El Club Marketing Barcelona celebra con éxito un año más la gala de los Marketing Leader Awards

Este miércoles 13 de diciembre, el Club Marketing Barcelona ha celebrado con éxito, un año más, la gala de los Marketing Leader Awards para premiar a las mejores empresas, profesionales y acciones de marketing.

El CosmoCaixa albergó esta 41ª edición de la cita, consolidada como una de las más destacadas en el ámbito del marketing a nivel estatal. La gala, conducida por la presentadora Ana Boadas y con el acompañamiento musical del cantautor Roger Padrós, fue testigo de la entrega de siete galardones repartidos entre Toni Segarra, Ferran Adrià, la Kings League, el Sónar Barcelona, Spotify por la activación del patrocinio del FC Barcelona, Barcelona Global y Silvia Bach (CEO de MotoCard).

El primero de los galardones fue el Future Award, que se entregó a la Kings League, reconocida por su innovadora y reciente propuesta de marketing. Joan Domènech, marketing manager de Kosmos, la empresa impulsora del proyecto, destacó la estrategia de redes sociales como clave del éxito. Gerard Romero, streamer participante en esta liga deportiva transmitida por Twitch, también acudió a la cita. “Me gustaría compartir el premio con todos los seguidores de la competición que la hacen posible. Llenar el Camp Nou no es nada fácil.”, afirmó Romero, que animó a los espectadores a grabar con el teléfono móvil su intervención porque “Esto también es marketing”.

La CEO de MotoCard, Sílvia Bach, recibió minutos más tarde el Leadership Award por su destacado liderazgo que ha fortalecido la marca de equipación de motocicletas, tanto a nivel económico como social. "Tenemos un 47% de mujeres en la empresa, todo un hito en un sector tan masculinizado. También es un orgullo ser una marca con compromiso ambiental, que ha conseguido el sello sostenible B Corp", señaló Bach. Después de recoger el premio, compartió con los presentes en la gala una conferencia sobre la importancia del liderazgo en femenino como repaso a su trayectoria.

El Sónar Barcelona recibió el Business Award por su brillante estrategia de marketing, que le ha consolidado como uno de los mejores festivales del año. Sergi Caballero, codirector y cofundador del Sónar recogió el premio y destacó la importancia de no seguir la tendencia para sorprender al público: “Hemos intentado detectar la creatividad desconocida”, subrayó.

El publicista Toni Segarra y el chef Ferran Adrià fueron premiados con el Career Award, que en esta edición reconoció a dos extraordinarias trayectorias profesionales. Segarra recibió así un merecido galardón, que reconoce su gran trabajo en la industria publicitaria gracias a la habilidad para conectar marcas con el público. “Los publicistas somos especialistas en exagerar cosas que quizás no valen tanto. Cuando uno recibe un premio tiende a pensar que ha hecho algo en la vida pero observo a mi madre, Isabel Alegre, que se quedó viuda y que vivió una Guerra Civil y eso sí que es verdaderamente una trayectoria”, declaró Segarra tras recoger el galardón.

Por su parte, Ferran Adrià, referente mundial de la alta cocina a través de El Bulli, no pudo acudir a la cita pero envió un mensaje de agradecimiento: "Siempre es bonito recibir premios y más cuando no son de tu ámbito”. El chef destacó los ingredientes necesarios para crear proyectos extraordinarios: “La pasión, el esfuerzo y por último la libertad. No ser dogmático, es decir, no obligar a que los otros piensen como tú". afirmó. “En El Bulli nos han acompañado cuatro valores durante nuestra carrera: La honestidad, la generosidad, el agradecimiento y el respeto, tanto por nuestros competidores, como por el pasado”, destacó.

El Action Award, en reconocimiento a la mejor acción de marketing, se concedió a Spotify por la activación del patrocinio con el FC Barcelona. La gala contó con la presencia de Sergi Ricart, Director de Marketing y Commercial del FC Barcelona, que fue el encargado de recoger el galardón y que destacó la buena relación entre las dos marcas: "El acuerdo con Spotify fluyó desde el primer minuto. Los artistas se han integrado de forma muy natural en la campaña y han llegado emocionalmente al público. Ahora tenemos el reto de seguir sorprendiendo y emocionando", señaló Ricart.

Finalmente, Barcelona Global recogió el Barcelona Award por su gran compromiso con la marca Barcelona. La entidad ha sido la impulsora de la Copa América de Vela que este año ha aterrizado en Barcelona en su 37ª edición. Maite Barrera, su presidenta, destacó las múltiples posibilidades de Barcelona como aglutinadora de talento: “Barcelona está rodeada de talento. Hay que mejorar, está claro, pero Barcelona debe creerse que tiene talento”.

En la recta final de la gala, Lluc Guarro, director de innovación en RocaSalvatella, ofreció una conferencia en la que compartió su perspectiva sobre la inteligencia artificial generativa. La colaboración entre Caixabank y CASA SEAT posibilitó la creación de un espacio único en el que profesionales y empresarios pudieron intercambiar experiencias y destacar las mejores prácticas del sector, gracias al empeño del Club Marketing Barcelona.