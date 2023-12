Los pilares que debes conocer para crear y construir una marca rompedora

Una marca rompedora puede definirse como aquella que desafía las convenciones establecidas en su industria, destacando por su capacidad de innovación, creatividad y diferenciación. Se caracteriza por ir más allá de los límites tradicionales, generando impacto, sorpresa y resonancia en el mercado. Esta marca no solo ofrece productos o servicios de alta calidad, sino que también redefine la experiencia del consumidor y establece nuevas tendencias.

Lógicamente, la construcción de una marca rompedora se presenta como una tarea de vital importancia para captar y retener la atención de los consumidores. Un análisis detenido de diversos estudios subraya la relevancia de ciertos elementos cruciales que modelan la percepción y el éxito de una marca en medio de una competencia feroz y cambiantes preferencias del consumidor.

La innovación y la creatividad emergen como los pilares fundamentales de una marca rompedora

McKinsey & Company, a través de sus estudios, revela que las marcas que abrazan la innovación tienen un 50% más de probabilidades de experimentar un crecimiento sostenible. Deloitte, por su parte, contribuye a la narrativa al indicar que las marcas creativas disfrutan de un aumento del 40% en su participación de mercado. Nielsen, añade a esta perspectiva al señalar que los consumidores no solo valoran sino que están dispuestos a pagar más por productos y servicios provenientes de marcas innovadoras y creativas. En términos de innovación, una marca rompedora se distingue por introducir ideas frescas y soluciones disruptivas en su sector. No se conforma con seguir la corriente, sino que busca constantemente reinventarse, explorar nuevas tecnologías y desarrollar productos o servicios que anticipen las necesidades del consumidor.

La creatividad, un pilar fundamental de una marca rompedora

La creatividad de una marca no se limita a estrategias convencionales de marketing, sino que utiliza enfoques originales y campañas que capturan la atención y generan una conexión emocional con el público. En el contexto de una marca rompedora, la creatividad no se entiende únicamente como la aplicación de estrategias publicitarias convencionales. Más bien, se convierte en un catalizador que impulsa la marca hacia territorios inexplorados. Esta creatividad no solo se manifiesta en campañas publicitarias ingeniosas, sino que permea todos los aspectos de la marca, desde su identidad visual hasta su presencia en redes sociales.

La identidad visual de una marca rompedora es una expresión visual única y distintiva. Va más allá de un simple logotipo; es una representación gráfica de la esencia y los valores de la marca. Cada elemento, desde el diseño del logo hasta la elección del color y la tipografía, está cuidadosamente seleccionado para transmitir un mensaje coherente y memorable. La innovación visual se convierte en una herramienta estratégica para destacar en un mercado saturado.

El tono de voz de la marca es otro componente crucial de su identidad. En lugar de adoptar un enfoque genérico, una marca rompedora utiliza un lenguaje que resuena con su audiencia de manera auténtica y persuasiva. Puede desafiar las convenciones lingüísticas, adoptar un tono irreverente o incluso incorporar elementos humorísticos para destacar y dejar una impresión duradera en la mente del consumidor. Por otro lado, la narrativa de la marca, por su parte, va más allá de simplemente comunicar características del producto. Se convierte en una historia cautivadora que involucra al consumidor a un nivel emocional. Esta narrativa no sigue un guion preestablecido; más bien, evoluciona junto con la marca, adaptándose a las cambiantes necesidades y expectativas de la audiencia.

Ser o Ser diferentes

La diferenciación, en el contexto de una marca rompedora, trasciende más allá de la simple excelencia en productos o servicios. Se convierte en una estrategia holística que abarca la filosofía, los valores y los compromisos que definen a la marca. No se contenta con seguir las fórmulas convencionales, sino que busca destacar por su singularidad y audacia en múltiples niveles.

En primer lugar, la diferenciación filosófica impulsa a la marca rompedora a adoptar una mentalidad que va más allá de los objetivos comerciales convencionales. No solo se trata de vender productos; es acerca de abrazar una misión más amplia y trascendental. Puede ser la búsqueda de la excelencia en la sostenibilidad, la promoción de prácticas comerciales éticas o el impulso de un cambio positivo en la sociedad. Esta filosofía no solo resuena con los consumidores, sino que también inspira lealtad y aprecio hacia la marca.

La diferenciación en términos de valores es otro aspecto fundamental. Una marca rompedora no solo declara sus valores, los encarna en cada acción y decisión que toma. Puede desafiar las normas de la industria al adoptar estándares más elevados en términos de calidad, transparencia y responsabilidad. Al comprometerse con valores auténticos, la marca se posiciona como un referente ético y aspiracional en el corazón de sus consumidores.

Además, la diferenciación en la forma en que se relaciona con los consumidores constituye un componente clave. La interacción no es solo transaccional; es una oportunidad para construir una conexión genuina. Puede optar por modelos de servicio al cliente innovadores, utilizar plataformas de comunicación inesperadas o incluso involucrar activamente a los consumidores en la toma de decisiones de la marca. Esta forma única de relación refuerza la percepción de la marca como algo más que un simple proveedor de productos o servicios.

Mirando al espejo del Consumidor

En el escenario de las preferencias del consumidor, Kantar ha identificado elementos capitales que impactan la decisión de compra. La calidad de los productos o servicios encabeza la lista, con un impresionante 70%, seguida de cerca por un buen servicio al cliente con un 60%. El precio competitivo ocupa el tercer lugar con un 50%, mientras que el compromiso con la sostenibilidad y la imagen de marca cierran la lista con un 40% y un 30%, respectivamente. Este análisis es respaldado por PwC, que destaca el creciente interés de los consumidores en aspectos sociales y ambientales, con un 63% valorando la responsabilidad social y un 57% la sostenibilidad.

La construcción de la confianza del consumidor, según Edelman, se consolida mediante una estrategia de comunicación y marketing efectiva, aumentando las probabilidades de ser percibido como confiable en un 50%. Harvard Business Review respalda esta afirmación, al destacar que las marcas con una identidad fuerte tienen un 20% más de posibilidades de ser consideradas líderes en sus respectivas industrias. Asimismo, McKinsey & Company aporta un elemento adicional al destacar que una experiencia de marca memorable incrementa en un 30% las probabilidades de generar recomendaciones boca a boca.

La construcción de una marca rompedora no solo se basa en aspectos externos; también involucra factores internos cruciales.

Una cultura empresarial que fomente la innovación y la creatividad entre los empleados se revela como un componente esencial. Además, un enfoque centrado en el cliente, donde se entienden a fondo sus necesidades y deseos, emerge como una práctica empresarial sabia que conduce al desarrollo de productos y servicios innovadores y creativos. La disposición a experimentar con nuevas ideas y enfoques también se presenta como un ingrediente vital en el caldero de la innovación.

Como hemos podido comprobar, construir una marca rompedora se convierte en un acto magistral que requiere la conjunción estratégica de innovación, creatividad y una comprensión profunda de los elementos valorados por los consumidores. Al proporcionar productos y servicios de calidad, un servicio al cliente excepcional y demostrar un compromiso genuino con la sostenibilidad, las marcas no solo ganan la confianza de los consumidores en un mercado saturado, sino que también destacan como líderes en sus respectivas industrias. La creatividad y la innovación, lejos de ser lujos, se tornan imperativos para el crecimiento sostenible y la lealtad del cliente en la era actual.