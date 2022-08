Siete claves para el éxito empresarial a través del email marketing

En un mundo en el que las redes sociales tienen mucho poder hay una cosa que no cambia, la influencia de los correos electrónicos en los consumidores. Por eso, el email marketing continúa siendo una herramienta muy poderosa para que las empresas puedan llegar a sus clientes habituales y potenciales y conseguir lo que se propongan, desde la compra de un producto hasta la visualización de su imagen de marca.

La mayoría de los planes de marketing apuestan por las redes sociales, pero no dejan de lado el email marketing. Y es que hay que recordar que, en 2020, un 76 por ciento de los usuarios de Internet españoles enviaron y recibieron correos electrónicos, lo que representa un aumento de cuatro puntos porcentuales comparado con el año anterior, según datos de Statista.

Además, el email está disponible en cualquier momento, todos los usuarios de smartphones cuentan con acceso directo a los correos electrónicos, y las empresas pueden aprovechar su accesibilidad para hacer publicidad.

Para que una campaña de marketing pueda tener más éxito es necesario tener en cuenta el email marketing, por lo que aquí te explicamos cuáles son las claves para que una empresa tenga éxito a través del email marketing.

Define el objetivo a conseguir

Todas los planes de marketing tienen un objetivo, una finalidad, ya sea la visibilización de la marca o conseguir mejores ventas de un producto determinado. Pues lo mismo pasa con el email marketing, hay que establecer una finalidad que esté orientado a la conversión para así poder valorar más adelante si ha tenido el éxito esperado. Por lo que hay que preguntarse si se quiere vender un producto determinado, fomentar las visitas a la web y por lo tanto su posicionamiento en ese sector, o conseguir más clientes de los que ya se tiene. A lo que hay que añadir el factor de si se quiere internacionalizar la empresa y por lo tanto acceder a otros mercados fuera del país donde se ubica la compañía.

Segmentación de los clientes

La información es poder, y si la empresa cuenta con una base de datos de los clientes o futuros clientes, eso sí, conseguida de manera legítima según lo establecido por la Ley de Protección de Datos, tiene una parte del éxito garantizada. Así, la compañía podrá enviar determinados emails según la edad, el sexo o la localización, entre otras cosas. Y es que no es lo mismo la publicidad de email marketing dirigida a una mujer en la treintena que a un hombre joven de unos 25. Son personalidades diferentes y, por lo tanto, quieren cosas diferentes. Una campaña no funciona si se le ofrece algo en lo que no está interesado.

Dale importancia al asunto del email

Todos los días se reciben emails de todo tipo: personales, facturas, notificaciones del banco, avisos de la comunidad de vecinos, publicidad. Y muchos son eliminados. La clave está en conseguir que los usuarios abran el correo, lo lean y compren el producto o visiten la web. Por eso, es necesario llamarles la atención con la primera información que van a recibir: el asunto del email. Tiene que ser sencillo, directo, atractivo. Eso sí, hay que evitar palabras como regalo, oferta, promoción, ya que los emails pueden dirigirse automáticamente a la carpeta de spam y, por lo tanto, convertirse en invisible.

Remitente confiable

Los usuarios de emails son bastante desconfiados. Las campañas de phishing se han convertido en algo habitual en nuestras vidas e incluso la policía o la Guardia Civil hacen llamamientos a la población alertando de la presencia de estafas a través del correo electrónico, y lo primero que dicen es que se desconfíe del email que tenga un remitente raro. Por eso, es importante conseguir que el remitente de la campaña del email marketing sea de confianza. Muchas empresas optan por vincular un nombre propio directamente con su marca para que así la newsletter no sea ignorada como correo no deseado.

Dalo todo con el diseño

Si se han hecho bien todos los pasos anteriores, la empresa ya ha conseguido que el cliente o futuro cliente lea su mail. Ahora toca mantener esa atención y conseguir una venta o conversión por clic. Es el momento de que la empresa brille con el contenido y ahí el diseño juega un papel muy importante. Hay que recordar que el diseño debe ser atractivo y llamativo, para que el cliente quiera seguir leyendo, aunque también debe de ser sencillo, por lo que se deben de evitar diseños muy elaborados y difíciles de leer. También es interesante incluir llamadas de atención y no olvidarse de que debe de adaptarse para que se vea perfectamente en los dispositivos móviles. No todos los clientes consumen su correo electrónico a través del ordenador.

Evaluación de los datos

Un plan de marketing no se puede considerar como tal sino se evalúan y analizan los datos. Así que hay que contar con herramientas que faciliten las estadísticas de conversión de estas newsletters. Una vez conocidos esos datos, la empresa puede ver de qué pie cojea y actuar al respecto, haciendo cambios donde correspondan o mejorar lo que funcione bien.

Facilita a los clientes darse de baja

Los usuarios también se cansan de tanto correo electrónico y eso puede favorecer que comiencen a tener una idea negativa de la marca. Así que, las empresas no deben de olvidar que en su campaña de email marketing haya una opción visible y accesible para que los clientes se den de baja cuando consideren.

Si se consiguen todas estas claves, las campañas de email marketing pueden ser la opción más segura para poder conseguir lo que quieran. De eso y de la actualidad del email marketing hablarán en el Email Marketing BootCamp en una nueva edición en la que analizarán las bases del email marketing, las normas legales nacionales e internacionales, los programas de captación, las mejores prácticas, con ejemplos y expertos del Marketing Digital.

El Email Marketing BootCamp, que cumple su décima edición, los participantes podrán conocer lo más novedoso del sector del email marketing, además de la metodología de gestión de programas o los trucos para mejorar el ROI. Pero no será todo teórico, sino que este evento también tiene una parte práctica, ya que los asistentes podrán saber cómo sacarle más partido a la base de datos con una metodología más sobre el terreno.

Este evento va dirigido a consultores freelance, especialistas en email marketing, managers o responsables de CRM, técnicos y programadores, directores de marketing o fundadores de startups, entre otros perfiles, que aprenderán de primera mano lo más importante del Marketing Digital.

Los interesados tendrán varias fechas para poder participar en este evento que se desarrollará en tres intensos días. Así tendrán la oportunidad de asistir entre el 4 y el 6 de octubre de 2022 en Madrid, y unos días más tarde, entre el 18 y el 20 de octubre la cita será en Barcelona.