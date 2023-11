Smartme reúne a grandes marcas, agencias, y medios de comunicación para hablar del futuro de la publicidad

Smartme Analytics, ha celebrado en Madrid un evento en el que reunió a la industria publicitaria para hablar del futuro de los medios y de la publicidad. En este encuentro al que han asistido representantes de grandes anunciantes, agencias de medios, grupos audiovisuales y plataformas de entretenimiento, la compañía ha analizado en profundidad el futuro de la medición publicitaria y propone soluciones para simplificar la medición y el control en un entorno complejo de audiencias fragmentadas.

Una fotografía general de los retos del futuro

La complejidad del panorama actual de medios es grande. Este aumento de la oferta de contenidos trae consigo una mayor fragmentación de la audiencia que se reparte entre las distintas plataformas y dispositivos de reproducción. Por ello, en los próximos años, vamos a experimentar en España crecimientos de negocio que ya estamos viviendo en otros países: la publicidad Digital Out Of Home o DOOH, la connected TV y el retail media están transformando la industria publicitaria. Y en este nuevo entorno los anunciantes necesitan valorar estos medios. De ahí que la metodología de medición crossmedia es imprescindible para contar con métricas claras que permitan más conocimiento y control.

Otra clave importante que está impactando al sector de la publicidad es la muerte inminente de las cookies de tercera parte que va a llevar a cabo Google. Todos los actores del sector de la publicidad están tratando de buscar nuevos caminos que les permitan conocer a sus audiencias sin la necesidad de recurrir a esas cookies. Por su parte, las necesidades comerciales de las plataformas de VOD también las llevará a buscar soluciones de medición que les permitan obtener cifras de audiencia precisas, ya que tanto los anunciantes como productores de contenidos querrán una fuente de datos autorizada y de confianza.

“Alcanzar una cobertura masiva es una de las principales ventajas de la televisión. Contamos con capacidades tecnológicas y de data para garantizar, además de ofrecer un entorno seguro para las marcas y de gran calidad, una segmentación muy innovadora más allá de los targets sociodemográficos. El dato es muy importante y estamos trabajando nuestro first party data para ofrecer esas capacidades a los anunciantes” afirma Esther Balbací, Operational Marketing Director en Publiespaña. “Nunca hay que menospreciar al espectador porque tiene el poder de irse a otros canales e incluso a otras plataformas, tenemos que mantener una oferta atractiva.”

Por su parte, Marta Fernández, Media Manager en ING añade: “Ha habido una evolución positiva en cuanto a control de brand safety. Queremos estar en sitios donde seamos percibidos positivamente por los usuarios. Somos una marca con una creatividad divertida que ha sabido diferenciarse de otros actores del mercado financiero. Gracias a los servicios de medición cross media podemos completar la visión del entorno digital y conocer cómo impactamos también en el entorno offline.”

Ana María Alonso, Media & Insights Director de Grupo Más Móvil, interviniendo en la mesa redonda “Publicidad Inteligente y Sostenible”: “Somos una empresa que implementa iniciativas que trabajan la sostenibilidad. Es uno de los valores de nuestra marca. También aplicamos continuamente técnicas y herramientas de medición, como las basadas en metodología crossmedia, para analizar las distintas tipologías de campañas para cada una de las marcas. Son herramientas necesarias que nos permiten tomar mejores decisiones y optimizar”.

El evento de presentación, contó con ponentes como Macarena Estévez, CEO y Fundadora de Círculo de Ingenio Analítico; Esther Balbací, Operational Marketing Director en Publiespaña; Javier de Andrés, Marketing Director en Atresmedia Publicidad; Iñaki Plaza, Commercial Marketing and Operations Director en Pulsa TV; Mercedes Blánquez Pérez, Business Development, Marketing and Advertising Manager en Movistar+; Tacho Otero, Lead Agency Director en The Trade Desk; Ana María Alonso, Media & Insights Manager en MásMóvil; Marta Fernández, Media Manager en ING; Begoña Gomez de la Asociaciación Española de Anunciantes y Margarita Ollero, Chief Data & Insights Officer & Head of CSA Havas Spain. Además, por parte de Smartme pudimos escuchar a Lola Chicón, CEO y Fundadora, Javier Pérez, Head of Measurement Data y Luis Sánchez, Measurement Solution Expert.