La escuela digital IEBS, junto a Akademus, organizan la Talent Week, un evento online único que reunirá a especialistas en business, IT, marketing y gestión de proyectos. Talento y conocimiento concentrados en 3 días de charlas en las que los expertos compartirán las últimas novedades y experiencias de su sector.

Las tecnologías digitales avanzan a una velocidad exponencial y los conocimientos y las capacidades de las personas que lideran proyectos en sus organizaciones han de actualizarse constantemente. Por ese motivo, IEBS y Akademus con sus series educativas Talent MBA, Business IT, Talent Marketing Digital y Talent Scrum Master, organizan este evento donde confluyen expertos de los departamentos más relevantes dentro de las empresas.

Los participantes podrán acceder a píldoras de conocimiento de 20 minutos de duración, participar en sesiones independientes según sus necesidades, y aprender las directrices necesarias para sacar el máximo rendimiento a los conocimientos y el aprendizaje.

La Talent Week contará con ponentes del nivel de Alfonso Pérez, Corporate Sales & Marketing Director de Only You Hotels, Fernando Beneitez, Cofundador & Digital Business Manager de Mundo Animal, Amanda Palazón, CEO de Instituto Gestión del Cambio en Positivo, Marlon Molina, Certification Officer ComputerWorld University, Cesar Aguilar, Coach y Mentor de Startups, Chiara Mainolfi, Business Development Manager en APMG International, Daniel Sánchez, Transformation and Innovation Leader en Banco Santander y Pascual Parada, Director de Innovación de IEBS.

Durante el evento los participantes podrán conocer las tendencias, metodologías y herramientas más actuales del management. Una vez más, IEBS apuesta por el non-stop learning ofreciendo formación constante y reinventando el sector de la educación de la mano de grandes profesionales.

La Talent Week es un evento totalmente gratuito que se celebrará del 28 al 30 de julio vía streaming en la página web oficial. Todas las actividades se llevarán a cabo de las 19:30h a las 21h.

Para más información sobre el evento: https://www.talentweek.es