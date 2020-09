 Interbrand Madrid gana tres premios en los Transform Awards MEA 2020

La consultora de marca Interbrand Madrid fue galardonada el martes con tres premios en la última edición de los Transform Awards Middle East and Africa por su proyecto de rebranding para stc, la marca digital líder en la región de Oriente Medio.

Concretamente, Interbrand Madrid fue premiada con una Plata en la categoría "Best brand development project to reflect changed mission, values or positioning". Asimismo, se le otorgó, junto a la agencia digital FROG, otra Plata en la categoría "Best rebrand of a digital property". Finalmente, se le concedió un Bronce en la categoría "Best use of audio brand" junto a la agencia de audio branding CORD Worldwide.

El rebranding de stc, presentado en diciembre de 2019, responde a una nueva estrategia de negocio y de marca que trasciende las capacidades de la compañía como tradicional operadora de telecomunicaciones y que busca reforzar a stc como un innovador digital y líder regional, con una marca y experiencia únicas que lideren el camino hacia el futuro, atrayendo a las nuevas generaciones.

"La identidad visual fue diseñada para centrarse en elementos más sencillos, potentes e icónicos que lograran comunicar esa estrategia de futuro y una historia única y sólida. Esto se consiguió, principalmente, a través del key visual que bautizamos como "slider" y que permite cumplir con la idea de marca: Making everything move towards the future", señaló Nancy Villanueva, CEO de Interbrand para Iberia y Oriente Medio.

Sobre Interbrand

Interbrand es la consultora estratégica de marca líder desde hace más de 40 años, durante los cuales ha desarrollado proyectos icónicos y muchas de las herramientas de branding que hoy en día se consideran estándar.