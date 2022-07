¿El inicio de las pausas de publicidad eternas en televisión? La nueva Ley Audiovisual cambia los límites de los anuncios

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el cierre de la semana pasada del texto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual ha hecho que esta haya entrado ya en vigor. Desde ya, el mercado se rige por lo que esta normativa señala, una normativa que cambia el marco de lo que las televisiones pueden hacer y que crea un nuevo contexto para los anunciantes.

Desde el punto de vista de la publicidad, el cambio más importante es el que afecta a las pausas publicitarias. Hasta ahora, las cadenas de televisión que sí tienen publicidad (no TVE, que no tiene espacios publicitarios) no podían emitir toda la publicidad que querían. Estaban limitadas a un máximo de 12 minutos de anuncios por cada hora de emisión, de las que se eliminaban emplazamientos, promociones y patrocinios.

Sin embargo, la nueva ley no habla de horas, sino de cantidades máximas en franjas de horas. Entre las 6 y las 18 horas, solo se podrán emitir un máximo de ciento cuarenta y cuatro minutos de anuncios. Aunque pueda parecer que viene a ser lo mismo, no lo es, porque no está limitado a cuánto tiempo en cada hora va. Es decir, se podrían concentrar más anuncios en más horas. Entre las 18 y las 00 horas, solo se podrán emitir un máximo de 72 minutos de anuncios.

De la lista de cosas que quedan fuera de esas cuentas, como recogeEl Español, hay más formatos de los que había en la lista original. Ahora, no contarán autopromociones, patrocinios, emplazamientos, espacios de promoción a la cultura europea, anuncios de servicio público, espacios de televenta, sobreimpresiones y publicidad híbrida, interactiva o mediante televisión conectada.

De ese modo, nada impide que, si una cadena quiere concentrar todos los anuncios en horas concretas, pueda hacerlo. Es decir, legalmente podría dejar horas vacías de anuncios y subir en otras a cifras mucho más elevadas.

Los anunciantes, nada contentos

Los anunciantes ya han alertado antes de que la norma entrase en vigor de que la medida resulta contraproducente. La Asociación Española de Anunciantes ha advertido de que “aumentará la saturación publicitaria”.

Como recordaba a El País su directora general, Lidia Sanz, el proyecto deja incluso horas sin control de anuncios máximos. Es lo que ocurre con la primera franja de la madrugada. "Entre las doce y la una de la madrugada es para nosotros prime time puro y duro", le señalaba al diario Sanz. "Nosotros pedíamos que se extendiera ese bloque hasta la 01.00 para así evitar que quedara totalmente liberalizado", añadía. Las televisiones, por el contrario, creían que la norma anterior era demasiado rígida.

No son los únicos cambios que trae la ley. También ha flexibilizado las obligaciones en términos de programación de las cadenas, que ya no tendrán que anunciar con antelación qué van a emitir y podrán alterar su parrilla.