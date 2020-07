PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

¿Está la publicidad móvil en un momento especialmente complejo, casi se podría decir que agridulce? La cuestión podría parecer un tanto increíble, porque los datos de la publicidad móvil son muy buenos en términos de inversión. Su crecimiento está siendo abrumador y su posición es cada vez más fuerte en el mercado publicitario. Si la publicidad online crece, la móvil es la que lidera esa tendencia al crecimiento y la que explica que las cosas sean cada vez mejores en el terreno digital.

Pero, a pesar de ello, hay otra cuestión que no es tan positiva. Por mucho que los anuncios móviles sean cada vez más creativos y por mucho que la industria los tenga cada vez más presentes, los cierto es que la creatividad vinculada a ellos no es muy buena. Por decirlo de algún modo, la publicidad móvil no es para tirar cohetes y suele ser toda más o menos igual.

La idea de esta dicotomía entre lo que es y lo que podría ser está reflejada en un análisis que publica Forbes. La cuestión no es solo interesante por lo que supone en términos creativos y de valor de las ideas creativas, sino también por el efecto que estos anuncios tienen en los consumidores.

Cabría preguntarse si, teniendo en cuenta que todos los anuncios son similares, los consumidores les están prestando atención, los recuerdan una vez vistos y, sobre todo, si después de estar expuestos a ellos impactan realmente en sus decisiones de compra.

Como explican en el análisis, de entrada, la publicidad móvil se ha convertido en un tremendo éxito. Los anuncios acompañan al consumidor a todas partes, porque el móvil va con ellos a todos los lugares. La inversión se ha disparado de forma notable y se ha asentado de un modo destacado. Los anuncios móviles están ya logrando una inversión muy elevada y son los que destacan en el crecimiento del gasto publicitario. En algunos mercados, incluso empiezan ya a superar a los medios tradicionales.

La importancia de la creatividad

Pero, además de eso, cabe preguntarse cuán efectivos son (¿somos realmente conscientes de lo que vemos?) y cuán memorables se han convertido. Dado que los anuncios son muy parecidos y que no son especialmente creativos, no llaman tanto la atención y no se tienen un impacto que trascienda más allá del momento, o al menos eso es lo que apunta el análisis.

Por ello, los anuncios móviles deberían tener en cuenta mucho más la importancia de la creatividad, pero también cómo encajan con los demás elementos de la estrategia de marketing y de publicidad. El impacto del anuncio móvil en el mercado no debería, apuntan en el análisis, quedarse únicamente en el golpe que supone para la duración de los anuncios (son los que han impulsado los formatos de 15 y 6 segundos) y debería impactar más allá.

Los marketeros necesitan diseñar estrategia de marketing y publicidad que tengan en cuenta cómo se conectan los canales y cómo impactan, desde un punto de vista omnicanal, en los consumidores. Al mismo tiempo, deben asumir que la creatividad y la innovación no es solo algo para que las campañas en medios tradicionales sigan siendo relevantes. No solo debe ser rompendor y emocionante el anuncio de la tele, sino que también debe serlo el de la publicidad en otros canales y vías de comunicación.