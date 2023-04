Las marcas B2B crecen más que las B2C en 2022

Hacer ver a las marcas que el retorno es para la organización (no para el marketing) , tal y como defiende IBM: “Analizamos nuestras ventas más importantes y construimos el plan de marketing desde ahí”, asegura Joe Rivas, VP Marketing de IBM. Muchas compañías B2B luchan por asegurar la inversión intentando vincular los esfuerzos de awareness con la generación de demanda y la conversión de ventas. Pero las marcas líderes piensan de otra manera: se debe identificar el interés de los clientes para desarrollar las comunicaciones de marca.

Tangibilizar lo invisible. El marketing B2B no es sólo mostrar cómo funcionan los productos y servicios, sino también cómo se siente la experiencia con la marca, “explicar por qué eres distinto a los demás, un aspecto especialmente importante en B2B”, afirmó Saracho, igualmente importante a la hora de atraer talento, “tal y como realiza Adobe, construyendo relaciones a través de un ecosistema que está conectado 24 horas con su know how”, apuntó.