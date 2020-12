Cierre de año complicado para los expertos SEO: Google acaba de actualizar su algoritmo de búsquedas

Por si algo no les faltaba a los marketeros en el cierre del año, Google acaba de anunciar que ha actualizado el algoritmo de búsquedas. Como es habitual, Google no ha dado muchos detalles de qué ha hecho o qué supone esto y ha redireccionado a los clásicos lugares comunes que comparte sobre lo que es importante y lo que no en el trabajo en búsquedas.

El perfil de Google SearchLiaison en Twitter ha anunciado el jueves, 3 de diciembre, primero que se iba a hacer el cambio y luego que había empezado. "Más tarde hoy, lanzaremos una actualización del core del algoritmo, como hacemos varias veces por año. Se llama December 2020 Core Update", escribían. Horas más tarde señalaban que la habían lanzado. "Como es típico con estas actualizaciones, se tardará entre una o dos semanas en desplegarse completa", añadían.

¿Qué se sabe de la actualización y de a qué afecta? Poco. El recurso que señala Google como guía es un elemento genérico de agosto de 2019, em el que se explica que se hacen varias actualizaciones al año y que los resultados se despeñen después de una no quiere decir que necesariamente se estén haciendo las cosas mal. Simplemente, hay alguien que merece mejores posiciones.

Unos días atrás, SEO Round Table ya apuntaba que en los foros de SEO se estaba comentando ya ciertos ajustes y caídas de tráfico. Algunos marketeros hablaban de notables caídas en Europa, pero no todos notaban lo mismo y no todos estaban preocupados por cambios en tráfico.

La tercera actualización del año

Como explican en Search Engine Land, esta es la tercera gran actualización del año por parte de Google. Google suele hacer ajustes varias veces al año y cada pocos meses. La última actualización este año fue, sin embargo, en mayo, por lo que se ha tomado más tiempo en desarrollar esta actualización que otras previas.

¿Supone esto que supondrá un cambio más importante y que será un ajuste mucho más notable que las actualizaciones previas? Es imposible saberlo por ahora, a falta de los primeros resultados de las webs que empiecen a notar mejoría o penalización por las nuevas normas de juego.

Quizás simplemente este espacio más amplio de tiempo haya sido uno más de los efectos de la pandemia del coronavirus, que han retrasado muchísimas otras cosas. Sea como sea, como recuerdan en SEJ, la primera reacción de la comunidad SEO ha sido la de pánico, como cada vez que el buscador ajusta su algoritmo y modifica qué funciona y qué no para llegar a las primeras posiciones. En la tuitesfera en castellano había quien bromeaba con el hecho de que Google estuviese haciéndole esto a los marketeros justo antes de un puente.

Por ahora solo les queda quedarse a la espera y analizar qué ocurre con sus sites y los de la competencia. Esos datos ayudarán a entender en qué se ha fijado Google y qué está usando como baremo para impulsar a unos y liquidar a otros.