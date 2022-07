¿Publicidad de fast-food y comida poco saludable? España podría prohibirla de 6 a 22 horas

La infancia es uno de los receptores de la publicidad y, en el caso de ciertos productos, como los alimentos poco saludables, esos anuncios tienen efectos directos sobre su bienestar. Eso es lo que llevan alertando – y criticando – estudios y análisis desde hace años y lo que está llevando ya a que se tomen medidas de todo calado para cambiar las cosas en lo posible. El pasado invierno, el ministerio de Consumo anunció su intención de regular la publicidad destinada a menores de productos poco saludables.

Su propuesta implica la desaparición de los anuncios de ciertos productos de los medios de comunicación en unos horarios concretos, vinculados al llamado horario infantil, así que como su prohibición a todas horas en canales infantiles. La propuesta se convirtió en un borrador de Real Decreto pero el cómo se apruebe al final podría ser diferente. Si sale adelante lo que piden ciertos organismos, la regulación será mucho más dura y exigente, con un margen de prohibición mucho más amplio.

Varios organismos – como organizaciones de consumidores y de defensa de la infancia y sociedades científicas – han pedido al ministerio de Consumo que amplíe la normativa que regula cuándo se pueden emitir y cuándo no los anuncios de alimentos poco saludables, según publica La Vanguardia. En sus alegaciones al borrador del real decreto en el que se está trabajando – esa que busca regular estos anuncios y cuándo se pueden emitir – estos organismos han reclamado que se aplique una prohibición que resulta casi total. En lugar de limitarse al horario infantil, quieren que los anuncios de estos productos no puedan verse durante el día.

Así, de 6 de la mañana a 10 de la noche, no se podrían emitir anuncios de productos de alimentación poco saludables. Fuera comidas azucaradas o marcas de comida rápida de las pausas publicitarias.

Estas organizaciones piden una extensión completa a todo ese horario porque consideran que la experiencia demuestra que limitarla a horarios infantiles tradicionales no funciona. "Para que la regulación sea efectiva y observando la experiencia en Reino Unido, pensamos que es imprescindible que las restricciones de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en canales de televisión generalistas abarquen todo el horario infantil (de 6.00 a 22.00) y no solo las franjas horarias de protección reforzada, porque con la propuesta actual los niños y niñas seguirían expuestos a un alto nivel de publicidad", señala en un comunicado conjunto Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.

Es decir, si no hay un apagón total, la cantidad de mensajes de este tipo que seguiría llegando a la infancia continuaría siendo muy elevado. Este público no ve solo la televisión en esas horas que se considera que son “las de los niños”, sino que tienen ámbitos de consumo de contenidos que van mucho más allá de ese momento.

Quiénes firman y por qué

La lista de quienes firman la petición es amplia. Justicia Alimentaria, la Organización Nacional de Consumidores (OCU), la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Unicef, Gasol Foundation o la Asociación Española Contra el Cáncer son, según el diario, algunas de las firmantes.

“Más de la mitad de la población española adulta tiene exceso de peso lo que supone un riesgo a la hora de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Y sabemos, además, que el exceso de peso está asociado a determinantes sociales como la pobreza”, asegura en una nota de prensa la directora de Incidencia Política y Social de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ana Fernández Marcos, insistiendo que la reducción de ese factor de riesgo empieza con la prevención desde la infancia y, por tanto, reducir los problemas de una dieta poco saludable.

En la nota de la Asociación Española Contra el Cáncer, en la que también se menciona otras de las organizaciones convocantes, se recuerda que una normativa estricta seguiría los parámetros de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Ya existen países en los que se aplican normativas de este cariz, como Francia, donde la publicidad para menores de 12 años está prohibida en la televisión pública e internet y en las televisiones privadas debe ir acompañada de un mensaje saludable; Portugal, donde no se pueden publicitar estos productos en franjas de media hora antes y después de programas infantiles; o Suecia, donde toda la publicidad en televisión para menores de 12 años está prohibida desde los años 90.

Cuándo saldrá la ley

Desde el ministerio de Consumo han confirmado a La Vanguardia que están estudiando todas las alegaciones recibidas. Por el momento, la aprobación de la normativa no tiene un calendario fijo, pero esperan que sea en esta legislatura.