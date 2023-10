Samsung Ads lanza “Sponsored Row”

Samsung Ads ha lanzado una nueva solución de ‘discovery’ para los socios proveedores de contenido que buscan dirigir más audiencia a su contenido destacado en los televisores Samsung.

Situada junto a las recomendaciones personalizadas orgánicas de los espectadores y los programas vistos recientemente, la nueva solución "Sponsored Row" destaca los contenidos premium de los anunciantes y ofrece otra vía para descubrir nuevos contenidos de televisión, que de otro modo podrían perderse durante el rápido ritmo actual de lanzamientos.

El reciente informe de Samsung Ads "Is TV Just TV?" reveló que el 65% de los espectadores se sienten frustrados después de unos pocos minutos de búsqueda para encontrar contenidos atractivos para ver y, según datos publicados en agosto de este año por Nielsen, 1 de cada 5 espectadores potenciales decide no ver la televisión en absoluto cuando no pueden encontrar nada que les apetece ver.

Con el lanzamiento constante de nuevos contenidos, Samsung está trabajando para mejorar las herramientas de discovery en sus dispositivos, con el fin de ofrecer a los usuarios mejores experiencias y ayudar a sus socios proveedores de contenidos a destacar entre la abrumadora multitud de opciones y ganar la batalla constante por la atención de los espectadores.

Los emplazamientos patrocinados llevan al usuario directamente de la pantalla de inicio del contenido seleccionado dentro del canal o la aplicación correspondiente, y se sitúan junto a recomendaciones orgánicas personalizadas. Esta solución ofrece una oportunidad única para que los socios de contenido lleguen a los usuarios justo en el momento después de encender su televisor, sin tener que navegar excesivamente o buscar, ayudándoles a salir de los ciclos previsibles y disfrutar más de lo que su Samsung Smart TV tiene que ofrecer. Además, los anunciantes tendrán acceso a información sobre cómo han interactuado los usuarios con los anuncios, y así aprovechar los datos para mejorar futuras campañas.

Alex Hole, Vicepresidente y Director General de Samsung Electronics Europe, ha declarado: "Gracias al emplazamiento premium de este formato, reforzamos nuestro compromiso de ofrecer a los espectadores experiencias fluidas e intuitivas. Con ello ayudamos a nuestros socios de contenidos a llegar a nuevas audiencias y a conservar las ya existentes. Formatos como ’Sponsored Row’ desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a los proveedores de contenido a destacar, al tiempo que ayudan a nuestros espectadores a descubrir contenidos apasionantes."

En palabras de Minai Bui, Director de Marketing de Producto de Samsung Ads: "Los espectadores de hoy tienen más opciones que nunca y a menudo buscan orientación que les ayude a encontrar y descubrir nuevos contenidos que ver. Para los propietarios de contenidos, mejorar la capacidad de descubrimiento de sus propios contenidos es ahora primordial. En Samsung, el espectador está siempre en el centro de nuestra oferta, y con el lanzamiento de nuevas soluciones como ‘Sponsored Row’, esperamos proporcionar una mejor experiencia de visualización para el usuario final, al tiempo que ayudamos a nuestros socios publicitarios a destacar entre la multitud."