancha de contenido generado por IA. En este sentido, un análisis realizado por NewsGuard, una empresa que califica la confiabilidad de los medios de comunicación en línea, reveló que la proliferación de este contenido de baja calidad generado por IA está siendo respaldada financieramente gracias a los presupuestos publicitarios de importantes marcas a nivel global, incluyendo gigantes tecnológicos y bancos.

Las marcas no desean que se asocie su publicidad con sitios que difunden noticias falsas, información errónea o contenido de baja calidad

Los anuncios parecen generarse automáticamente, lo que significa que las marcas no seleccionan necesariamente los sitios web que NewsGuard califica como "poco confiables, generadores de información y noticias mediante IA" (UAIN, por sus siglas en inglés). Según el estudio, la mayoría de los anuncios son insertados por Google y no brindan protección a las marcas, ya que muchas empresas legítimas no desean que se asocie su publicidad con sitios que difunden noticias falsas, información errónea o contenido de baja calidad.

La proliferación de los sitios web spam creados con inteligencia artificial generativa

Los spammers están utilizar las ventajas de la IA generativa para crear sitios web de contenido de manera más eficiente y a gran escala. La IA generativa les permite generar automáticamente texto y contenido que aparenta ser legítimo, lo que les facilita producir una gran cantidad de contenido en poco tiempo y con menos esfuerzo humano.

Para este objetivo, los spammers recurren a las herramientas y modelos de IA generativa para generar artículos y contenido en masa sin criterio ni supervisión editorial ni contrastar información ¡. Además, pueden crear sitios web completos de forma automatizada, generando el diseño, la estructura de la página y el contenido. Asimismo, la IA generativa puede utilizarse para crear contenido optimizado para SEO, generando texto rico en palabras clave y metaetiquetas optimizadas para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda.

El factor determinante para calificar una web como spam depende de varios elementos, como la intención detrás de la creación de la web, la calidad y relevancia del contenido, y si cumple con las políticas y regulaciones establecidas por los motores de búsqueda y las plataformas online.

Debido a que los sitios web pueden obtener ganancias mediante la publicidad programática, se les incentiva a publicar con frecuencia contenido de baja calidad.

Un ejemplo es el sitio world-today-news.com, identificado como UAIN por la empresa, que publicó alrededor de 8.600 artículos durante la semana del 9 al 15 de junio de este año. Esto equivale a un promedio de aproximadamente 1.200 artículos por día. Una verdadera bestialidad si tomamos como comparación, medios como el The New York Times publica alrededor de 150 artículos al día con una gran cantidad de personal.

A pesar de ello, no se ha revelado el nombre de las grandes marcas que se anuncian en estos sitios web de baja calidad, ya que no esperan que las marcas sepan que sus anuncios terminan en dichos sitios. Si se ha revelado que entre las marcas se encuentran seis grandes bancos y empresas de servicios financieros, cuatro tiendas departamentales de lujo, tres marcas líderes en ropa deportiva, tres fabricantes de electrodomésticos, dos de las principales empresas de tecnología de consumo a nivel mundial, dos compañías globales de comercio electrónico, dos proveedores de banda ancha en Estados Unidos, tres servicios de transmisión, una plataforma digital en Silicon Valley y una importante cadena de supermercados europea.

Muchas marcas y agencias de publicidad tienen "listas de exclusión" que evitan que sus anuncios aparezcan en sitios web no deseados. Sin embargo, estas listas no siempre se mantienen actualizadas.

En su informe, mencionan además que se han comunicado con Google en varias ocasiones para solicitar comentarios sobre la monetización de los sitios UAIN. Google solicitó más contexto por correo electrónico, pero al recibir el contenido adicional a partir del 25 de junio, Google no volvió a responder.

Se supone que las políticas publicitarias de Google prohíben que los sitios coloquen anuncios publicados por Google en páginas que contengan "contenido generado automáticamente como spam", lo cual incluye contenido generado por IA que no aporta originalidad ni "valor suficiente".

Un informe previo de este mismo año destaco cómo los chatbots de IA se están utilizando para difundir una nueva ola de noticias falsas e información errónea en línea. En su última investigación, llevada a cabo entre mayo y junio de este año, los analistas encontraron 393 anuncios programáticos de 141 marcas importantes que aparecieron en 55 de los 217 de estos sitios. Más del 90 por ciento de estos anuncios fueron publicados a través de Google Ads, una plataforma que genera miles de millones de ingresos para Google cada año.