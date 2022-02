Los Simpson, décadas de triunfar en merchandising y colaboraciones de marca

Cuando Los Simpson se emitían en España en la televisión pública en los años 90, mi clase de Primaria se dividió en tres grupos. Estaban quienes no tenían ningún interés por la serie, quienes querían verla pero no podían porque sus padres no les dejaban y quienes la veían con auténtica pasión y se pasaban los siguientes recreos hablando de ella.

Poco importaba en qué grupo de estudiantes estuvieses, porque todos sabían quiénes eran Los Simpson y cuáles eran sus personajes. Y, además, sus protagonistas empezaron a estar en todas partes. Especialmente Bart, vendía todo tipo de productos y era el reclamo de muchísimas cosas.

El paso de las décadas ha convertido a Los Simpson en una serie ultralongeva, una con una comunidad fiel de seguidores y, sobre todo, en una fácilmente reconocible y con la que los consumidores rápidamente conectan.

Por ello, desde que en los 90 vendía productos, Los Simpson no ha dejado de ser un reclamo para las marcas. Se ha vinculado a todo tipo de productos y, dado que ese paso del tiempo ha ido también cambiando cómo se relacionan los espectadores con ella y quiénes son esos espectadores (esos niños de los 90 son ahora ya adultos, por ejemplo), ha ido ampliando el tipo de productos que se vinculan a la serie.

Las colaboraciones son de todo tipo y en toda clase de productos. Una de las últimas, por poner una muestra reciente, es con Levi's. La compañía ha lanzado "una colección especial inspirada en el streetwear más actual con referencias y guiños a los personajes de la serie", como explica en una nota de prensa.

La colección usa personajes, colores y estampados que conectan con los elementos de la serie, pero también se inspira en escenarios y tramas (por ejemplo, tienen unos "inspirados en el uniforme del colegio" al que acuden los protagonistas).

Pero esta colección no es más que una muestra en un océano de merchandisign y colaboraciones de marca. De Los Simpson hay tazas, funkos, juegos, camisetas o elementos para el hogar. De hecho, el siguiente video, nos cuenta la historia de una hombre que gastó más de 60.000 euros en merchandising de esta serie y sus personajes.

También muchas colaboraciones con marcas de alta gama o con marcas caras. Porque, aunque se puede encontrar una colección en C&A con precios de las camisetas por debajo de los 10 euros, Los Simpson también han lanzado productos con Adidas o con Balenciaga. La colaboración con Balenciaga es, incluso, un ejemplo de marketing de contenidos de primer orden: la marca de lujo arrasó cuando convirtió su presentación de colección en un desfile protagonizado por los personajes de la serie.

Cuánto vale Los Simpson

¿Cuánto dinero mueven Los Simpson y cuál es el valor de su marca? Lo cierto es que no hay estimaciones recientes sobre el alcance que tiene como activo, pero las existentes - y más teniendo en cuenta que son cuentas con una década de vida - ayudan a visualizar el elevado valor de la marca y su potencial.

En 2010, un estudio apuntaba que Los Simpsons eran la marca más valiosa de todos los tiempos nacida de la televisión y que sus ventas globales de DVDs y merchandising estaban en los 8.000 millones de dólares.

La serie superaba a otras muy icónicas y con muchos productos derivados, como Barrio Sésamo. Desde entonces, la marca no solo ha ido apareciendo en muchos más productos, sino que además ha cerrado acuerdos para posicionarse en entornos de altos precios y de alta gama. Con ello, amplía su potencial impacto económico.

Igualmente, no hay que olvidar que el paso de los años y el crecimiento de sus espectadores de hace décadas, que asocian la serie a su infancia, abren otros mercados posibles. Los Simpson pueden jugar ahora mismo también en la liga de lo nostálgico, lo que abre un potencial nuevo escenario para su merchandising y las colaboraciones de marca.