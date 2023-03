La marca Toblerone, obligada a cambiar el diseño de sus productos al mudar su producción fuera de Suiza

La compañía multinacional Mondelez, que es propietaria de la marca Toblerone, ha decidido trasladar una parte de su producción a Eslovaquia. Como resultado, la imagen del Cervino, la montaña más alta y famosa de Suiza, que fue añadida al envase de la chocolatina en 1970, ya no podrá ser utilizada debido a que la legislación suiza no permite el uso de esta imagen en productos que ya no son fabricados en el país.

Para cumplir con la ley suiza llamada Swissness Act, que protege la producción local, la compañía ha modificado su logotipo histórico para evitar cualquier referencia al Cervino (Matterhorn), una impresionante cumbre de los Alpes que tiene una altura de más de 4.470 metros y que es un símbolo icónico de Suiza. Esta ley de Swissness fue aprobada en el año 2017 y tiene como objetivo proteger los productos de la Confederación.

A partir de ahora, el diseño del centenario envase de la chocolatina Toblerone será modernizado y la identidad del producto será precisada como "originario de Suiza" en lugar de simplemente "de Suiza". Esta decisión se tomó después de que la multinacional estadounidense Mondelez anunciara su intención de trasladar parte de su producción a Bratislava. Según la BBC, Mondelez ha anunciado que el nuevo envoltorio tendrá un "nuevo tipo de letra y logotipo de Toblerone distintivos que se inspiran aún más en los archivos de la marca y la inclusión de la firma de nuestro fundador, Tobler". La fábrica de Toblerone actualmente se encuentra en Bern Brünnen, cuenta con más de 200 empleados y produce chocolates para todo el mundo. A pesar del traslado de la producción, Mondelez ha asegurado que Berna seguirá siendo una parte importante de su historia y de su futuro.

El Swissness Act establece que los productos alimenticios Swiss made deben contener al menos un 80% de materias primas locales, y el 100% en el caso de los productos lácteos. La producción debe tener lugar dentro de las fronteras de Suiza, aunque hay excepciones para materias que no se pueden encontrar en el país, como el cacao.

Uno de los productos más emblemáticos de Suiza es Toblerone, un chocolate en forma de montaña elaborado con leche suiza, miel y turrón de almendras. El logo original de Toblerone tenía un oso, un águila y las banderas de Suiza y Berna, pero en 1970 se incluyó la silueta dentada del Cervino en su envoltorio. En 2016, Toblerone cambió el diseño de la barra de chocolate para reducir los costos, lo que generó controversia y críticas. Sin embargo, la empresa volvió a la forma original dos años después.

Mondelz International es líder mundial en galletas y segunda en chocolates, con presencia en más de 80 países y unos ingresos netos globales de aproximadamente 28.700 millones de dólares en 2021. En Europa, la compañía es líder en productos como las galletas Oreo, belVita y LU; chocolates como Cadbury Dairy Milk, Milka, Toblerone y Cote d'Or; el queso crema Philadelphia, los caramelos Halls y los chicles Stimorol y Trident. En Chequia, Eslovaquia y Hungría, Mondelz emplea a unas 3.100 personas en oficinas y cinco plantas de producción.