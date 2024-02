Las redes sociales superan los 5.000 millones de usuarios a nivel global

En un año récord en cuanto a hitos digitales, Digital 2024, informe que abarca datos de todo el ecosistema en línea, desde las redes sociales hasta los dispositivos inteligentes, pasando por los juegos y el comercio social, muestra que las identidades activas de los usuarios de medios sociales han superado los 5.000 millones (5.040 millones), lo que equivale al 62,3% de la población mundial. El total mundial aumentó en 266 millones el año pasado, lo que supone un crecimiento anual del 5,6%. Todo ello teniendo siempre en cuenta que las identidades de los usuarios de las redes sociales pueden no representar a individuos únicos.

El usuario típico de las redes sociales pasa ahora 2 horas y 23 minutos al día en las plataformas sociales de su elección, y utiliza 6,7 plataformas cada mes. TikTok tiene el tiempo medio por usuario de Android más alto de todas las plataformas sociales del mundo, con la impresionante cifra de 34 horas al mes, lo que equivale a más de una hora al día de uso de la plataforma. En segundo lugar está YouTube, con un usuario medio que pasa algo más de 28 horas al mes en su aplicación para Android.

En cuanto a la plataforma social "favorita" del mundo, Instagram ha arrebatado la corona a la ganadora del año pasado, WhatsApp. El informe muestra que el 16,5% de los internautas de entre 16 y 64 años considera Instagram su plataforma más querida, desplazando a WhatsApp al segundo puesto con un 16,1%.

Otros aspectos destacados del informe son:

El usuario típico de Internet pasa ahora 6 horas y 40 minutos en línea al día, lo que supone un aumento de 3 minutos al día, o del 1%, con respecto al año anterior.

Facebook, aumentó su alcance publicitario global en más de 200 millones de usuarios en los últimos 12 meses, con un crecimiento interanual del 10,5%.

LinkedIn, Snapchat, WeChat y Pinterest registraron un fuerte crecimiento interanual de usuarios.

El gasto en publicidad digital interanual creció un 10%, con casi 720.000 millones de dólares gastados en anuncios digitales en 2023. El gasto en publicidad en redes sociales aumentó un 9,3%, hasta los 207.000 millones de dólares, y la inversión en actividades de influencers aumentó un 17%.

El usuario típico de Internet pasa ahora 17 minutos menos al día viendo contenidos televisivos que el año pasado por estas fechas, lo que supone un descenso interanual del 8,2%.

En un análisis exhaustivo de los hashtags de TikTok, Digital 2024 informa de que los TikToks etiquetados con #fyp (“para ti”) han acumulado +55 mil millones, lo que lo convierte en el hashtag más visto de la plataforma.

Por último, en la batalla definitiva por Internet -Perros contra Gatos-, los caninos reinan con autoridad, ya que los contenidos etiquetados con perros superan a los felinos tanto en Instagram (376 millones de publicaciones frente a 290 millones) como en TikTok (575.000 millones de visualizaciones frente a 502.000 millones).

Nathan McDonald, cofundador y CEO Global de We Are Social, comentó: “Las redes sociales siguen siendo vitales en la forma en que nos conectamos entre personas, desde la creación de comunidades, las compras y casi cualquier cosa. La popularidad continuada de TikTok ha cambiado la forma en que la gente se comporta online: el enfoque de la difusión no funciona para las marcas en redes sociales, y la importancia de pensar social-first nunca ha sido más importante. También es muy alentador ver el crecimiento de múltiples plataformas sociales, cada una ofreciendo algo diferente, desde Pinterest para el social commerce o Facebook para conectar con comunidades. Para los profesionales del marketing, comprender los matices de las plataformas -y cómo utilizar las redes sociales para conectar de forma culturalmente relevante- será más crucial que nunca.”

Alexandra Saab Bjertnæs, Director de Estrategia de Meltwater: "A medida que las redes sociales entran en su próximo capítulo con más de cinco mil millones de usuarios, entender los patrones de uso, el compromiso y las tendencias emergentes es crucial para ayudar a las marcas a encontrar su voz única en medio de toda la conversación online. El auge de TikTok, junto con el estatus de "favorito" de Instagram y el crecimiento de plataformas de redes profesionales como LinkedIn, dibuja un panorama de evolución de las preferencias. Con tantas opciones de plataformas, las marcas necesitan entender realmente a dónde va su público objetivo en busca de información, y dar forma a narrativas convincentes que les enganchen con una precisión y autenticidad sin precedentes.”