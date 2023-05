La publicidad sigue sin convencer como alternativa a los planes de pago sin anuncios en Netflix 

El plan con publicidad de Netflix ha sufrido un duro golpe al revelarse que solo el 2% de sus usuarios han optado por contratarlo. A pesar de tener una base de clientes que supera los 200 millones en todo el mundo, tan solo 5 millones han mostrado interés en esta opción, según informa un artículo publicado por Hollywood Reporter.

La introducción de la tarifa con anuncios de Netflix no llegó en el mejor momento, ya que se sumó a la prohibición de compartir cuentas, lo que generó un incendio en las redes sociales y provocó la pérdida de más de 2.5 millones de clientes solo en España. Además, el plan en sí mismo resultó ser demasiado limitado, ya que no solo implicaba una reducción en el catálogo disponible, sino que también se limitaba la calidad de reproducción a 720p. Ante las críticas, la plataforma recapacitó y anunció que el plan con publicidad de Netflix ofrecería una resolución de 1080p, pero incluso así, no logró atraer a un número significativo de usuarios.

El presidente de publicidad mundial de Netflix, Jeremi Gorman, afirmó durante una presentación virtual que el nuevo nivel de publicidad del servicio cuenta con casi cinco millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, con una edad promedio de 34 años. A pesar de que la compañía intenta presentarlo como un éxito al mencionar que ha duplicado la membresía con publicidad, queda claro que no está funcionando según lo esperado. El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, señaló que solo una cuarta parte de las suscripciones en países con este plan optan por la tarifa con publicidad.

Peters hizo hincapié en la importancia de los consumidores y en cómo esto distingue a Netflix como el servicio de transmisión más popular en la actualidad, a pesar de la creciente competencia en el mercado. La plataforma ha hablado de ventas publicitarias globales y ha ofrecido nuevas oportunidades de patrocinio, como la posibilidad de patrocinar la presentación de series en su lanzamiento y alinear anuncios con días festivos o eventos especiales. Además, Netflix ha anunciado que las series más populares garantizarán un espacio publicitario para los anunciantes, y estos podrán medir el alcance de sus campañas utilizando Nielsen Digital Ad Ratings. Además, se ha llegado a un acuerdo con la firma de datos EDO para medir el compromiso del público.

A pesar de estos esfuerzos, queda por ver si Netflix logrará mejorar su oferta en el plan con publicidad, ya que el hecho de que solo uno de cada cuatro usuarios lo haya probado revela que hay aspectos que deben ser mejorados. La plataforma continúa siendo popular en el mercado de transmisión de contenidos, pero la recepción del plan con anuncios ha sido decepcionante hasta ahora. Con la competencia en constante aumento, Netflix tendrá que seguir buscando nuevas estrategias para mantenerse en la cima y atraer a un público más amplio.