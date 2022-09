Top 7 Tecnologías para dar el salto a la digitalización en 2022

Vivimos tiempos de cambio y de muchos desafíos, pero tenemos la suerte de contar con tecnología que nos facilita la vida. A día de hoy dar el salto a la digitalización es clave para mantenerse competitivo. Si este curso te has propuesto transformar digitalmente tu empresa, aquí vamos a darte algunas ideas para ello. Descubre las mejores soluciones tecnológicas para que tu negocio sea más productivo y competitivo en 2022.

Siete tecnologías clave para la digitalización de tu empresa

Piensa en todos los papeles que podrían desaparecer si consigues que se transformen en documentos digitales. ¿Y qué pasa con la cantidad de horas en reuniones que podrías reducir con un software capaz de hacer seguimiento efectivo del equipo?

Digitalizar tu empresa significa que vas a notar una serie de beneficios, tales como:

Ahorro de tiempo

Reducción de costos

Procesos más ágiles

Más coordinación interna

Mejor imagen de tu negocio

Más satisfacción de los clientes

Retención del personal

En definitiva, digitalizar debería ayudarte a ser más eficiente, ganando en rentabilidad a corto y sobre todo a medio y largo plazo.

La alternativa sería menos rendimiento, pero en la práctica podría llegar a ser que tu empresa no sea viable en un mundo cada vez más tecnológico y competitivo.

El contexto actual exige un salto a la digitalización, pero por suerte también vivimos un momento afortunado. Tenemos tecnología a nuestro alcance, a precios asequibles y con muchas opciones.

Este listado recopila algunos de los programas más intuitivos, completos y prácticos para que mejores el día a día de tu empresa y en general tus resultados.

Holded

Se trata de un ERP en la nube con muchas funcionalidades clave de la empresa. Te permite automatizar y reducir muchos papeles innecesarios. Es un aliado poderoso para dejar de lado el Excel y empezar a trabajar con documentos y procesos integrados.

Si has estado buscando programas de facturación , con Holded resuelves este problema. Su módulo para ello es muy completo e intuitivo. Cuenta con muchas plantillas prediseñadas y permite envíos automatizados de facturas. Además, permite cobrar, analizar, programar remesas, hacer la conciliación bancaria y mucho más.

Estos son los principales módulos empresariales que tiene Holded:

Contabilidad

Equipo

Gestión de inventario

Recursos Humanos

CRM

Gracias a esta solución digital, puedes dejar atrás muchos procesos manuales que suponen horas y desgaste para tu equipo. Además, al delegar en la tecnología, se evitan muchos errores humanos y liberas al personal para tareas más cualificadas.

HubSpot

Ampliamente conocido como un software en la nube para llevar las ventas y el marketing, HubSpot cuenta con funcionalidades clave para las empresas. Tiene algunas funcionalidades gratuitas y una serie de módulos premium para automatizar muchas tareas del negocio.

Estos son algunos de los recursos que obtienes con esta herramienta:

CRM para gestionar a tus prospectos y clientes

Panel de ventas

Herramienta de email marketing

Gestión del blog y optimización SEO

Programación de posts en redes sociales

Análisis de métricas clave de web y Social Media

Control de las campañas publicitarias

Además, si quieres arrancar con tu sitio desde cero, tienes el web hosting de HubSpot de forma gratuita a tu disposición. Permite alojar una página web de manera rápida y fácil, sin tener que contar con conocimientos técnicos.

Zendesk

Seguimos con herramientas clave para que tu empresa este curso sea más autónoma y eficiente.

A día de hoy, el 60% de las empresas considera el servicio de atención al cliente como un generador de ingresos. Por lo tanto, dedicar recursos a mejorar este aspecto es fundamental.

Para lograrlo, una buena solución es Zendesk, herramienta que permite agregar un chat de ayuda en tu web. De esta forma, puedes facilitar que las visitas de tu sitio se pongan en contacto y te envíen cualquier consulta. Con ello mejoras la atención al cliente y también favoreces las ventas.

Zendesk cuenta con una versión gratuita de prueba, y permite incorporar más agentes de atención al cliente si quieres optar por la solución premium.

Metricool

Las empresas a día de hoy deben estar presentes en las redes sociales. No solo es cuestión de imagen de marca, sino también de no perder oportunidades de venta. El problema es que no siempre sobra tiempo para hacer publicaciones.

