Las herramientas ampliadas de seguridad de marca de Meta permitirán a anunciantes y marcas desactivar los comentarios en sus anuncios

Meta ha anunciado recientemente una serie de herramientas ampliadas de seguridad de marca y ubicación para sus anuncios, destinadas a ofrecer a las empresas un mayor control sobre cómo se presentan sus promociones en las plataformas de Facebook e Instagram. Una de las características más destacadas de estas nuevas herramientas es la opción de desactivar los comentarios en los anuncios antes de su publicación, lo que permite a las marcas gestionar con mayor precisión la interacción que reciben en sus campañas publicitarias.

La prueba de esta funcionalidad permitirá a las empresas decidir si desean permitir o no los comentarios en sus anuncios durante el proceso de configuración. Sin embargo, es importante destacar que, en esta fase, las marcas no podrán restringir los comentarios solo a sus seguidores o a un grupo específico de usuarios. En palabras de Meta, la empresa reconoce que “esta funcionalidad puede ser importante para las marcas cuando realizan campañas sensibles o durante períodos de mayor sensibilidad”, lo que sugiere que la opción de desactivar los comentarios podría ser valiosa en situaciones en las que la marca esté bajo un escrutinio público intenso o cuando se presente un mensaje delicado. Sin embargo, la decisión de desactivar los comentarios podría interpretarse como una medida excesivamente protectora. Aunque restringir los comentarios puede ofrecer una sensación de seguridad en tiempos difíciles, también podría transmitir la impresión de que la marca no está dispuesta a participar en la conversación o a enfrentar críticas. Es fundamental tener en cuenta que esta opción de desactivación de comentarios se suma a la ya existente de poder hacerlo una vez que los anuncios están publicados. Esto significa que, aunque ahora las marcas podrán hacerlo antes del lanzamiento de su campaña, todavía existe la opción de gestionar los comentarios en tiempo real después de que el anuncio esté en circulación.

Meta también ha introducido controles adicionales sobre la ubicación de los anuncios, lo que permitirá a las marcas gestionar más eficazmente dónde se exhiben sus promociones dentro de las aplicaciones. La compañía ha comenzado a implementar una función que permite a las empresas publicar anuncios en los perfiles de Facebook e Instagram, lo que representa una oportunidad significativa para llegar a un público más amplio. Sin embargo, para brindar a las empresas aún más control, se están probando nuevas funcionalidades que permitirán a las marcas bloquear la aparición de sus anuncios en determinados perfiles de Instagram, creando así lo que se denomina una “lista de bloqueo de editores”.

Esta herramienta permitirá a las marcas evitar que sus anuncios aparezcan en perfiles que consideren problemáticos o inapropiados, lo que les otorga un mayor control sobre su imagen de marca y la percepción pública de sus promociones. Según Meta, las empresas podrán cargar una lista de perfiles públicos donde no deseen que se muestren sus anuncios, lo que representa una mejora significativa en la gestión de la publicidad en estas plataformas. Además, Meta ha hecho hincapié en que las empresas también podrán beneficiarse de la opción de implementar listas de bloqueo creadas por terceros, lo que brinda una capa adicional de control y especificidad en la selección de dónde se publican sus anuncios.

Este enfoque permitirá a las empresas trabajar directamente con sus socios comerciales de Meta para determinar qué categorías de contenido desean bloquear, tomando en cuenta sus propias preferencias de idoneidad. En las primeras pruebas de esta función, las empresas han observado un aumento en su tasa de idoneidad de marca al combinar el filtro de inventario de Meta con las listas de bloqueo de contenido de terceros. Meta ha indicado que está colaborando con Integral Ad Science (IAS) como su socio inicial para probar esta función, lo que sugiere un enfoque estratégico en la mejora de la seguridad y la idoneidad de la marca en el espacio publicitario.

Meta está actualizando su Centro de seguridad e idoneidad de marca, lo que proporcionará a los anunciantes un mejor acceso a listados y herramientas que les permitirán gestionar de manera más efectiva la visualización de sus anuncios. Esta mejora en la visualización no solo facilitará la administración de los anuncios, sino que también dará a las marcas un mayor control sobre la forma en que sus promociones son presentadas en las aplicaciones de Meta. En resumen, estas actualizaciones ofrecen nuevas opciones para que las marcas ajusten sus estrategias publicitarias y se aseguren de que sus mensajes se exhiban en contextos que consideren apropiados, lo que podría resultar en una experiencia publicitaria más efectiva y alineada con sus valores.