Crear un ecommerce no es tarea sencilla ni rápida. El desarrollo de tu propia tienda online, es un proceso que involucra dedicación y aprendizaje de cosas que, quizás, no sabías ni qué eran. Existen una serie de "elementos básicos" que debemos seleccionar antes de comenzar con el desarrollo del ecommerce: un servicio de hosting web, una plataforma que nos permita crear una página web con carrito, el dominio, entre muchos otros.

El dominio web es particularmente difícil de elegir dado que tiene que estar acorde a nuestra identidad de marca. Esto es porque el dominio es la dirección virtual de nuestra tienda. Elegirlo, requiere de la utilización de una herramienta de búsqueda de dominios, donde podamos verificar que el que queremos está disponible. Lo bueno es que existen muchos proveedores de dominios que poseen buena reputación, por lo que las opciones son varias.

Si ya posees una tienda online y pasaste por todas estas decisiones complicadas, dedicando mucho tiempo a generarla, seguro que deseas que tenga éxito. Esto es posible con el Marketing Online.

Cuando hablamos de Marketing Online o Digital, nos referimos a todas las estrategias y acciones de publicidad que se llevan a cabo a través de medios de internet. A estos medios se les llama canales de marketing online.

Existen muchos canales, esto por momentos se vuelve abrumador para aquellos que quieren realizar publicidad y recién están comenzando. La realidad es que, por más de que existan varios canales para la realización de marketing online, no todos son beneficiosos para la gran cantidad de rubros y formatos de conversión que se pueden encontrar.

Si estás pensando en empezar a hacer publicidad y no sabes por dónde debes empezar, no te preocupes. Hoy vamos a contarte cuáles son los canales del marketing online más efectivos para ecommerce.

#1 SEM

Una de las formas más rápidas de hacer crecer tu ecommerce es el SEM. Llamamos SEM al Search Engine Marketing, en español sería algo como marketing en motores de búsqueda. En este caso, vas a necesitar invertir dado que son campañas de pago.

La función que cumplen estas campañas es que tus anuncios aparezcan en los buscadores entre los primeros resultados. Antes, en Google Ads, se podía visualizar la posición en la que aparecía tu anuncio. Sin embargo, en la actualidad, Google determinó que no era importante si aparecías primero, segundo o tercero, dado que esto no influía directamente en el CTR (Click Through Rate, proporción de clics en relación a las impresiones).

La modalidad de pago de las campañas SEM es CPC, siglas que representan el concepto de "costo por clic". Es decir, se establece un pago por cada clic que se realiza. Dependiendo de la configuración de la campaña, el CPC puede ser manual o automático.

A través de la configuración de palabras claves de búsqueda, creas campañas que muestran anuncios específicamente a aquellas personas que realizan ciertas búsquedas relacionadas directamente con tus palabras claves. Lo positivo es que tienes total control de la segmentación de audiencias y de inversión.

Hablando especialmente de la publicidad en Google Ads, podemos decir que la posibilidad de segmentación es tan específica como se decida. Es decir, mezclando palabras claves y segmentación de audiencias, se puede lograr realizar campañas categorizadas. Por ejemplo, si vendes tienes una tienda de calzados, puedes hacer una campaña específica para zapatos de mujer. En esta campaña, todas las palabras claves van a estar relacionadas con los zapatos de mujer. Y, a la vez, puedes segmentar para que estos anuncios sean visibles para el género femenino.

A la vez, al tener una tienda online, puedes realizar las configuraciones adecuadas para hacer un seguimiento de conversiones por palabra clave. Esto quiere decir que puedes medir específicamente cuáles son las palabras claves que más ventas tienen y cuánto te sale conversión. Al tener esta información, puedes optimizar tus campañas y palabras claves, según la conversión y el costo por conversión de cada una de ellas.

Si realizas las configuraciones necesarias, también podrás llevar a cabo campañas de remarketing. Esto implica que tus anuncios se mostrarán a personas que ya ingresaron a tu sitio y mostraron algún interés. Al crear campañas de remarketing aumentas la posibilidad de compra de aquellas personas que ven el anuncio.

Como puedes ver, el canal SEM incluye múltiples posibilidades para hacer crecer tu ecommerce. Es uno de los canales más efectivos, dado que los anuncios siempre se muestran a personas que están buscando algo relacionado con tu sitio.

#2 SMM

Este es uno de los canales más utilizados, aunque quizás no lo conozcas con ese nombre. SMM es Social Media Marketing. Se trata de todas las estrategias que se realizan a través de distintos medios sociales que tienen por objetivo aumentar el tráfico del ecommerce. A pesar de que, al hablar de Social Media, pensemos que se trata sólo de redes sociales, además involucra otros medios como youtube y blogs.

Este canal implica una forma de comunicación nueva, donde la relación que se genera con nuestros clientes o seguidores es más cercana. El usuario cumple un papel distinto al que desarrolla en otras plataformas, se vuelve partícipe de la generación de contenido que se publica.

En este caso, el principal propósito, es generar un vínculo con clientes y seguidores para que, a futuro, se establezca una relación comercial. Es decir, lograr la conversión. Al mediar de una forma tan diferente, puedes conseguir mucho tráfico que tenga una mayor posibilidad de conversión. Y, a la vez, trabajar la fidelización del cliente.

Es muy común que, en las estrategias que se aplican en este canal, haya un desvío en cuanto al objetivo final. Es por esto que es necesario que, antes de llevar a cabo cualquier acción, determines un plan donde se determinen los objetivos que quieres alcanzar.

A partir de estos objetivos, debes determinar un público o audiencia que será a la que te dirijas. No es lo mismo hablarle a adolescentes, que a adultos. Es por esto que definir tu buyer persona debe ser primordial.

