El efecto Shein. Por qué Primark podría entrar en el comercio electrónico 

Varias han sido las compañías que se han mantenido como una especie de resistencia al empuje del comercio electrónico, a pesar de su peso en el mercado y a pesar del clamor de los consumidores por su entrada en las ventas online. Su suerte ha sido también diferente. Ikea fue, durante mucho tiempo, una de las grandes compañías que no tenía tienda online, algo que acabó corrigiendo abriendo un ecommerce y dándole bastante peso. Primark, el gigante de la moda low cost que ha cambiado tantas cosas, es otra.

Primark no va a abrir una tienda online: sus directivos no han anunciado exactamente los planes de apertura, pero sí podría hacerlo en el futuro. Básicamente, eso es lo que dejan ver las declaraciones que el director financiero de la compañía propietaria Associated British Foods, John Bason, ha dicho a Reuters.

Primark planea un rediseño de su web corporativa, que se lanzará a finales de este mes en Reino Unido y en otoño en el resto de mercado en el que está presente (entre ellos España).

En ese contexto, la compañía podría añadir un servicio de click-and-collect. Bason señala que están haciendo un "movimiento hacia delante digital" en Reino Unido y el resto de Europa, refiriéndose a cómo la web mostrará más información sobre productos y disponibilidad en tienda y les permitirá acceder a más datos sobre los consumidores.

"¿Nos da esto capacidad para ir más allá? Bien, echemos un vistazo a eso", apunta el directivo a Reuters. "Si hay una oportunidad ecommerce para nosotros, será probablemente más en el área del click-and-collect", suma. Esto es, Primark no va a abrir una tienda online en el otoño, pero sí acepta que podría haber una oportunidad ahí - hasta ahora siempre se habían negado a pensar en comercio electrónico porque rompía por completo con su línea de beneficios - aunque conectada con la presencia de sus tiendas físicas.

El hecho de que el tema se haya convertido en noticia en la prensa española todo el fin de semana, dando por hecho la apertura inmediata, demuestra que el mercado tiene bastante interés en el potencial movimiento.

El efecto Shein

Que Primark haya cambiado su percepción sobre el ecommerce, aunque solo sea a los planes futuros que podrían ser (o no), y que esté dando más peso a su estrategia online (porque el rediseño de su web sí es un hecho y el uso que se hará de ella para acceder a datos también), dice mucho de cómo ha cambiado su visión de internet. Posiblemente, sea también un efecto de convertirse en un daño colateral claro del efecto Shein.

Shein es la gran historia de éxito del ecommerce en los últimos años. El gigante de la moda ha llegado mucho más lejos que ninguna de las otras firmas de moda chinas que han ido apareciendo a lo largo de los últimos años.

Sus precios son ultrabajos y, entre los muchísimos productos que se pueden encontrar en la plataforma, están las últimas tendencias de moda. En muchos países es la app de moda más descargada y, hace unos meses, era ya la marca que lograba generar más conversaciones en redes sociales.

Su estrategia de cupones reclamo para reducir o eliminar los gastos de envío hace que sea más fácil picar en las compras, pero también lo hacen sus bajos precios. Estos precios son el gran reclamo de la plataforma, justo el mismo que Primark usa en sus tiendas físicas. El gran enemigo de Primark y quien está luchando por su mercado es, por tanto, una tienda online que vende igual de barato - o más - y te lo lleva a casa.