PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

La lista de marcas que se están uniendo al boicot publicitario contra Facebook no ha parado de subir en los últimos días. La acción, Stop Hate for Profit, fue lanzada por varias organizaciones de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos e invitaba a las empresas a pausar su publicidad en Facebook (y sus propiedades) mientras la compañía no tomase medidas claras contra los discursos de odio.

Facebook señaló hace un par de días que había puesto en marcha algunas medidas (aunque eran más medidas que ya estaba implementando y no tanto medidas nuevas), pero eso no ha frenado la sangría. Grandes compañías, desde Ford a Unilever pasando por Coca-Cola, han pausado los anuncios en la plataforma, en lo que podría ser el verano más complicado de los que Facebook va a tener que afrontar.

Las estimaciones de qué impacto podría tener la medida son además bastante impactantes, ya que no solo muchas compañías se podrían sumar a la acción sino que además cada vez el movimiento tiene un ámbito más global. Esto es, aunque la acción nació en Estados Unidos, los efectos podría llegar mucho más allá de ese mercado y convertirse en un quebradero de cabeza global para Facebook. Muchas de las marcas que ya han anunciado medidas son, de hecho, gigantes globales.

Un estudio de la World Federation of Advertisers, que recoge The Guardian, señala que un tercio de los principales anunciantes se unirá - o es probable que lo haga - al apagón publicitario en Facebook.

A ellos hay que sumar el 40% que lo está considerando. Uniendo uno y otro porcentaje se llega a cifras muy elevadas y muy preocupantes para Facebook.

Momento de cambio

Y, como explica uno de los responsables de la organización responsable del estudio, el momento se ve como un "punto de cambio". Esto es, no se trata solo de que los anunciantes estén siguiendo la tendencia general, sino que lo están viviendo como un momento de esos de antes y después. Las relaciones de Facebook con sus anunciantes no han sido siempre las mejores, con momentos de tensión a lo largo de los últimos años por diferentes motivos. Este podría ser el punto final de lo que los anunciantes están dispuestos a soportar.

Además, como añaden desde el periódico británico, el apagón ya se está empezando a notar fuera de Estados Unidos. Britvic, el propietario de varias marcas de bebidas británico, ya ha anunciado un parón publicitario, pero también lo han hecho la empresa de energía francesa EDF o las filiales europeas de Honda y Ford.

Eso sí, la gran pregunta es si, más allá de lo que supone esto como crisis de reputación, Facebook va a notar un golpe a la altura en sus cuentas de resultados o si, como ya ocurrió en el pasado, las inversiones publicitarias de las pymes le salvarán los muebles. Fue lo que ocurrió, al fin y al cabo, en las crisis previas, cuando los anunciantes no querían tener mucho que ver con la red social.

Sin embargo, si la lista de grandes marcas que pausan su publicidad o la eliminan no para de crecer, la situación se podría complicar porque las pymes podrían empezar a seguirlas. Esto es, podrían usarlas como referente y considerar que para ellas tampoco es recomendable anunciarse en Facebook.

A eso hay que sumar lo que ocurrirá con Instagram. ¿Apagarán también los anunciantes sus campañas en la red social de fotos? En crisis anteriores, las empresas mantenían al margen a Instagram. En esta, no pocas la han incluido también en sus decisiones y en sus pausas publicitarias.