Así como es importante la planificación anterior a la realización de acciones, la medición de los resultados debería formar parte fundamental de toda tu estrategia. Es real que, muchas veces, al ver buenos resultados (un aumento en las ventas, en el tráfico o en la suscripción a newsletter, por ejemplo) se deja de lado el análisis profundo que determinará el retorno de la inversión (ROI). Podemos medir esto a través de KPIs (Key Performance Indicators o, en español, Indicadores Claves de Desempeño).

#3 Email Marketing

Si tienes una tienda online, es necesario que tengas un pop-up donde los navegantes puedan suscribirse a un newsletter. Esto te ayudará a crear una base de suscriptores a los que podrás enviarles información cada cierto periodo de tiempo. Además, puedes usar esta base para crear listas de clientes en las distintas plataformas de publicidad (como Facebook Ads y Google Ads).

Con el email marketing puedes dirigirte específicamente a cada una de esas personas que dejó sus datos en tu ecommerce para ofrecerles algo (pueden ser descuentos, ofertas, información de interés, etc.). Lo importante es que puedes comunicarte particularmente con cada uno de ellos a través de una campaña de email.

Si posees datos de compra, puedes lanzar campañas personalizadas según el producto que hayan adquirido. Por ejemplo, si tienes una tienda online de artículos de librería y alguien adquiere un set de colores acuarelables, puedes enviarle una oferta, mediante un correo electrónico, de hojas especiales para este tipo de arte.

Esto puede sonar muy complicado, pero no es tan así. Existen herramientas gratuitas (como Mailchimp) que brindan la posibilidad de automatizar los correos. Esto quiere decir, a modo de ejemplo, que puedes enviar un email automático a aquellas personas que se registran en un newsletter. También puedes enviar automáticamente un correo a los navegantes que realizan una compra. Las posibilidades son varias, sólo hace falta investigar. Lo bueno es que las herramientas están disponibles en el mundo online.

El email marketing también es uno de los canales que ayuda mucho a la fidelización del cliente. Recuerda que es menos costoso mantener un cliente que conseguir uno nuevo.

#4 Afiliados

Actualmente, los programas de afiliados son una de las mejores opciones para aquellas empresas que quieren divulgar un producto o, por qué no, un servicio. El marketing de afiliados se trata de realizar un acuerdo o contrato con una persona que posea varios seguidores en una red social (puede ser Instagram, Facebook, Youtube, entre otras) para que promocione algún producto determinado.

En cuanto al modo de pago, se establece según el acuerdo que se realice entre las partes participantes. Pero existen varias formas. Muchas veces, la promoción del producto es a cambio de otros productos o vouchers de compra. En otras ocasiones puede ser por una cantidad determinada de dinero. La gran mayoría de las veces lo que se hace es darle un código de descuento para que la persona comparta en sus redes. Dependiendo de las compras efectuadas con ese código, se establece un sistema de comisiones. Esta es la mejor forma que existe para medir la rentabilidad de la acción.

Es importante que, a la hora de elegir un afiliado para promocionar tu ecommerce, selecciones una persona que esté relacionada con el rubro en el que te encuentras. Si vendes cacerolas, puedes elegir a un chef. Pero si vendes artículos deportivos, no tiene sentido que elijas a un youtuber que realice reseñas de libros. Esto no tiene que ver con que la persona no sepa venderlo. Simplemente se basa en el interés que ese nicho tendría en tus productos.

Recuerda que, en este tipo de acciones (y en todas, realmente), es importante que midas el retorno de la inversión. Esto determinará si es útil llevar a cabo marketing de afiliados o no.

Bueno, estos son los canales de marketing online más efectivos para ecommerce. Sin embargo, vamos a mencionar una modalidad más que, a pesar de estar al final, es un bonus extra para que tu tienda online sea un éxito, se trata del posicionamiento SEO

#5 Posicionamiento SEO

Quizás muchas veces has escuchado esta sigla y no has entendido del todo de qué se trata. Bueno, el SEO es la optimización de los motores de búsqueda (Search Engine Optimization) para aumentar la popularidad de una página, en este caso, una tienda online. Tiene por objetivo que, cuando se realice una búsqueda en los distintos motores (como Google o Bing), entre los primeros resultados se encuentre el sitio web de forma orgánica. Es decir, sin tener que pagar por ello.

Como podrás ver, es "lo contrario" al SEM. En el SEM tenemos que invertir dinero dado que la modalidad de impresión es pago por clic. En el caso del SEO, se trabaja de forma orgánica (no es pago por clic) y progresiva. Esto quiere decir que, cuando lleves a cabo la optimización de tu sitio para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda, no verás resultados inmediatos.

El SEO es un trabajo que se realiza desde la creación de la tienda online hasta un tiempo indeterminado (es decir, para siempre). A medida que pasa el tiempo y vayas realizando las optimizaciones correctas, notarás que el posicionamiento de tu sitio mejora.

El SEO puede ser on-page u off-page. Cuando hablamos de on-page nos referimos a todas las medidas que se toman dentro del sitio para mejorar el SEO (por ejemplo, mejorar la velocidad de carga, la calidad de las imágenes, la relevancia del contenido, el uso de palabras claves, etc.). El SEO off-page es aquel que se realiza de forma externa al sitio (acciones como link building, redes sociales, registrar el sitio en distintas plataformas, entre otras).

A lo mejor, tantas siglas han resultado un poco confusas. Pero, antes de entrar en pánico, recuerda que no es tan difícil como parece. Todo lo contrario. Sólo necesitas dedicar tiempo y un poco de investigación. Si estudias tu estrategia y la llevas a cabo a través de estos canales de forma correcta, podrás ver como crece tu audiencia.