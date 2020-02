PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

Establecer una estrategia adecuada y posicionarse de la forma más eficiente son algunos de los grandes retos de las pequeñas y medianas empresas. Las pymes necesitan comprender qué deben hacer para establecerse en firme en el mercado, crear una buena estrategia de marketing y de negocio y conectar con los consumidores. Frente a lo que les ocurre a las grandes empresas, las pymes tienen un margen de maniobra más limitado y una posición muchos menos sólida frente a los errores y los pasos en falso.

Los cambios que afectan a la industria de forma general y que están cambiando el mercado para las grandes empresas, también afectan a las de un tamaño más reducido y cambian las reglas del juego que marcan el camino de las pymes. En un análisis de Forbes, han identificado varias tendencias que marcarán la agenda para las pequeñas y medianas empresas, partiendo de lo que han señalado diferentes especialistas en marketing y en estrategia de negocio. De sus previsiones, se pueden extraer ciertas líneas generales.

Cambios en tecnología

La tecnología se ha convertido en el factor disruptor más claro en los negocios y uno de los que ha tenido a las pymes como daños colaterales. Sin embargo, las cosas también están cambiando en este terreno.

Por un lado, los analistas creen que hay todavía un mercado abierto para los players de menor tamaño en ecommerce. Esto viene marcado por la creciente presión reguladora contra los gigantes de la red (lo que hará que quede un mercado para los más pequeños) y también por la creciente necesidad por algo 'distinto'. Las pymes en ecommerce van a dejar de pensar en cómo hacen las cosas los gigantes y a centrarse más en crear su propia imagen de marca y su relación con los consumidores.

Además, otros elementos de la tecnología también impactarán en cómo operan las pymes. Ellas también se verán salpicadas por los cambios que trae la inteligencia artificial, cada vez más popular, más integrada en el día a día y más accesible. La IA se encargará de hacer cada vez más cosas que pueden ser automatizadas y las pymes podrán centrarse en la innovación. No es el único cambio. También se verán salpicadas por el creciente uso de las soluciones de pago digitales y por el abandono del efectivo. Tendrán que ser capaces de jugar en ese terreno y de adaptarse a lo que los consumidores están empleando cada vez más.

Cambios sociales y estructurales

Las pymes han sido a lo largo de los últimos años quienes han pagado el pato de los cambios estructurales del mercado. No hay más que pensar en la última gran crisis económica y en cómo el contexto marcó sus resultados y sus datos. Muchas pymes fueron las primeras en caer ante la situación.

El contexto traerá ahora también cambios, aunque más positivos. Los especialistas consideran que las calles comerciales van a vivir una cierta reinvención, un 'revival', lo que acabará impactando a favor de las pymes. Los consumidores, explica una experta, están tan cansados de la tecnología que buscan un escape, una ruptura temporal con ella. Eso llevará a que el consumo tenga nuevas ventanas de oportunidad para las pymes.

A eso se suma que hay una suerte de vuelta a los básicos en aquellas cosas que son de un consumo de toda la vida. Por así decirlo, vuelves a la florista de tu calle.

Cambios en cómo se vende

Para las pymes, el universo de los datos y su peso destacado en cómo se hacen negocios y cómo se vende las posicionaba en una situación de desventaja. Ellas nunca lograrán tener tantos datos como los gigantes de la industria y nunca lograrán posicionarse de ese mismo modo.

Su estrategia de marketing se resentía, por tanto, de ese punto de partida en desventaja. Las cosas están cambiando, porque, como explica uno de los expertos, el storytelling se está convirtiendo en la pieza clave, en la esencia del marketing y de la estrategia. Y ahí las pymes pueden jugar sus cartas.

Cambios en qué es la clave del negocio

¿Qué es exactamente una pyme y cuáles son los elementos que emplea para posicionarse en el mercado? Los analistas ven muchos cambios. Por un lado, las nuevas oportunidades de negocio son cosas que ya están ahí. No se trata de encontrar la gran solución a los problemas o la idea rompedora e inesperada. Muchas de las pymes del mañana son ya esos trabajillos que muchas personas hacen como manera de lograr dinero añadido y que son la base para crear nuevos negocios.

La modificación no solo llegará en ese terreno, sino que también lo hará en cómo se afronta el futuro. Las pequeñas y medianas empresas ya no se centrarán solo en crecer y crecer y en hacerlo de una manera que resulte abrumadora. El futuro ya no se centrará en ser como sea un "unicornio". Ahora, se intentará avanzar de un modo sostenible y asegurando que se está generando valor.