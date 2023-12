Los españoles destinan en promedio 3.248 minutos semanales al uso de aplicaciones móviles

En el panorama tecnológico de España en 2023, se destaca que el 98,5% de la población utiliza smartphones, evidenciando un acceso generalizado a dispositivos móviles capaces de albergar y operar aplicaciones. Este alto índice de penetración señala una marcada predisposición hacia la adopción de tecnologías móviles en la sociedad española.

En términos de dedicación temporal, los ciudadanos españoles destinan en promedio 3,248 minutos semanales al uso de aplicaciones móviles, lo que se traduce en más de 52 horas al mes. Este compromiso activo refleja el papel significativo que desempeñan las aplicaciones en la vida cotidiana de los usuarios, abarcando una amplia variedad de actividades y funciones.

En este sentido, las aplicaciones móviles se han convertido en actores clave que moldean nuestra forma de comunicarnos, informarnos, trabajar y entretenernos. Smartme Analytics, ha elaborado un detallado ranking sobre las aplicaciones más utilizadas por los españoles en 2023, basándose en la interacción de más de 13,000 usuarios representativos de la población digital.

En el podio de este análisis, las herramientas de mensajería y redes sociales destacan como las más utilizadas. Whatsapp se consolida como la aplicación líder con un impresionante 96,3% de penetración móvil, a pesar de las preocupaciones de privacidad asociadas con Meta. Telegram se encuentra en segundo lugar con un 50,8%, distante de la dominancia de Whatsapp. En cuanto a redes sociales, YouTube (91,8%) y Facebook (91,3%) ocupan el segundo y tercer puesto, resistiendo la competencia de Instagram (75,7%) y TikTok (54,3%). En cuarto lugar, Gmail (85,3%) se destaca como la aplicación de correo electrónico más utilizada.

En el ámbito de las compras online, Amazon lidera con un índice de penetración del 52,4%, seguido de cerca por Aliexpress con un 50,4%. Wallapop (37,9%) y Shein (35,4%) también se hacen notar. Además, las aplicaciones de supermercados como Mi Carrefour y Lidl Plus ingresan al ranking con un 26% y 24,7% de penetración móvil, respectivamente, gracias a estrategias de descuentos y promociones exclusivas.

En cuanto al entretenimiento, Spotify se corona como la aplicación de música en streaming más utilizada con un 33,7% de penetración. Netflix (23,5%) y Prime Video (16,5%) siguen de cerca, evidenciando el aumento en la demanda de series y películas a la carta.

En el ámbito financiero, las aplicaciones de banca móvil ganan terreno. CaixaBank y BBVA son las preferidas, con un 24,7% y un 24,3% de penetración, respectivamente.

Diferentes estudios relacionados como el "The State of Mobile in Spain 2023" ponen de manifiesto que el gasto total en aplicaciones móviles en España sigue aumentando sus cifras y proyectando un crecimiento continuo para los próximos años, consolidando así el papel central de las aplicaciones móviles en la economía digital del país.

En un análisis más detallado por sectores, se revela que en el sector de compras online, el 70% de los españoles utiliza aplicaciones móviles como canal preferente para realizar transacciones comerciales. Este fenómeno destaca la importancia de las plataformas móviles en la experiencia de compra de los consumidores, consolidando a las aplicaciones como herramientas esenciales en el comercio electrónico.

En el ámbito del entretenimiento, el 65% de la población española recurre a aplicaciones móviles para actividades como ver vídeos, escuchar música o disfrutar de juegos. Esta tendencia refleja un cambio significativo en los hábitos de consumo de entretenimiento, con las aplicaciones desempeñando un papel central en la oferta y acceso a contenidos multimedia.

En el sector financiero, el 55% de los españoles utiliza aplicaciones móviles para gestionar sus cuentas bancarias, subrayando la creciente confianza en las soluciones digitales en el ámbito financiero. Este dato también alinea con la evolución registrada en el uso de servicios bancarios a través de plataformas móviles.