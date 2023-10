La aplicación de la IA en la industria de los eventos permite personalizar y adaptar las experiencias

La inteligencia artificial está conquistando nuevos horizontes y en este sentido, el sector de los eventos no se queda atrás en la carrera por alcanzar los mejores resultados. Con su capacidad para planificar, coordinar y organizar todos los aspectos de un evento, desde los invitados hasta el presupuesto, la inteligencia artificial se ha convertido en un aliado indispensable para los profesionales del sector. En este contexto, MCI Spain & Portugal, revela cómo la IA está transformando el método en que se planifican, organizan y llevan a cabo todo tipo de eventos, desde conferencias y exposiciones hasta conciertos y festivales.Desde la personalización en la experiencia del cliente y la optimización de los recursos y la logística, hasta la predicción y el análisis post-evento, la aplicación de la IA ofrece una amplia gama de beneficios para el sector de los eventos. “Gracias a la Inteligencia Artificial, los organizadores pueden analizar las respuestas emocionales y el sentimiento general de los asistentes, así como optimizar la planificación y gestión de los recursos”, asegura Rudolf Rannegger, director general adjunto de MCI Spain & Portugal. “Esta también permite evaluar la efectividad de las estrategias implementadas y proporcionar información para mejorar futuros eventos”, continua.Un evento a medida para los asistentesLa aplicación de la IA en el sector de los eventos abarca diversas etapas del proceso de organización. Destaca especialmente su capacidad para personalizar la experiencia de los asistentes. “A través de algoritmos avanzados analiza amplios volúmenes de datos sobre los participantes, como sus preferencias, comportamientos y perfiles en redes sociales”, afirma Rannegger. Y sigue “esta información se utiliza para adaptar y personalizar la experiencia del evento, ofreciendo recomendaciones de contenido, oportunidades de networking y sugerencias de actividades”, explica.En esta línea, también permite analizar el sentimiento de los asistentes durante el evento, ayudando a los organizadores a ajustar su enfoque en tiempo real y brindar una experiencia más satisfactoria.La IA, revolucionaria en la gestión de eventosLa optimización de la logística para la gestión de eventos es otro factor crucial en el que la IA no se queda atrás. Los chatbots y asistentes virtuales dan respuestas instantáneas a las consultas de los asistentes, simplifican los procesos de inscripción y registro, y ofrecen información en tiempo real sobre la programación, ubicaciones y detalles relevantes. “Esto no solo mejora la experiencia del asistente, sino que también libera recursos humanos, permitiendo que el personal del evento se enfoque en tareas estratégicas”, dice Rannegger. Además, añade “al implementar la IA, los procesos de registro, recomendación, acceso y control, entre otros, se simplifican significativamente, ahorrando tiempo, recursos y costes operativos”.En cuanto a la seguridad, con el análisis de datos en tiempo real y el uso de tecnologías de reconocimiento facial, es posible detectar y prevenir posibles amenazas o incidentes de seguridad. En este sentido, el director general adjunto de MCI Spain & Portugal asegura: “esto garantiza que los asistentes puedan disfrutar del evento en un entorno seguro y protegido, brindándoles tranquilidad y confianza durante su participación”.En este sentido, la aplicación de la IA en el sector de los eventos ha llegado para quedarse, siendo un claro ejemplo de cómo la tecnología puede impulsar la creatividad, la eficiencia y la seguridad. “En un mundo cada vez más digital y conectado, estas nuevas tecnologías están llevando la industria de los eventos a nuevos horizontes de innovación y excelencia”, concluye Rannegger.