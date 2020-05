PuroMarketing: Noticias de marketing, publicidad y marcas en Español

¿Qué tienen en común las campañas publicitarias que han logrado ser más efectivas en los últimos años y qué une a las empresas que están detrás de ellas? Responder a esta cuestión es muy importante, porque la efectividad y la conversión se han convertido en elementos cruciales y destacados en la estrategia de marketing y publicidad. Las compañías necesitan que las acciones de marketing y de publicidad les reporten resultados directos.

Un análisis de Warc ha estudiado las campañas que se han colado en sus listados de máxima efectividad recientemente para analizar qué tenían en común. Querían saber qué las hacía efectivas y qué deben tener en cuenta los marketeros cuando analizan su propia estrategia. De sus conclusiones, se pueden extraer tres puntos.

Los consumidores quieren acciones y no palabrería

Una de las cuestiones que se han posicionado como claves en la estrategia de marketing en los últimos años es la de tener causas, principios y transmitirlos en la estrategia de marketing. Sin embargo, en ese terreno, las compañías deben hilar muy fino, porque no todo vale y porque los consumidores son cada vez más conscientes de la diferencia entre lo que se hace y lo que simplemente se promete.

En resumen, los consumidores quieren, según Warc, "actos, no anuncios". Esto es, esperan que las empresas hagan realmente cosas y no simplemente que les lancen palabrería disfrazada de principios. Los consumidores no quieren que les digan que están haciendo o qué creen sino verlo.

Carrefour, el ejemplo de campaña que ponen en la plataforma, llegó a vender productos producidos con semillas ilegales para apoyar la biodiversidad. La campaña, Marché Interdit, (mercado prohibido), recuperaba hace un par de años productos de proximidad pero que no podían ser vendidos por una ley sobre uso de semillas. Tuvo un impacto tan elevado en los medios que logró impactar en la legislación europea.

No te centres solo en el anuncio

En las conclusiones de Warc sobre las campañas más efectivas de los últimos años, también hay un punto destacado, el del papel del anuncio. No solo se trata de que el anuncio no deba ser tradicional necesariamente para triunfar, como señalan en la campaña, sino que además deberían abordar el mercado y la relación con los consumidores de un modo transversal.

Las campañas que han sido más efectivas han sido aquellas que han logrado usar de forma conjunta diferentes piezas de marketing, publicidad y comunicación. Como explican desde Warc, las campañas más destacadas han empleado tácticas de construcción de fama, como por ejemplo echar mano de las relaciones públicas para dar a conocer qué hacen y cómo e incluso son un apoyo a una campaña de comunicación.

La innovación llega de Asia

Y, finalmente, para comprender qué está haciendo la industria para lograr la efectividad con sus campañas y cuáles son los ejemplos más destacados de lo que se debe hace, hay que mirar a Asia. El mercado asiático se ha convertido en la guía de la efectividad y de lo que es importante.

El 25% de las 100 campañas más efectivas pero sobre todo el 60% del top 10 fueron campañas lanzadas en algún país asiático. Asia se está convirtiendo en referente gracias a la alta adopción de la tecnología y a los cambios dinámicos en cultura y economía, lo que hace que las empresas tengan que afinar muy bien qué hacen en marketing y cómo.