Metricool es una gran solución digital en este sentido: permite automatizar los posts. Cuenta con un calendario visual intuitivo que permite programar toda la semana o el mes de una vez.

Además, una de las grandes ventajas de esta solución tecnológica es el apartado de estadísticas. Tiene un panel muy intuitivo donde ver las principales métricas de redes y web. Así, puedes analizar de un rápido vistazo lo que está pasando con tus publicaciones y anuncios de Social Media.

Para ahorrar tiempo y ganar en comodidad, puedes programar informes mensuales para que te lleguen directamente al correo. Es muy fácil de implementar esta función, y te ayudará a asegurar una revisión mensual de tus resultados.

Zoom

La herramienta de videoconferencias se ha hecho muy popular desde la pandemia, pero tal vez aún no le has sacado todo su potencial.

Esta solución para hacer reuniones online te permitirá implementar el teletrabajo, si no total, al menos parcialmente. Pero esta no es la única razón por la que se encuentra entre las mejores tecnologías que te proponemos para digitalizar tu empresa.

Es un gran aliado para facilitar a los clientes una atención a distancia, te permite crear eventos online y cuenta con muchas más herramientas de las que parece.

Más allá de permitirte llamar con vídeo, esto es lo que incluye la plataforma:

Creación de webinars

Chat en vivo

Una pizarra virtual para formaciones o charlas

Grabación y descargas de vídeo

Integraciones y bots para una atención automatizada

Analítica de resultados

Es una gran aliada tecnológica para impulsar tus ventas, mejorar tu eficiencia y ofrecer eventos híbridos o totalmente digitales.

Typeform

A menudo hay un aspecto clave en toda estrategia de marketing que se descuida más de lo que debería. Por mucho que consigas atraer visitas de calidad a tu sitio, si no logras que dejen sus datos, no te servirá de nada. El formulario es un elemento clave para conseguir leads en tu página web.

El problema es que a veces las personas pueden aburrirse a medio camino si les haces muchas preguntas. Entonces, podrías perder oportunidades de venta por tener un formulario aburrido y poco amigable. Aquí es donde entra Typeform, con una gran cantidad de plantillas prediseñadas para que hagas formularios que vendan más.

Puedes añadir imágenes, agregar escalas con símbolos, colocar GIFs y muchas más opciones. Así, te queda un formulario más visual y entretenido, que favorece su rellenado. Además, Typeform te permite automatizar un mensaje de respuesta al correo del encuestado, y cuenta con un panel de estadísticas.

Trello

La digitalización de la empresa se vuelve más complicada si el equipo no se implica. El problema es que a veces cuesta teletrabajar o ser ágiles en los procesos, por falta de comunicación. Trello resuelve esta situación típica de las empresas, con una herramienta de trabajo en equipo.

Cuenta con tableros compartidos dentro de la empresa, a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Se pueden crear para cada proyecto, diferenciando tareas, asignando roles, estableciendo alertas y agregando archivos adjuntos.

Con esta tecnología puedes reducir muchas reuniones innecesarias, mejorar la cohesión del equipo y agilizar los avances de cualquier proyecto. Además, ayuda a liderar equipos de manera efectiva y fácil, porque se pueden ver de un vistazo los avances de cada tema pendiente.

Conclusión

Como ves, una parte importante de tus dolores de cabeza diarios se pueden reducir con la tecnología adecuada.

En resumen, con estas herramientas podrás ganar tiempo y mejorar tu productividad:

Un programa de facturación, como Holded

Soluciones para automatizar ventas y marketing, como HubSpot

Chat en vivo para atender a tus leads y clientes, como Zendesk

Una herramienta de automatización de Social Media, como Metricool

Tecnología para digitalizar tus eventos y reuniones, como Zoom

Formularios atractivos para atraer y fidelizar, con Typeform

Mejor coordinación del equipo, con Trello

Hay muchas alternativas a las herramientas que se han mencionado, pero con estas propuestas tendrás la calidad asegurada. Hemos presentado soluciones tecnológicas ampliamente extendidas por su gran utilidad y facilidad de uso.

Ya puedes empezar a probarlas, porque todas ellas cuentan con una demo gratis que te permite trastear y ver. Así, tendrás la oportunidad de valorar sus ventajas por ti mismo.

¡Mucho éxito y que consigas mejores resultados gracias al salto a la digitalización!