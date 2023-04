Por qué las empresas B2B necesitan agencias PR para impulsar sus negocios 

El mundo de los negocios B2B (business to business/venta de empresa a empresa) parece ser cada año más duro y competitivo. Nada importa qué tipo de crisis sacuda al mundo, ya sea sanitaria, financiera o climática, el mundo de la empresa demuestra siempre su capacidad ilimitada para la innovación y conseguir superar cualquier desafío para la continuidad del negocio.

Actualmente, la innovación digital ha supuesto una más que significativa evolución en la forma de hacer negocio. Y disponer de canales de venta digital y contar con presencia online son aspectos innegociable hoy en día para toda empresa de carácter B2B. De hecho, el 80% de las interacciones de ventas B2B entre proveedores y compradores para 2025 ocurrirán en canales digitales, según el estudio de Gartner ‘Sales Transformation: The Future of Sales’. Y es más, se estima que los pedidos online en el sector B2B en España supondrán el 25,3% del total en 2026, según el informe ‘The Future of B2B E-Commerce: Online Platforms’, realizado por Euromonitor y Alibaba.

¿Y cómo puede una empresas B2B establecer y aumentar su presencia online?

Para que una empresa construya su presencia digital, fortalezca su visibilidad online e incremente su reputación en el mercado, uno de los métodos más efectivos es a través de las relaciones públicas (PR). Y es que contratar una agencia de PR puede resultar una inversión clave para mejorar e impulsar la estrategia de ventas, marketing y comunicación de una empresa B2B.

En primer lugar, una agencia de PR tiene experiencia en la planificación, diseño y ejecución de campañas de comunicación efectivas. Estas campañas pueden incluir la creación y difusión de comunicados de prensa, la generación de cobertura en medios de comunicación, y la gestión de crisis de reputación. Al contratar una agencia de PR, una empresa de B2B puede beneficiarse de su experiencia y conocimientos para llevar a cabo campañas efectivas y mejorar su imagen de marca.

En segundo lugar, una agencia de PR tiene acceso a una red de contactos en los medios de comunicación. Estos contactos pueden ser valiosos para difundir la información de la empresa y la marca. Además, una agencia de PR también trabaja para construir relaciones con los medios de comunicación y otros actores clave de la industria en nombre de la empresa, lo que puede abrir nuevas oportunidades.

En tercer lugar, contando con los servicios de una agencia de PR se puede mejorar e impulsar la estrategia de marketing de contenidos. El marketing de contenidos se ha convertido en una parte importante en los enfoques actuales de marketing de las empresas, y una agencia de PR permite ayudar a crear y difundir contenidos de alta calidad. Esto puede incluir desde redes sociales, blogs, infografías, videos y otros tipos de contenidos que ayudan a atraer y retener a los clientes finales.

En cuarto lugar, una agencia de PR puede ayudar a una empresa B2B a mantenerse al pie del cañón en las últimas tendencias y novedades del sector en el que opere. Mediante la identificación de oportunidades en las que poder comentar noticias de calado para la industria y participar en artículos o reportajes relevantes para la empresa. Al estar al tanto de las últimas noticias y tendencias, una empresa de B2B puede trabajar adecuadamente que su marque esté bien asociada a la relevancia y competitividad en su mercado.

En definitiva, la apuesta por la contratación de una agencia de PR es una inversión valiosa para una empresa de B2B que busca mejorar su presencia en el mercado y fortalecer su imagen de marca. Al trabajar con una agencia de PR, es posible beneficiarse de su experiencia en el sector y conocimientos de los medios de comunicación, ya sean especializados en su industria o bien más generalistas, para crear campañas óptimas y efectivas, mejorar su estrategia de marketing y posicionar la imagen de su marca en un lugar destacado dentro de una industria altamente competitiva.